Muere James Ransone, actor de 'The Wire' e 'It: Chapter Two', a los 46 años

James Ransone también apareció en películas de terror como 'Siniestro' y 'El teléfono negro'. | Foto: AFP

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras conocerse la muerte de James Ransone, actor estadounidense recordado por trabajos como su papel de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de 'The Wire', exitosa serie de HBO. La noticia fue difundida por el medio especializado TMZ, el cual precisó que el artista dejó de existir el viernes 19 de diciembre.

Ransone, de 46 años, también dejó huella en el cine con participaciones en títulos como 'El teléfono negro' e 'It: Chapter Two'. Su fallecimiento ha generado conmoción en la industria y a los seguidores de la estrella, quienes lamentan su repentina partida.

Muere el actor James Ransone

De acuerdo con el portal especializado TMZ, James Ransone falleció el viernes 19 de diciembre en Los Ángeles. El medio señala que, según el médico forense del condado, la causa de muerte habría sido suicidio, un dato que rápidamente generó impacto entre los seguidores del actor.

TMZ también indicó que el Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a una residencia tras recibir la llamada de emergencia y elaboró un informe de investigación. Según el portal, las autoridades descartaron cualquier indicio de acto delictivo en torno al fallecimiento.

¿Quién era James Ransone?

James Ransone inició su trayectoria en la década de los 2000 con papeles en series como 'Ed' y 'Third Watch'. Su gran salto llegó con 'The Wire', donde interpretó a Ziggy Sobotka, un personaje que se convirtió en símbolo de la segunda temporada y que aún es recordado por la crítica como una de las actuaciones más auténticas de la serie.

Además de su paso por HBO, Ransone trabajó en producciones televisivas como 'CSI', 'Hawaii Five-0' y 'Burn Notice'. En el cine destacó en la aclamada 'Tangerine' y en el género de terror con 'Siniestro', 'It: Chapter Two' y 'The Black Phone'.