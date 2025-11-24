Dua Lipa concierto en Lima este 25 de noviembre. Fotos: Carlos Felix/ La República

La cantante británica Dua Lipa se encuentra en el Perú y sus fans viven horas de intensa emoción previo a su esperado concierto del martes 25 de noviembre en el Estadio de San Marcos. Sin embargo, tras aterrizar en suelo peruano, la estrella mundial del pop desató furor al salir del Park Hotel de Miraflores, donde se dio un baño de popularidad al tomarse selfies, firmar autógrafos y compartir breves momentos con sus seguidores.

Dua Lipa desata emoción en Lima tras saludar a sus seguidores antes de su concierto

Tras su llegada a Liam, Dua Lipa sorprendió a sus fans al salir del Park Hotel en Miraflores alrededor de las 3:00 p.m., donde se tomó fotos, firmó autógrafos y saludó personalmente a quienes la esperaban con posters, polos y toda clase de 'merchandising'. La artista, conocida por éxitos como 'One Kiss', 'Levitating', y 'Be The One', lució natural y se mostró cercana con cada uno de ellos antes de su recital.

Los seguidores que aguardan su primer concierto en Perú acampan desde días previos en los exteriores del Estadio San Marcos, buscando asegurar las mejores ubicaciones. Las puertas del recinto se abrirán desde las 16:00 horas, permitiendo el ingreso escalonado de acuerdo con cada zona establecida en el plano oficial del evento.

Horarios para el concierto de Dua Lipa. Foto: Instagram

¿Qué entradas están disponibles para el concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos?

Aún hay localidades disponibles para diversas zonas del recinto, según la plataforma oficial Ticketmaster.pe. Los precios confirmados son los siguientes:

Cancha 1: S/ 552

Cancha 2: S/ 322

Ambas zonas ofrecen cercanía directa al escenario, siendo las preferidas por el público que desea vivir la experiencia de Dua Lipa lo más cerca posible.

Precios de entradas. Foto: Instagram

Puertas de Acceso para el concierto de Dua Lipa en Lima

La organización ha detallado un sistema de ingreso por puertas según zonas, con el fin de agilizar el acceso y evitar aglomeraciones.

Ingreso por Puerta 1 (Av. Venezuela):

Cancha 1 Delantera

Occidente 1

Occidente 2

Occidente Central

Ingreso por Puertas 5 y 6 (Av. Amézaga, cerca de Av. Colonial):

Cancha 2

Cancha 1 Lateral

Tribuna Norte

Oriente 1

Oriente 2

Puertas de acceso. Foto: Instagram

Posible setlist de Dua Lipa para su concierto en Estadio San Marcos el 25 de noviembre

