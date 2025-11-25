¿Dua Lipa cantará 'Cariñito' en Lima? Prueba de sonido para su show en San Marcos incluye canción peruana

A pocas horas del concierto de Dua Lipa en el Estadio San Marcos, en redes sociales se difundió el audio de una prueba de sonido en la que se escucha la canción ‘Cariñito’, que sería el tema local elegido por la estrella británica, tal como acostumbra incluir en sus shows.

La cantante suele sorprender al público latinoamericano interpretando temas locales en español durante sus conciertos, una expectativa que también acompaña su presentación de hoy martes 25 de noviembre en Perú. En Buenos Aires, Argentina, hizo vibrar a miles al cantar 'De música ligera' de Soda Stereo, uno de los himnos más grandes del rock en la región. En su segundo show en ese país, también incluyó 'Tu misterioso alguien' del dúo Miranda!.

Dua Lipa habría elegido 'Cariñito' para interpretarlo en su concierto en Lima

Dua Lipa se alista para ofrecer un esperado concierto en el Estadio San Marcos, donde miles de fans permanecen atentos a cada detalle previo al show. Entre la expectativa, muchos seguidores tienen curiosidad por conocer cuál sería el tema local que la artista interpretaría esta noche.

Quienes esperaban desde tempranas horas para ingresar escucharon en la prueba de sonido la canción 'Cariñito', que sería la elegida para su presentación. Este tema, conocido por su ritmo contagiante y su letra festiva, fue revivido por Mauricio Mesones, exintegrante de Bareto, y fue compuesto originalmente por el peruano Ángel Aníbal Rosado García.

Canciones en español que Dua Lipa interpretó en sus conciertos

Argentina:

'De música ligera' — Soda Stereo

'Tu misterioso alguien' — Miranda!

Chile:

'Tu falta de querer' — Mon Laferte

'El duelo' — La Ley

España: