HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      
Entretenimiento

Dua Lipa concierto Perú: setlist, acceso de puertas, entradas en Ticketmaster y todo lo que debes saber sobre su show en Estadio San Marcos

La estrella británica Dua Lipa emocionó a sus fans peruanos al tomarse el tiempo de darles un cálido saludo en Miraflores, a pocas horas de su esperado concierto el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos.

Dua Lipa concierto en Lima este 25 de noviembre. Fotos: Carlos Felix/ La República
Dua Lipa concierto en Lima este 25 de noviembre. Fotos: Carlos Felix/ La República

La cantante británica Dua Lipa se encuentra en el Perú y sus fans viven horas de intensa emoción previo a su esperado concierto del martes 25 de noviembre en el Estadio de San Marcos. Sin embargo, tras aterrizar en suelo peruano, la estrella mundial del pop desató furor al salir del Park Hotel de Miraflores, donde se dio un baño de popularidad al tomarse selfies, firmar autógrafos y compartir breves momentos con sus seguidores.

PUEDES VER: Ricardo Arjona Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Estadio Nacional con su tour 'Lo que el Seco no dijo'

lr.pe

Dua Lipa desata emoción en Lima tras saludar a sus seguidores antes de su concierto

Tras su llegada a Liam, Dua Lipa sorprendió a sus fans al salir del Park Hotel en Miraflores alrededor de las 3:00 p.m., donde se tomó fotos, firmó autógrafos y saludó personalmente a quienes la esperaban con posters, polos y toda clase de 'merchandising'. La artista, conocida por éxitos como 'One Kiss', 'Levitating', y 'Be The One', lució natural y se mostró cercana con cada uno de ellos antes de su recital.

TE RECOMENDAMOS

LA SANACIÓN DE ÚTERO: LIBERANDO MEMORIAS, DOLOR Y ENERGÍA ANCESTRAL | ASTROMOOD

Los seguidores que aguardan su primer concierto en Perú acampan desde días previos en los exteriores del Estadio San Marcos, buscando asegurar las mejores ubicaciones. Las puertas del recinto se abrirán desde las 16:00 horas, permitiendo el ingreso escalonado de acuerdo con cada zona establecida en el plano oficial del evento.

Horarios para el concierto de Dua Lipa. Foto: Instagram

Horarios para el concierto de Dua Lipa. Foto: Instagram

PUEDES VER: Dua Lipa deslumbra hablando en español fluido para sus fans a puertas de su gira por Latinoamérica

lr.pe

¿Qué entradas están disponibles para el concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos?

Aún hay localidades disponibles para diversas zonas del recinto, según la plataforma oficial Ticketmaster.pe. Los precios confirmados son los siguientes:

  • Cancha 1: S/ 552
  • Cancha 2: S/ 322

Ambas zonas ofrecen cercanía directa al escenario, siendo las preferidas por el público que desea vivir la experiencia de Dua Lipa lo más cerca posible.

Precios de entradas. Foto: Instagram

Precios de entradas. Foto: Instagram

Puertas de Acceso para el concierto de Dua Lipa en Lima

La organización ha detallado un sistema de ingreso por puertas según zonas, con el fin de agilizar el acceso y evitar aglomeraciones.

Ingreso por Puerta 1 (Av. Venezuela):

  • Cancha 1 Delantera
  • Occidente 1
  • Occidente 2
  • Occidente Central

Ingreso por Puertas 5 y 6 (Av. Amézaga, cerca de Av. Colonial):

  • Cancha 2
  • Cancha 1 Lateral
  • Tribuna Norte
  • Oriente 1
  • Oriente 2
Puertas de acceso. Foto: Instagram

Puertas de acceso. Foto: Instagram

Posible setlist de Dua Lipa para su concierto en Estadio San Marcos el 25 de noviembre

Este es el setlist estimado según la información del show:

  1. Training Season
  2. End Of An Era
  3. Break My Heart
  4. One Kiss
  5. Whatcha Doing
  6. Levitating
  7. These Walls
  8. Maria
  9. Physical
  10. Electricity
  11. Hallucinate
  12. Illusion
  13. Falling Forever
  14. Happy For You
  15. Love Again
  16. Anything For Love
  17. Be the One
  18. New Rules
  19. Dance The Night
  20. Don’t Start Now
  21. Houdini

Notas relacionadas
Cantante Dua Lipa llega a Lima en jet privado valorizado en $/25 millones para su esperado concierto

Cantante Dua Lipa llega a Lima en jet privado valorizado en $/25 millones para su esperado concierto

LEER MÁS
Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

LEER MÁS
Dua Lipa deslumbra hablando en español fluido para sus fans a puertas de su gira por Latinoamérica

Dua Lipa deslumbra hablando en español fluido para sus fans a puertas de su gira por Latinoamérica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Arjona Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Estadio Nacional con su tour 'Lo que el Seco no dijo'

Ricardo Arjona Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Estadio Nacional con su tour 'Lo que el Seco no dijo'

LEER MÁS
Álvaro Rod desmiente a Samantha Batallanos por llamarlo 'tacaño' y le recuerda que le compró un champú de S/500 antes de separarse

Álvaro Rod desmiente a Samantha Batallanos por llamarlo 'tacaño' y le recuerda que le compró un champú de S/500 antes de separarse

LEER MÁS
Olivia Yacé renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía tras supuesto fraude: "Nuestras voces deben ser escuchadas"

Olivia Yacé renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía tras supuesto fraude: "Nuestras voces deben ser escuchadas"

LEER MÁS
¿A qué hora es el Miss International 2025?: horario del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países

¿A qué hora es el Miss International 2025?: horario del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países

LEER MÁS
¡Fátima Bosch es la mujer más bella del planeta! Miss México fue coronada como Miss Universo 2025 en medio de la polémica

¡Fátima Bosch es la mujer más bella del planeta! Miss México fue coronada como Miss Universo 2025 en medio de la polémica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Iquitos: joven muere tras electrocutarse con cable expuesto mientras juntaba agua en su vivienda

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Entretenimiento

Miss Perú busca la revancha en el Miss International 2025: descubre quién representará al país en la competencia en Japón

Final del Miss International 2025: ¿cuándo es, a qué hora empieza y qué canal transmite el concurso de belleza desde Japón?

Miss International 2025: guía completa para ver el certamen en TV y online desde Perú, España, México y Latinoamérica

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025