HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     
Entretenimiento

Controversia en la final de Miss Universo 2025: cuestionan la elección de Fátima Bosch como ganadora por México

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 desató polémica, en el que el veredicto del jurado fue cuestionado tras los escándalos que marcaron el certamen.

Fátima Bosch ganó el Miss Universo 2025. Foto: composición LR/difusión
Fátima Bosch ganó el Miss Universo 2025. Foto: composición LR/difusión

La final del Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, estuvo marcada por la polémica. La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, se coronó como la ganadora, convirtiéndose en la Victoria Kjær, pero su triunfo desató cuestionamientos tanto dentro como fuera del certamen. La organización del certamen fue señalado por presuntas irregularidades en el concurso, que habrían sido anticipadas días antes de la final.

Las renuncias de 3 miembros del jurado generaron dudas sobre la transparencia del proceso de evaluación. El pianista y compositor Omar Harfouch, quien formaba parte del jurado, afirmó sentirse “engañado y utilizado”, ya que denunció que la organización habría elegido a las 30 finalistas en secreto antes de la llegada del jurado oficial.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México

lr.pe

¿Por qué género controversia la victoria de Fátima Bosch en el Miss Universo 2025?

La controversia se originó por varias situaciones previas y durante la final del certamen de belleza que desencadenaron comentarios en redes sociales tras la victoria de Fátima Bosch. Días antes del evento, se filtraron rumores sobre la ganadora y el orden de las finalistas, lo que alimentó las dudas sobre la transparencia del proceso.

A esto se sumaron las renuncias de jurados como Omar Harfouch, el exfutbolista francés Claude Makélélé, quien alegó “imprevistos personales” para justificar su salida, y Camila di Barbone. Además, internautas criticaron la elección de la Miss México, señalando que representantes como Olivia Yacé de Costa de Marfil o Stephany Abasali de Venezuela podrían haber tenido un mejor desempeño durante el desfile y la ronda de preguntas.

PUEDES VER: Top 5 del Miss Universo 2025: conoce a las candidatas que brillaron y se ganaron un lugar en la etapa final del certamen

lr.pe

Otro factor que contribuyó a la polémica fue la tensión entre la ganadora y la organización. Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, calificó a Fátima Bosch como “tonta” por no aceptar participar en actividades de promoción para el país anfitrión. En sus historias de Instagram, el filipino compartió un curioso mensaje tras la coronación de la nueva reina: “Mil millones de palabras que no se pueden pronunciar”.

Notas relacionadas
Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

LEER MÁS
Karla Bacigalupo envía un mensaje al Perú tras quedar fuera del Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo envía un mensaje al Perú tras quedar fuera del Miss Universo 2025

LEER MÁS
Puerto Rico será sede del Miss Universo 2026: el certamen celebrará su edición 75 en Latinoamérica

Puerto Rico será sede del Miss Universo 2026: el certamen celebrará su edición 75 en Latinoamérica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México

¡La mujer más bella del planeta! Fátima Bosch fue coronada en el Miss Universo 2025 y le da la cuarta corona a México

LEER MÁS
Fátima Bosch, representante de México, gana el Miss Universo 2025 y se convierte en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

Fátima Bosch, representante de México, gana el Miss Universo 2025 y se convierte en la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig

LEER MÁS
¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

¿En qué se diferencia Miss Universo con Miss Mundo? Los sorprendentes cambios que hacen distintos a cada concurso

LEER MÁS
Karla Bacigalupo no fue la más votada del Miss Universo 2025 y perdió su pase directo al Top 30: Miss Paraguay fue la ganadora

Karla Bacigalupo no fue la más votada del Miss Universo 2025 y perdió su pase directo al Top 30: Miss Paraguay fue la ganadora

LEER MÁS
Servando y Florentino en Lima 2025: fecha, lugar, invitados y cómo conseguir entradas para su show

Servando y Florentino en Lima 2025: fecha, lugar, invitados y cómo conseguir entradas para su show

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Entretenimiento

América Multimedia inaugura modernas instalaciones y se potencia con nuevos programas para el 2026

Miss Universo 2025 por Telemundo EN VIVO HOY: horario, canal TV y online de la final del certamen de belleza

¿A qué hora es el Miss Universo 2025? Conoce el horario oficial del certamen en Perú, México, EE. UU. y más

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025