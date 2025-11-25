HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

La historia y significado de ‘Cariñito’, la icónica cumbia que cantará Dua Lipa en su concierto en Perú

La estrella británica Dua Lipa sorprendió al incluir la canción 'Cariñito' en la prueba de sonido previa a su esperado concierto en el Estadio San Marcos.

Dua Lipa también cantó 'Tu Falta de Querer' en Chile. Foto: composiciónLR/difusión
Dua Lipa también cantó 'Tu Falta de Querer' en Chile. Foto: composiciónLR/difusión

Los fanáticos peruanos de Dua Lipa vivieron un momento inesperado en la antesala del concierto de este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. Durante una prueba de sonido, se escuchó de fondo 'Cariñito', la emblemática cumbia peruana que oficialmente será parte del repertorio de la artista británica, en línea con su costumbre de homenajear a los países que visita interpretando canciones locales.

El conductor de televisión e influencer, Ric La Torre, confirmó en sus redes sociales que el tema en mención será interpretado durante la presentación, siendo este un momento en el que se rendirá tributo a la cultura peruana y se revaloriza la obra del compositor Ángel Aníbal Rosado, cuyo legado permanece vivo en una de las himnos más reconocidos del cancionero popular andino-amazónico.

TE RECOMENDAMOS

ARTISTAS DISTANCIADOS DE SUS PADRES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Michelle Soifer pide a Dua Lipa cantar ‘Bombón Asesino’ en su concierto en Perú: “Todos la saben”

lr.pe

¿Cuál es la historia detrás de 'Cariñito', el himno de Los Hijos del Sol?

'Cariñito' nació en abril de 1978 en los estudios del productor Elías Ponce, grabada por la agrupación Los Hijos del Sol, liderada por el compositor Ángel Aníbal Rosado García. Con un sonido fresco para la época, la canción capturó el sentir popular con una mezcla de cumbia tradicional, arreglos modernos y una lírica profundamente sentimental.

Para la grabación, Rosado convocó a músicos de primer nivel. Entre ellos estaban José Luis Carvallo, exintegrante de La Nueva Crema y guitarrista habitual de 'Chacalón', y Ricardo Hinostroza, conocido como 'Papita', exmiembro de Néctar. La segunda guitarra no llegó a tiempo y, ante la presión del ingeniero de sonido, Ángel Aníbal tomó la guitarra eléctrica —por primera vez en su vida— para completar el registro. Según relató su primo hermano Hugo Mantari García, “Así salió la grabación en una”.

La canción no solo representó un éxito musical, sino también un testimonio personal. Eugenia Acosta, viuda del compositor, recordó en su momento a su esposo con cariño y emoción. “Yo creo que todos los temas que Ángel Aníbal hizo fueron dedicados a mí. Siempre hablábamos de las cosas que pasan en un hogar donde no faltan los problemitas”, relató. “Las cosas que yo le decía él las plasmaba en su música”.

¿Cuál es el significado de la canción 'Cariñito'?

La letra de 'Cariñito' expresa una súplica intensa, directa y nostálgica. Frases como “Lloro por quererte, por amarte, por desearte” revelan una entrega total al amor, acompañada de una desesperación por evitar el abandono. La melodía, alegre y festiva, contrasta con el contenido lírico, creando una experiencia sonora cargada de dualidades: celebración y tristeza, deseo y pérdida.

Para Doña Eugenia, la canción tenía un significado profundamente íntimo. “Cuando él cayó enfermo, me lo repetía a cada rato: ‘Nunca me abandones’. Yo lo cuidé hasta el último día. Cómo es la vida: quien me abandonó fue él”, rememora.

La canción, además de su componente romántico, refleja la vulnerabilidad del ser humano al amar. La combinación de ritmo bailable con lírica doliente convirtió a 'Cariñito' en un clásico atemporal que ha atravesado generaciones, revivido en diferentes versiones como la de Mauricio Mesones, exintegrante de Bareto, quien la llevó nuevamente a la popularidad en tiempos recientes.

Dua Lipa cantará 'Cariñito' en su concierto en Perú

La expectativa por el concierto de Dua Lipa en Lima no ha dejado de crecer. Con entradas agotadas y un Estadio San Marcos repleto, miles de fans se encuentran atentos a cada detalle del show que la estrella británica presentará esta noche.

Durante la prueba de sonido realizada horas antes del espectáculo, se filtró un fragmento donde se escuchaba claramente el inicio de 'Cariñito', generando emoción entre los asistentes. Esta no es la primera vez que Dua Lipa interpreta una canción local: en Argentina, sorprendió al cantar 'De música ligera' de Soda Stereo y 'Tu misterioso alguien' de Miranda!, emocionando al público con estos guiños culturales.

Incluir una canción tan emblemática como 'Cariñito' en su setlist no solo honra la historia musical del Perú, sino que la proyecta a una audiencia internacional.

Notas relacionadas
Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

LEER MÁS
Cantante Dua Lipa llega a Lima en jet privado valorizado en $/25 millones para su esperado concierto

Cantante Dua Lipa llega a Lima en jet privado valorizado en $/25 millones para su esperado concierto

LEER MÁS
Dua Lipa deslumbra hablando en español fluido para sus fans a puertas de su gira por Latinoamérica

Dua Lipa deslumbra hablando en español fluido para sus fans a puertas de su gira por Latinoamérica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dua Lipa cantará 'Cariñito' en Lima? Prueba de sonido para su show en San Marcos incluiría canción peruana

¿Dua Lipa cantará 'Cariñito' en Lima? Prueba de sonido para su show en San Marcos incluiría canción peruana

LEER MÁS
Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

LEER MÁS
Dua Lipa concierto en Perú EN VIVO: setlist, horarios y acceso para su show en San Marcos

Dua Lipa concierto en Perú EN VIVO: setlist, horarios y acceso para su show en San Marcos

LEER MÁS
La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

LEER MÁS
¿Cuándo es la final del Miss International 2025? Fecha, hora y dónde ver el certamen de belleza

¿Cuándo es la final del Miss International 2025? Fecha, hora y dónde ver el certamen de belleza

LEER MÁS
¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Entretenimiento

Dua Lipa en Perú 2025: setlist, horarios, entradas y acceso para su show en San Marcos

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

¿A qué hora es el Miss International 2025?: horario del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025