La final del Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, estuvo marcada por la polémica. La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, se coronó como la ganadora, convirtiéndose en la Victoria Kjær, pero su triunfo desató cuestionamientos tanto dentro como fuera del certamen. La organización del certamen fue señalado por presuntas irregularidades en el concurso, que habrían sido anticipadas días antes de la final.

Las renuncias de 3 miembros del jurado generaron dudas sobre la transparencia del proceso de evaluación. El pianista y compositor Omar Harfouch, quien formaba parte del jurado, afirmó sentirse “engañado y utilizado”, ya que denunció que la organización habría elegido a las 30 finalistas en secreto antes de la llegada del jurado oficial.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

¿Por qué género controversia la victoria de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025?

La controversia se originó por varias situaciones previas y durante la final del certamen de belleza que desencadenaron comentarios en redes sociales tras la victoria de Fátima Bosch. Días antes del evento, se filtraron rumores sobre la ganadora y el orden de las finalistas, lo que alimentó las dudas sobre la transparencia del proceso.

A esto se sumaron las renuncias de jurados como Omar Harfouch, el exfutbolista francés Claude Makélélé, quien alegó “imprevistos personales” para justificar su salida, y Camila di Barbone. Además, internautas criticaron la elección de la Miss México, señalando que representantes como Olivia Yacé de Costa de Marfil o Stephany Abasali de Venezuela podrían haber tenido un mejor desempeño durante el desfile y la ronda de preguntas.

Otro factor que contribuyó a la polémica fue la tensión entre la ganadora y la organización. Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, calificó a Fátima Bosch como “tonta” por no aceptar participar en actividades de promoción para el país anfitrión. En sus historias de Instagram, el filipino compartió un curioso mensaje tras la coronación de la nueva reina: “Mil millones de palabras que no se pueden pronunciar”.