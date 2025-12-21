HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Muere James Ransone, actor de 'The Wire' e 'It: Chapter Two', a los 46 años

El actor estadounidense James Ransone es recordado por papeles como Ziggy Sobotka en 'The Wire'. La noticia de su fallecimiento ha sacudido al mundo del entretenimiento.

James Ransone también apareció en películas de terror como 'Siniestro' y 'El teléfono negro'.
James Ransone también apareció en películas de terror como 'Siniestro' y 'El teléfono negro'. | Foto: AFP

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras conocerse la muerte de James Ransone, actor estadounidense recordado por trabajos como su papel de Ziggy Sobotka en la segunda temporada de 'The Wire', exitosa serie de HBO. La noticia fue difundida por el medio especializado TMZ, el cual precisó que el artista dejó de existir el viernes 19 de diciembre.

Ransone, de 46 años, también dejó huella en el cine con participaciones en títulos como 'El teléfono negro' e 'It: Chapter Two'. Su fallecimiento ha generado conmoción en la industria y a los seguidores de la estrella, quienes lamentan su repentina partida.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Muere famoso director de Hollywood Rob Reiner y su esposa: su hijo de 32 años es detenido como sospechoso

lr.pe

Muere el actor James Ransone

De acuerdo con el portal especializado TMZ, James Ransone falleció el viernes 19 de diciembre en Los Ángeles. El medio señala que, según el médico forense del condado, la causa de muerte habría sido suicidio, un dato que rápidamente generó impacto entre los seguidores del actor.

TMZ también indicó que el Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a una residencia tras recibir la llamada de emergencia y elaboró un informe de investigación. Según el portal, las autoridades descartaron cualquier indicio de acto delictivo en torno al fallecimiento.

PUEDES VER: Fallece Rachael Carpani, actriz de ‘NCIS: Los Ángeles’, a los 45 años tras dura lucha contra una enfermedad

lr.pe

¿Quién era James Ransone?

James Ransone inició su trayectoria en la década de los 2000 con papeles en series como 'Ed' y 'Third Watch'. Su gran salto llegó con 'The Wire', donde interpretó a Ziggy Sobotka, un personaje que se convirtió en símbolo de la segunda temporada y que aún es recordado por la crítica como una de las actuaciones más auténticas de la serie.

Además de su paso por HBO, Ransone trabajó en producciones televisivas como 'CSI', 'Hawaii Five-0' y 'Burn Notice'. En el cine destacó en la aclamada 'Tangerine' y en el género de terror con 'Siniestro', 'It: Chapter Two' y 'The Black Phone'.

Notas relacionadas
Fallece Rachael Carpani, actriz de ‘NCIS: Los Ángeles’, a los 45 años tras dura lucha contra una enfermedad

Fallece Rachael Carpani, actriz de ‘NCIS: Los Ángeles’, a los 45 años tras dura lucha contra una enfermedad

LEER MÁS
Fallece Héctor Alterio, histórico actor argentino, a los 96 años

Fallece Héctor Alterio, histórico actor argentino, a los 96 años

LEER MÁS
Revelan cómo fueron las últimas horas del actor Peter Greene: nervioso y escuchando música navideña sin parar

Revelan cómo fueron las últimas horas del actor Peter Greene: nervioso y escuchando música navideña sin parar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Yuca' permanece en UCI y sus familiares acusan presunta agresión: exponen video donde es hallado inconsciente en Lince

'Yuca' permanece en UCI y sus familiares acusan presunta agresión: exponen video donde es hallado inconsciente en Lince

LEER MÁS
Gerardo de ‘Hablando Huevadas’ revela cuánto ganaba con Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Me pagaban lo que merecía”

Gerardo de ‘Hablando Huevadas’ revela cuánto ganaba con Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Me pagaban lo que merecía”

LEER MÁS
'Chato' Barraza se reconcilia con su hijo Roberto y le brinda apoyo en su rehabilitación: "Es mi sangre"

'Chato' Barraza se reconcilia con su hijo Roberto y le brinda apoyo en su rehabilitación: "Es mi sangre"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Entretenimiento

Raphael en Perú 2026: fecha, precios y cuándo salen a la venta las entradas para el concierto del cantante español

Miss Cosmo 2025 final en vivo: a qué hora es el certamen con la peruana Kelin Rivera y cómo ver online el anuncio de la ganadora

Miss Cosmo 2025 EN VIVO: día, hora y cómo apoyar a Kelin Rivera con tu voto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025