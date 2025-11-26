HOYSuscripcion LR Focus

Mauricio Mesones revela cómo logró cantar con Dua Lipa y la inesperada respuesta que recibió al presentarse: "Me dijo: yo hablo español"

Mauricio Mesones confesó que tuvo que viajar a Chile para coordinar su colaboración con Dua Lipa, meses antes de su concierto en Lima, y se preparó para hablar en inglés con la cantante británica.

Mauricio Mesones y Dua Lipa bailaron al ritmo de la cumbia. Foto: composición LR/difusión
Mauricio Mesones y Dua Lipa bailaron al ritmo de la cumbia. Foto: composición LR/difusión

Mauricio Mesones vivió una noche histórica al compartir escenario por primera vez con Dua Lipa durante su concierto el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. Juntos interpretaron el emblemático tema peruano 'Cariñito'. Tras el espectáculo, el cantante peruano ofreció una transmisión en vivo por Instagram donde reveló cómo se concretó esta colaboración y la inesperada reacción de la cantante británica.

La coordinación para esta presentación se realizó meses antes, incluso Mauricio Mesones tuvo que viajar a Chile, donde Dua Lipa también ofreció un show. “Esto es una conversación que viene desde hace mucho tiempo… cuando la gente especulaba quién cantaría con ella, lo único que tenían que hacer era ver los videos de sus conciertos anteriores”, reveló el intérprete de 'La cumbia del amor'.

PUEDES VER: ¡Histórico! Dua Lipa causa furor al cantar 'Cariñito' junto con Mauricio Mesones en su concierto en Estadio San Marcos

lr.pe

Mauricio Mesones revela cómo surgió su presentación y la inesperada respuesta que recibió de Dua Lipa

Durante la transmisión, que reunió a más de 1.000 espectadores en vivo, Mauricio Mesones prometió compartir material audiovisual sobre el encuentro detrás del escenario, asegurando que fue un momento “increíble”. Sin embargo, el cantante peruano aseguró que su presentación fue coordinada, meses antes del concierto de Dua Lipa en el Estadio san Marcos.

Emocionado tras haber compartido con la intérprete de 'Be The One', reveló que su preparación incluyó practicar inglés para comunicarse con ella, aunque se sorprendió al descubrir que la artista hablaba español. “Lo más gracioso es que tenía preparado mi inglés… y ella me dijo: ‘Yo hablo español, entiendo todo’”, comentó Mesones, entre risas.

PUEDES VER: El ‘Puma’ Rodríguez fue obligado a bajar de un avión en Ecuador tras protagonizar un fuerte altercado con la tripulación

lr.pe

Mauricio Mesones expresa su gratitud porque su tema ganó difusión tras cantar junto con Dua Lipa

Además de la experiencia personal, Mauricio Mesones resaltó la importancia de la colaboración, ya que permitió visibilizar la cumbia peruana y a sus compositores. “Gracias a este momento, mucha gente se va a poder enterar de que esta canción es peruana, que es de Ángel Aníbal Rosado, y que en el Perú hay compositores maravillosos como Estanis Mogollón, Manuel Mantilla y Walter León, que hace poco falleció”, afirmó. Mesones subrayó que el objetivo siempre fue poner en valor la música tropical peruana y resaltar el talento local ante el mundo.

