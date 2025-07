Elessar Mythos, más conocido como Ele Príncipe, es un músico nacido en Argentina que ha ganado popularidad en redes por cantar icónicos temas peruanos en el idioma inglés. Desde su perfil de TikTok, el músico comparte su pasión por la tunantada, un género del folklore nacional originario de Jauja, Junín.

“La verdad es que, a día de hoy, me siento más ‘perucho’ que argentino”, confiesa Príncipe en una conversación con La República. Asimismo, nos comenta más de su decisión detrás de adaptar la tunantada al inglés y sus próximos proyectos en el Perú, incluido la formación de su propio grupo de fusión, para seguir explorando más este género folclórico.

¿Cómo llegó Ele Príncipe al Perú?

Ele nació en Buenos Aires, Argentina, específicamente en Quilmes, una localidad al sur de la Capital Federal. Su camino por el Perú inició cuando tenía 23 años; ya que vino a conocer a su papá: “Tenía como esa pica de conocer el lado paterno de mi familia, que eran todos peruanos”, comenta. El destino lo hizo conocer a Edú Segura, su amigo y hoy productor musical, quien lo llevó a Junín a conocer a su familia.

“Me invitaron a Jauja, a visitar. Entonces vine un par de veces así de visita. Ahí tuve como mi primera conexión escuchando la tunantada, porque acá hasta el camión de la basura pasa sonando tunantada”, menciona Ele. Su vínculo se terminó de afianzar cuando decidió quedarse para pasar la pandemia del covid-19. Desde entonces, empezó a explorar con este género peruano, primero aprendiendo las bases y luego, experimentando con otros instrumentos. “Busco poder aportar algo nuevo al arte. No solamente hacer lo que ya está hecho. Con mucho respeto, empezamos a ver y a explorar todos los géneros de la zona”, reflexiona el músico.

Sin embargo, sus famosas adaptaciones al inglés empezaron como una broma. “En un baby shower, me acuerdo, me invitaron. Y había cantado 'Recuerdos del Julcán'. Luego me dijeron, ‘ya, ahora en inglés, ja, ja, ja’. De ahí me quedo con la cuestión. Pero bien, podría intentarlo, ¿no?”. Entonces, combinó sus conocimientos como profesor del idioma y comenzó a experimentar en redes. Así, nacieron adaptaciones como, ‘Memories of Julcan’ y ‘Between Drinks’.

Ele Príncipe ha estrenado sus propios temas

Pese a ser de Argentina, Ele Príncipe también se ha aventurado a crear sus propios temas, trayendo más reconocimiento y visualización a la tunantada. “La verdad te digo, es un género bien complicado. Para cantarlo, me ha costado y hoy, no considero que la hago perfecto. Pero tengo todo el afán de seguir aprendiendo; encontrarle ese sentimiento y esa forma de cantar tan peculiar que tiene. Siempre conservando un propio estilo. Porque también considero que si lo voy a cantar igual que el resto, no estoy aportando nada nuevo realmente”, sentencia.

Por el momento, Ele Príncipe está centrado en la experimentación más que en presentaciones. Su meta final es crear una agrupación propia, una que sea netamente fusión. "Es una banda que te ofrecerá realmente una experiencia única, porque tenés un montón de géneros, tanto en inglés como en español. Y, bueno, la idea es que varios de esos temas que nativamente están en español, ya va a poder sacarlos como una producción completa", comenta.

Por último, reconoce que sus versiones en inglés pueden chocar un poco con la ‘estructura’ de la tunantada, sobre todo para los músicos más tradicionales. Sin embargo, recalca que la música ha evolucionado a lo largo de los años, lo que le permite probar varias cosas, siempre desde el respeto. “Lo que más me ha sorprendido es que he tenido comentarios de Estados Unidos, de Italia, gente que se ‘loqueó’. Dicen que ahora se lo pueden mostrar a su esposo, que es gringo, nativo, y le ha encantado porque finalmente lo puede entender. Y digo, bien, se está logrando ese objetivo”, finaliza.