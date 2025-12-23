El joven cusqueño de 27 años ha ganado popularidad en TikTok e Instagram, donde comparte recetas de la gastronomía tradicional peruana y promueve el uso de insumos autóctonos. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

El joven cusqueño de 27 años ha ganado popularidad en TikTok e Instagram, donde comparte recetas de la gastronomía tradicional peruana y promueve el uso de insumos autóctonos.

El influencer y defensor de la cocina tradicional andina, Waldir Maqque, cierra este 2025 de la mejor manera. Tras lograr trabajar con diversas marcas y continuar con su labor de promover la gastronomía cusqueña, ahora el creador de contenidos se mostró emocionado de que sus barras de cereal lleguen a los supermercados. Asimismo, recordó cómo nació su amor por la cocina.

“Desde que tengo memoria, mi madre siempre me inculcó la cocina, atender a mis hermanos y alimentarlos porque ella trabajaba en la chacra. Luego decidí estudiar y aplicar mi conocimiento empírico”, recordó Waldir Maqque sobre su ingreso al mundo culinario.

¿Quién es Waldir Maqque y cómo se hizo famoso?



Waldir Maqque, un joven cusqueño de 27 años, se ha destacado como cocinero e influencer gastronómico, ganando popularidad por difundir la cocina andina tradicional en plataformas como TikTok e Instagram. A través de sus videos, comparte recetas elaboradas con insumos autóctonos y métodos ancestrales, promoviendo la riqueza culinaria del Perú.

Reconocido con un Lumini Award en la categoría ‘Mejor contenido de comida del año’, este creador de contenido comenzó su camino profesional en un restaurante y hoy en día cautiva a millones de seguidores. Su característico lema ‘¡Qué riquito está!’ lo ha catapultado a la fama internacional, consolidándolo como un representante de la gastronomía y cultura andina.

Durante sus estudios de gastronomía, la llegada de la pandemia marcó un punto de inflexión en su vida. Con la suspensión de clases presenciales, encontró en las redes sociales una oportunidad para continuar su formación y compartir su talento. Motivado por amigos que le sugirieron explorar TikTok e Instagram, decidió mostrar al mundo su pasión por la cocina. “Es una parte que marca un hito en mi trayectoria, y la pandemia me ayudó a encontrar la forma de enseñar mi gastronomía”, expresó.

Waldir Maqque y su nuevo emprendimiento



Waldir Maqque, quien siempre comprometido con la revalorización de los ingredientes andinos, anunció el lanzamiento oficial de sus nuevas barras de cereal ‘¡Qué Riquito Está!’, disponibles en dos variedades: Aguaymanto y Arándano. “Soñar en grande desde nuestras raíces, sí es posible”, enfatizó este joven chef.

Waldir Maqque celebra el lanzamiento de sus barras de cereal ‘¡Qué Riquito Está!’ en supermercados. Foto: difusión.

Actualmente, cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok y más de medio millón en Instagram. A través de sus videos, comparte recetas tradicionales, enfatiza la importancia de valorar y usar productos locales en la cocina. “Rescato mucho la gastronomía en las zonas rurales y con alimentos de manera sostenible. Soy muy auténtico cocinando a leña, fogón y ollas barros”, finalizó Waldir Maqque.

