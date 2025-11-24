Dua Lipa concierto Perú: setlist, acceso de puertas, entradas en Ticketmaster y todo lo que debes saber sobre su show en Estadio San Marcos
La estrella británica Dua Lipa emocionó a sus fans peruanos al tomarse el tiempo de darles un cálido saludo en Miraflores, a pocas horas de su esperado concierto el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos.
La cantante británica Dua Lipa se encuentra en el Perú y sus fans viven horas de intensa emoción previo a su esperado concierto del martes 25 de noviembre en el Estadio de San Marcos. Sin embargo, tras aterrizar en suelo peruano, la estrella mundial del pop desató furor al salir del Park Hotel de Miraflores, donde se dio un baño de popularidad al tomarse selfies, firmar autógrafos y compartir breves momentos con sus seguidores.
Dua Lipa desata emoción en Lima tras saludar a sus seguidores antes de su concierto
Tras su llegada a Liam, Dua Lipa sorprendió a sus fans al salir del Park Hotel en Miraflores alrededor de las 3:00 p.m., donde se tomó fotos, firmó autógrafos y saludó personalmente a quienes la esperaban con posters, polos y toda clase de 'merchandising'. La artista, conocida por éxitos como 'One Kiss', 'Levitating', y 'Be The One', lució natural y se mostró cercana con cada uno de ellos antes de su recital.
Los seguidores que aguardan su primer concierto en Perú acampan desde días previos en los exteriores del Estadio San Marcos, buscando asegurar las mejores ubicaciones. Las puertas del recinto se abrirán desde las 16:00 horas, permitiendo el ingreso escalonado de acuerdo con cada zona establecida en el plano oficial del evento.
Horarios para el concierto de Dua Lipa. Foto: Instagram
¿Qué entradas están disponibles para el concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos?
Aún hay localidades disponibles para diversas zonas del recinto, según la plataforma oficial Ticketmaster.pe. Los precios confirmados son los siguientes:
- Cancha 1: S/ 552
- Cancha 2: S/ 322
Ambas zonas ofrecen cercanía directa al escenario, siendo las preferidas por el público que desea vivir la experiencia de Dua Lipa lo más cerca posible.
Precios de entradas. Foto: Instagram
Puertas de Acceso para el concierto de Dua Lipa en Lima
La organización ha detallado un sistema de ingreso por puertas según zonas, con el fin de agilizar el acceso y evitar aglomeraciones.
Ingreso por Puerta 1 (Av. Venezuela):
- Cancha 1 Delantera
- Occidente 1
- Occidente 2
- Occidente Central
Ingreso por Puertas 5 y 6 (Av. Amézaga, cerca de Av. Colonial):
- Cancha 2
- Cancha 1 Lateral
- Tribuna Norte
- Oriente 1
- Oriente 2
Puertas de acceso. Foto: Instagram
Posible setlist de Dua Lipa para su concierto en Estadio San Marcos el 25 de noviembre
Este es el setlist estimado según la información del show:
- Training Season
- End Of An Era
- Break My Heart
- One Kiss
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
- Falling Forever
- Happy For You
- Love Again
- Anything For Love
- Be the One
- New Rules
- Dance The Night
- Don’t Start Now
- Houdini