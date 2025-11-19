Solo una peruana a logrado ganar el certamen internacional de belleza Miss Universo. | Foto: composición LR

La etapa final del Miss Universo 2025 está cada vez más cerca y la modelo peruana Karla Bacigalupo busca ser coronada como la reina de este certamen internacional de belleza. Si la actriz logra vencer a las más de 120 candidatas, el Perú sumaría su segundo título en este concurso, ya que, desde hace 68 años, no logra ganar este reconocimiento.

Aunque en 2021, Janick Maceta estuvo cerca de ganar el Miss Universo al quedar como segunda finalista y dentro del top 3, hasta el momento, solo una modelo peruana portó la banda y la corona de este prestigioso concurso de belleza: Gladys Zender. La madre de Christian Meier venció a Cuba, Inglaterra y Brasil en la ronda final del certamen.

¿Quién es Gladys Zender, la única peruana en ganar el Miss Universo?

Gladys Rosa Zender Urbina es una modelo peruana. Nació el 19 de octubre de 1939 en la ciudad de Contamana, Loreto. Hija de Rosa Urbina Di Negro y del arquitecto suizo Eduardo Zender Honigman, a sus 17 años, en 1957, participó en la sexta edición del Miss Universe, donde logró convertirse en la primera compatriota en ganar el certamen de belleza internacional y la primera latina en alzarse con este título.

Su victoria pasó a la historia no solo por llevar la corona a un país latinoamericano, sudamericano y de idioma español, sino por ser la participante más joven en ganar el Miss Universo. Aunque esta situación causó polémica en su momento, los jueces determinaron dejarle el título.

Gladys Rosa Zender Urbina, primera y única peruana en ganar el Miss Universo.

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2025?

La 74 edición del Miss Universo 2025 finalizará el viernes 21 de noviembre. Ese día, de las 120 representantes, se elegirá a una ganadora que tendrá el título de reina de belleza de este prestigioso certamen internacional.