Top 5 del Miss Universo 2025: quiénes son las candidatas que avanzaron a la etapa final del certamen de belleza
Tras el desfile en traje de gala, solo cinco candidatas lograron avanzar a la fase decisiva del Miss Universo 2025, donde se definirá quién sucederá a Victoria Kjær Theilvig en la corona internacional.
- Anahí de Cárdenas protagoniza emotivo momento en la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma: "Dos almas se entrelazan"
- Belly Hernández, teclista de Dorian, celebra la creciente presencia de mujeres en la música: “Estamos ocupando cada vez un sitio más fuerte”
El Miss Universo 2025 entró a su fase decisiva con la revelación del Top 5, integrado por las candidatas que destacaron en la etapa de gala. Tras deslumbrar en la pasarela con sus vestidos de noche, solo cinco participantes lograron asegurar su lugar en la instancia final, donde cada detalle y presentación fue evaluada con rigurosidad.
Las finalistas avanzaron a la última ronda con la misión de convencer al jurado y al público mundial de que merecen convertirse en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig. Esta noche brillante marcará el cierre de una competencia intensa, en la que solo una de ellas levantará la corona más importante del universo de la belleza.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD
PUEDES VER: ¿Quien ganó el Miss Universo 2025?: conoce quién es la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig
¿Qué candidatas clasificaron al Top 5 del Miss Universo 2025?
El certamen Miss Universo 2025 ya tiene a sus cinco finalistas que competirán en la decisiva ronda de preguntas del jurado. El Top 5 está integrado por Miss Tailandia, Praveenar Singh; Miss Filipinas, Ahtisa Manalo; Miss Venezuela, Stephany Abasali; Miss México, Fátima Bosch; y Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé. Cada una deberá enfrentarse a una pregunta crucial que pondrá a prueba su seguridad, elocuencia y capacidad de liderazgo, definiendo así quién se coronará como la nueva Miss Universo.
- Miss Tailandia — Praveenar Singh
- Miss Filipinas — Ahtisa Manalo
- Miss Venezuela — Stephany Abasali
- Miss México — Fátima Bosch
- Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé
PUEDES VER: Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo no logró entrar al Top 30 y se despide del certamen
Top 12 del Miss Universo 2025: ellas fueron candidatas que brillaron en el certamen
- Miss Chile — María Ignacia Moll
- Miss Colombia — Vanessa Pulgarín
- Miss Cuba — Lina Luaces
- Miss Guadalupe — Ophély Mézino
- Miss México — Fátima Bosch
- Miss Puerto Rico — Zashely Alicea
- Miss Venezuela — Stephany Abasali
- Miss China — Zhao Na
- Miss Filipinas — Ahtisa Manalo
- Miss Tailandia — Praveenar Singh
- Miss Malta — Julia Ann Cluett
- Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé