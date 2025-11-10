HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21

La banda estadounidense confirmó su regreso a Lima con un concierto el 23 de marzo de 2026 en Costa 21, donde interpretará todos sus grandes éxitos.

The Killers dará un concierto en Lima en 2026. Foto: composición LR/difusión
The Killers dará un concierto en Lima en 2026. Foto: composición LR/difusión

La legendaria banda The Killers confirmó su esperado regreso al Perú con un espectacular concierto que promete hacer historia. La agrupación estadounidense, liderada por Brandon Flowers, se reencontrará con sus fanáticos peruanos el 23 de marzo de 2026 en Costa 21, en San Miguel, donde interpretarán todos sus grandes éxitos.

La banda estadounidense llegará a Lima como parte de su gira internacional, que también incluye países como Colombia, Argentina y Chile. Con más de dos décadas de trayectoria, The Killers se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo moderno, reconocida mundialmente por himnos como 'Mr. Brightside' y 'Somebody Told Me'.

¿Cuándo es el concierto de The Killer en Costa 21?

El concierto de The Killers en Lima está programado para el 23 de marzo de 2026 en el recinto Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. Este evento forma parte de su gira internacional 2026, que también incluye presentaciones en varios países de Latinoamérica y una actuación previa al Super Bowl LX en San Francisco, en febrero de ese mismo año.

A lo largo de su exitosa carrera, The Killers ha lanzado álbumes emblemáticos como 'Hot Fuss', 'Sam’s Town', 'Day & Age', 'Battle Born' y 'Pressure Machine', que los han consolidado en la élite del rock mundial. Su capacidad para conectar con diferentes generaciones los ha convertido en un referente del rock contemporáneo, combinando energía, nostalgia y autenticidad en cada presentación.

Fecha de preventa para el concierto de The Killers. Foto: Teleticket

Fecha de preventa para el concierto de The Killers. Foto: Teleticket

¿Dónde y cuándo comprar entradas para el concierto de The Killers en Lima?

La preventa exclusiva de entradas para el concierto de The Killers en Lima se realizará a través de Teleticket los días 13 y 14 de noviembre de 2025, con hasta 15% de descuento al pagar con tarjetas Interbank. Los precios de los boletos serán revelados durante las fechas de preventa, por lo que se recomienda a los fans estar atentos a los canales oficiales del sistema de venta.

Con esta nueva visita, The Killers busca revivir junto a sus seguidores peruanos los temas que marcaron a toda una generación. Canciones como 'When You Were Young', 'Human' y 'All These Things That I’ve Done' prometen hacer vibrar Costa 21 en una noche cargada de emoción, luces y rock del más alto nivel.

Integrantes de The Killers. Foto: difusión.

Integrantes de The Killers. Foto: difusión.

The Killers Perú 2025: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Costa 21

