Dua Lipa sorprendió al público peruano al interpretar 'Cariñito' junto con Mauricio Mesones en su primer concierto en el Estadio San Marcos. Tras los rumores sobre qué tema local elegiría, los asistentes finalmente disfrutaron del éxito popularizado por la banda Bareto.

Mauricio Mesones hizo bailar a Dua Lipa al cantar juntos 'Cariñito'

El peruano Mauricio Mesones fue el artista invitado por Dua Lipa y juntos interpretaron el popular tema 'Cariñito'. En su presentación, el artista lució un elegante atuendo negro brillante y lentes, mientras ambos se movían al ritmo de la canción ante un público que no dudó en tararear cada estrofa.

En el video compartido en TikTok, se observa a la cantante británica muy sonriente, disfrutando del momento y bailando al compás del tema 'Cariñito', un clásico peruano, nació en abril de 1978 en los estudios del productor Elías Ponce y fue grabado por la agrupación 'Los Hijos del Sol', liderada por el compositor Ángel Aníbal Rosado García.