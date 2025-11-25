Los fanáticos peruanos de Dua Lipa vivieron un momento inesperado en la antesala del concierto de este 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. Durante una prueba de sonido, se escuchó de fondo 'Cariñito', la emblemática cumbia peruana que oficialmente será parte del repertorio de la artista británica, en línea con su costumbre de homenajear a los países que visita interpretando canciones locales.

El conductor de televisión e influencer, Ric La Torre, confirmó en sus redes sociales que el tema en mención será interpretado durante la presentación, siendo este un momento en el que se rendirá tributo a la cultura peruana y se revaloriza la obra del compositor Ángel Aníbal Rosado, cuyo legado permanece vivo en una de las himnos más reconocidos del cancionero popular andino-amazónico.

¿Cuál es la historia detrás de 'Cariñito', el himno de Los Hijos del Sol?

'Cariñito' nació en abril de 1978 en los estudios del productor Elías Ponce, grabada por la agrupación Los Hijos del Sol, liderada por el compositor Ángel Aníbal Rosado García. Con un sonido fresco para la época, la canción capturó el sentir popular con una mezcla de cumbia tradicional, arreglos modernos y una lírica profundamente sentimental.

Para la grabación, Rosado convocó a músicos de primer nivel. Entre ellos estaban José Luis Carvallo, exintegrante de La Nueva Crema y guitarrista habitual de 'Chacalón', y Ricardo Hinostroza, conocido como 'Papita', exmiembro de Néctar. La segunda guitarra no llegó a tiempo y, ante la presión del ingeniero de sonido, Ángel Aníbal tomó la guitarra eléctrica —por primera vez en su vida— para completar el registro. Según relató su primo hermano Hugo Mantari García, “Así salió la grabación en una”.

La canción no solo representó un éxito musical, sino también un testimonio personal. Eugenia Acosta, viuda del compositor, recordó en su momento a su esposo con cariño y emoción. “Yo creo que todos los temas que Ángel Aníbal hizo fueron dedicados a mí. Siempre hablábamos de las cosas que pasan en un hogar donde no faltan los problemitas”, relató. “Las cosas que yo le decía él las plasmaba en su música”.

¿Cuál es el significado de la canción 'Cariñito'?

La letra de 'Cariñito' expresa una súplica intensa, directa y nostálgica. Frases como “Lloro por quererte, por amarte, por desearte” revelan una entrega total al amor, acompañada de una desesperación por evitar el abandono. La melodía, alegre y festiva, contrasta con el contenido lírico, creando una experiencia sonora cargada de dualidades: celebración y tristeza, deseo y pérdida.

Para Doña Eugenia, la canción tenía un significado profundamente íntimo. “Cuando él cayó enfermo, me lo repetía a cada rato: ‘Nunca me abandones’. Yo lo cuidé hasta el último día. Cómo es la vida: quien me abandonó fue él”, rememora.

La canción, además de su componente romántico, refleja la vulnerabilidad del ser humano al amar. La combinación de ritmo bailable con lírica doliente convirtió a 'Cariñito' en un clásico atemporal que ha atravesado generaciones, revivido en diferentes versiones como la de Mauricio Mesones, exintegrante de Bareto, quien la llevó nuevamente a la popularidad en tiempos recientes.

Dua Lipa cantará 'Cariñito' en su concierto en Perú

La expectativa por el concierto de Dua Lipa en Lima no ha dejado de crecer. Con entradas agotadas y un Estadio San Marcos repleto, miles de fans se encuentran atentos a cada detalle del show que la estrella británica presentará esta noche.

Durante la prueba de sonido realizada horas antes del espectáculo, se filtró un fragmento donde se escuchaba claramente el inicio de 'Cariñito', generando emoción entre los asistentes. Esta no es la primera vez que Dua Lipa interpreta una canción local: en Argentina, sorprendió al cantar 'De música ligera' de Soda Stereo y 'Tu misterioso alguien' de Miranda!, emocionando al público con estos guiños culturales.

Incluir una canción tan emblemática como 'Cariñito' en su setlist no solo honra la historia musical del Perú, sino que la proyecta a una audiencia internacional.