HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Hace 68 años Perú ganó su única corona del Miss Universo: ¿quién es Gladys Zender, la modelo peruana en recibir este título?

Gladys Zender fue la primera peruana y latina en llevarse la corona del Miss Universo. Sin embargo, por 68 años desde ese logro, el Perú no volvió a obtener este título del certamen de belleza.

Solo una peruana a logrado ganar el certamen internacional de belleza Miss Universo.
Solo una peruana a logrado ganar el certamen internacional de belleza Miss Universo. | Foto: composición LR

La etapa final del Miss Universo 2025 está cada vez más cerca y la modelo peruana Karla Bacigalupo busca ser coronada como la reina de este certamen internacional de belleza. Si la actriz logra vencer a las más de 120 candidatas, el Perú sumaría su segundo título en este concurso, ya que, desde hace 68 años, no logra ganar este reconocimiento.

Aunque en 2021, Janick Maceta estuvo cerca de ganar el Miss Universo al quedar como segunda finalista y dentro del top 3, hasta el momento, solo una modelo peruana portó la banda y la corona de este prestigioso concurso de belleza: Gladys Zender. La madre de Christian Meier venció a Cuba, Inglaterra y Brasil en la ronda final del certamen.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Karla Bacigalupo brilla en el Miss Universo 2025 con sorprendente vestuario en la competencia de Traje Nacional

lr.pe

¿Quién es Gladys Zender, la única peruana en ganar el Miss Universo?

Gladys Rosa Zender Urbina es una modelo peruana. Nació el 19 de octubre de 1939 en la ciudad de Contamana, Loreto. Hija de Rosa Urbina Di Negro y del arquitecto suizo Eduardo Zender Honigman, a sus 17 años, en 1957, participó en la sexta edición del Miss Universe, donde logró convertirse en la primera compatriota en ganar el certamen de belleza internacional y la primera latina en alzarse con este título.

Su victoria pasó a la historia no solo por llevar la corona a un país latinoamericano, sudamericano y de idioma español, sino por ser la participante más joven en ganar el Miss Universo. Aunque esta situación causó polémica en su momento, los jueces determinaron dejarle el título.

PUEDES VER: Miss Universo 2025: ¿dónde ver EN VIVO el certamen desde Perú, México, Chile y más?

lr.pe
Miss Universo, cuando termina el miss universo 2025, final miss universo 2025

Gladys Rosa Zender Urbina, primera y única peruana en ganar el Miss Universo.

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025?

La 74 edición del Miss Universo 2025 finalizará el viernes 21 de noviembre. Ese día, de las 120 representantes, se elegirá a una ganadora que tendrá el título de reina de belleza de este prestigioso certamen internacional.

Notas relacionadas
Miss Universo 2025: ¿dónde ver EN VIVO el certamen desde Perú, México, Chile y más?

Miss Universo 2025: ¿dónde ver EN VIVO el certamen desde Perú, México, Chile y más?

LEER MÁS
¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, hora y canal confirmado de transmisión

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, hora y canal confirmado de transmisión

LEER MÁS
¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025? Guía paso a paso y link oficial

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025? Guía paso a paso y link oficial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

La nueva era de Santos Bravos: lo que no sabías de su debut, metas en Corea del Sur y una unión que los hace únicos

LEER MÁS
¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025? Guía paso a paso y link oficial

¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025? Guía paso a paso y link oficial

LEER MÁS
Karen Paniagua de OnlyFans a liderar un negocio de pastelerías: “Una en cada distrito y después en cada provincia”

Karen Paniagua de OnlyFans a liderar un negocio de pastelerías: “Una en cada distrito y después en cada provincia”

LEER MÁS
¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, hora y canal confirmado de transmisión

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025? Fecha, hora y canal confirmado de transmisión

LEER MÁS
Jaime Bayly anuncia regreso de 'El Francotirador' tras ganar demanda a Latina: "Antes de las elecciones"

Jaime Bayly anuncia regreso de 'El Francotirador' tras ganar demanda a Latina: "Antes de las elecciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Entretenimiento

Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

Los Hermanos Yaipén sorprenden al incursionar en el folclore junto a Amaranta con ‘Dime tú’, tema que se viraliza en YouTube

Concierto de Shakira en Lima DÍA 3: horario, entradas, setlist y guía completa para su concierto en el Estadio Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025