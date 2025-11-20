El Miss Universo 2025 entró a su fase decisiva con la revelación del Top 5, integrado por las candidatas que destacaron en la etapa de gala. Tras deslumbrar en la pasarela con sus vestidos de noche, solo cinco participantes lograron asegurar su lugar en la instancia final, donde cada detalle y presentación fue evaluada con rigurosidad.

Las finalistas avanzaron a la última ronda con la misión de convencer al jurado y al público mundial de que merecen convertirse en la sucesora de Victoria Kjær Theilvig. Esta noche brillante marcará el cierre de una competencia intensa, en la que solo una de ellas levantará la corona más importante del universo de la belleza.

¿Qué candidatas clasificaron al Top 5 del Miss Universo 2025?

El certamen Miss Universo 2025 ya tiene a sus cinco finalistas que competirán en la decisiva ronda de preguntas del jurado. El Top 5 está integrado por Miss Tailandia, Praveenar Singh; Miss Filipinas, Ahtisa Manalo; Miss Venezuela, Stephany Abasali; Miss México, Fátima Bosch; y Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé. Cada una deberá enfrentarse a una pregunta crucial que pondrá a prueba su seguridad, elocuencia y capacidad de liderazgo, definiendo así quién se coronará como la nueva Miss Universo.

Miss Tailandia — Praveenar Singh Miss Filipinas — Ahtisa Manalo Miss Venezuela — Stephany Abasali Miss México — Fátima Bosch Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé

