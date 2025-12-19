La expectativa por la final de Miss Cosmo 2025 se encuentra en su punto más alto. La segunda edición del concurso de belleza, que se desarrolla en Vietnam, reúne a las participantes más destacadas del mundo y promete una gala inolvidable. Entre ellas, la modelo peruana Kelin Rivera ha captado la atención de la prensa especializada y del público gracias a su desempeño en las rondas preliminares.

Rivera obtuvo un premio clave en la etapa preliminar, lo que la consolidó como una de las favoritas de la competencia. También se ubica entre las candidatas más fuertes de Latinoamérica, lo que ha generado gran expectativa sobre su desempeño en la noche decisiva.

¿A qué hora será la final de Miss Cosmo 2025?

La gala final de Miss Cosmo 2025 se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre, desde Vietnam. El evento está programado para iniciar a las 7.00 p. m. en el país asiático, lo que corresponde a las 7.00 a. m. en Perú. La organización ha confirmado que la transmisión incluirá un festival musical, además de la presentación de las participantes y el esperado anuncio de la sucesora de Ketut Permata Juliastrid, representante de Indonesia y primera reina del certamen.

Gran final del Miss Cosmo 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 a. m. del sábado 20 de diciembre

7.00 a. m. del sábado 20 de diciembre Gran final del Miss Cosmo 2025 en México, Nicaragua y El Salvador: 6.00 a. m. del sábado 20 de diciembre

6.00 a. m. del sábado 20 de diciembre Gran final del Miss Cosmo 2025 en Estados Unidos (PST): 4.00 a. m. del sábado 20 de diciembre

4.00 a. m. del sábado 20 de diciembre Gran final del Miss Cosmo 2025 en España: 1.00 p. m. del sábado 20 de diciembre

1.00 p. m. del sábado 20 de diciembre Gran final del Miss Cosmo 2025 en Bolivia y Venezuela: 8:00 a. m. del sábado 20 de diciembre

8:00 a. m. del sábado 20 de diciembre Gran final del Miss Cosmo 2025 en Chile, Argentina y Brasil: 9:00 a. m. del sábado 20 de diciembre.

¿Dónde ver la final del Miss Cosmo 2025 y quiénes son las candidatas favoritas?

La transmisión de la gran final del Miss Cosmo 2025 podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del concurso y en canales internacionales asociados, incluyendo el portal del certamen en YouTube, VTV9, VieON y AXN, este último disponible en Latinoamérica a través de operadores de cable.

En Perú, la atención está puesta en Kelin Rivera, quien ha contado con un sólido respaldo durante toda la competencia. Entre las favoritas también destaca la representante de India, candidata una de las competidoras más fuertes, junto a delegadas de Venezuela, México y Filipinas. Este último país lidera actualmente la votación online abierta al público, cuyo resultado otorga un pase directo al top 10.