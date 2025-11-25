HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

¿Dua Lipa cantará 'Cariñito' en Lima? Prueba de sonido para su show en San Marcos incluye canción peruana

A pocas horas del concierto, hoy 25 de noviembre, se difundió en redes parte de la prueba de sonido en la que Dua Lipa ensayaría ‘Cariñito’ como posible tema local.

Dua Lipa en concierto en Perú. Foto: difusión
Dua Lipa en concierto en Perú. Foto: difusión

A pocas horas del concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos, en redes sociales se difundió el audio de una prueba de sonido en la que se escucha la canción ‘Cariñito’, que sería el tema local elegido por la estrella británica, tal como acostumbra incluir en sus shows.

La cantante suele sorprender al público latinoamericano interpretando temas locales en español durante sus conciertos, una expectativa que también acompaña su presentación de hoy martes 25 de noviembre en Perú. En Buenos Aires, Argentina, hizo vibrar a miles al cantar 'De música ligera' de Soda Stereo, uno de los himnos más grandes del rock en la región. En su segundo show en ese país, también incluyó 'Tu misterioso alguien' del dúo Miranda!.

TE RECOMENDAMOS

ARTISTAS DISTANCIADOS DE SUS PADRES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Dua Lipa en Perú 2025: setlist, horarios, entradas y acceso para su show en San Marcos

lr.pe

Dua Lipa habría elegido 'Cariñito' para interpretarlo en su concierto en Lima

Dua Lipa se alista para ofrecer un esperado concierto en el Estadio San Marcos, donde miles de fans permanecen atentos a cada detalle previo al show. Entre la expectativa, muchos seguidores tienen curiosidad por conocer cuál sería el tema local que la artista interpretaría esta noche.

Quienes esperaban desde tempranas horas para ingresar escucharon en la prueba de sonido la canción 'Cariñito', que sería la elegida para su presentación. Este tema, conocido por su ritmo contagiante y su letra festiva, fue revivido por Mauricio Mesones, exintegrante de Bareto, y fue compuesto originalmente por el peruano Ángel Aníbal Rosado García.

Dua Lipa se presenta en Lima como parte de su tour 'Radical Optimism'. Foto: difusión

Dua Lipa se presenta en Lima como parte de su tour 'Radical Optimism'. Foto: difusión

PUEDES VER: Michelle Soifer pide a Dua Lipa cantar ‘Bombón Asesino’ en su concierto en Perú: 'Todos la saben'

lr.pe

Canciones en español que Dua Lipa interpretó en sus conciertos

Argentina:

  • 'De música ligera' — Soda Stereo
  • 'Tu misterioso alguien' — Miranda!

Chile:

  • 'Tu falta de querer' — Mon Laferte
  • 'El duelo' — La Ley

España:

  • 'Héroe' — Enrique Iglesias
  • 'Me Gustas Tú' — Manu Chao
Notas relacionadas
Sebastián Yatra concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Entre tanta gente tour' en Multiespacio Costa 21

Sebastián Yatra concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para 'Entre tanta gente tour' en Multiespacio Costa 21

LEER MÁS
Michelle Soifer pide a Dua Lipa cantar ‘Bombón Asesino’ en su concierto en Perú: “Todos la saben”

Michelle Soifer pide a Dua Lipa cantar ‘Bombón Asesino’ en su concierto en Perú: “Todos la saben”

LEER MÁS
Aspec explica cómo impactaría en los usuarios el ingreso de agua y comida a los conciertos en Perú

Aspec explica cómo impactaría en los usuarios el ingreso de agua y comida a los conciertos en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dua Lipa en Perú 2025: setlist, horarios, entradas y acceso para su show en San Marcos

Dua Lipa en Perú 2025: setlist, horarios, entradas y acceso para su show en San Marcos

LEER MÁS
Michelle Soifer pide a Dua Lipa cantar ‘Bombón Asesino’ en su concierto en Perú: “Todos la saben”

Michelle Soifer pide a Dua Lipa cantar ‘Bombón Asesino’ en su concierto en Perú: “Todos la saben”

LEER MÁS
Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

LEER MÁS
Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: “Puede ser una IA”

Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: “Puede ser una IA”

LEER MÁS
¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss International 2025? Consulta el horario por país del certamen de belleza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Entretenimiento

Dua Lipa en Perú 2025: setlist, horarios, entradas y acceso para su show en San Marcos

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha confirmada, precios y venta de entradas para su concierto

¿A qué hora es el Miss International 2025?: horario del certamen de belleza en Perú, Venezuela, Estados Unidos, España, México y otros países

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025