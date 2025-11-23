Dua Lipa, la artista británica de 30 años, llegó a Lima a bordo de un jet privado valuado en más de 25 millones de dólares, equipado con motores Rolls-Royce y acondicionado con estándares VIP, para su esperado concierto que se realizará este martes 25 de noviembre en el Estadio de San Marcos. Tras su arribo, se trasladó al Belmond Miraflores Park Hotel, evitando a los fans que la esperaban en la entrada principal.

Con un look casual al llegar, la cantante lucía una camiseta de rayas horizontales y pantalones negros. Sin embargo, horas después, fue vista con un atuendo completamente negro, que incluía un top de manga larga con transparencias y pantalones acampanados, acercándose a un grupo de seguidores para tomarse fotos.

Dua Lipa aterriza en Perú para esperado concierto.

La llegada de Dua Lipa a Lima marca su primer encuentro con el público peruano. En abril, la cantante confirmó a través de sus redes sociales que incluiría nuestro país en su gira. ‘Las cosas buenas llegan a aquellos que esperan’, escribió en ese momento, generando gran expectativa entre sus seguidores.

El concierto, programado para el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, promete ser un espectáculo lleno de energía. La artista interpretará sus grandes éxitos, como 'Levitating', 'Physical' y 'Don’t Start Now', además de las canciones de su más reciente producción. Un mes después de anunciar su visita, sorprendió a sus seguidores peruanos con un mensaje en video:

“Hola Lima, soy Dua Lipa. Estoy muy emocionada de ir a Perú por primera vez. ¡No puedo esperar para bailar con todos ustedes! Hagamos de esta noche algo inolvidable”.

La emoción por el concierto se siente en el aire. Los fanáticos han comenzado a acampar en las afueras del Estadio San Marcos, ansiosos por asegurar un lugar privilegiado para disfrutar del espectáculo. La llegada de la artista ha generado un gran revuelo, y su presencia en Lima es un evento que muchos esperaban con ansias.