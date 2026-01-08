La última vez que Tini se presentó en Perú fue en 2022. | Foto: Instagram/tinistoessel

La última vez que Tini se presentó en Perú fue en 2022. | Foto: Instagram/tinistoessel

La espera terminó para los fanáticos peruanos de Tini Stoessel. La cantante argentina anunció oficialmente que Lima será parte de su 'FUTTTURA World Tour 2026', una gira que promete ser la más ambiciosa de su carrera y que ya viene generando expectativa en toda Latinoamérica.

El anuncio marca un regreso esperado: han pasado cuatro años desde su última presentación en el país y ahora la artista vuelve con un concierto renovado, cargado de producción visual y musical, que busca consolidar su lugar como una de las figuras más influyentes del pop en español.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Tini en Perú 2026?

El concierto de Tini Stoessel en Perú está programado para el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional de Lima, el recinto más grande del país y escenario de los shows internacionales más importantes. La elección del lugar responde a la magnitud del espectáculo, que incluirá pantallas de última tecnología, escenografía futurista y un despliegue artístico dividido en tres actos.

Este regreso es significativo: la última vez que la intérprete de 'Miénteme' se presentó en Lima fue en 2022, y desde entonces sus seguidores han esperado con ansias una nueva visita. La confirmación de la fecha convierte el show en uno de los eventos musicales más destacados del calendario 2026 en Perú.

Precios de entradas por zonas del concierto de Tini en Perú 2026

Las entradas para ver a Tini en Perú estarán disponibles en distintas categorías que se ajustan a las preferencias del público. Los precios oficiales con descuento y en venta regular por zonas son los siguientes:

Zonas Descuento 15% BBVA Precio full Campo A Futtura S/.654.50 S/.770.00 Campo B La Triple T S/.476.00 S/.560.00 Tribuna Occidente Miénteme S/.552.50 S/.650.00 Tribuna Oriente Violetta S/.552.50 S/.650.00 Tribuna Norte APDAYC S/.212.50 S/.250.00

Tini en Perú 2026: ¿dónde y cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas del concierto de Tini en Perú este 2026 se realizará exclusivamente a través de la plataforma Joinnus, el sistema autorizado para este evento. La preventa será el 15 y el 16 de enero de 2026 a las 11.00 a.m. y ofrecerá un descuento del 15% con tarjetas BBVA.

Tras ello, el 17 de enero se habilitará la compra de boletos a precios completo. Para adquirir tu ticket a través de la web, es necesario tener una cuenta registrada.