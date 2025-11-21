HOYSuscripcion LR Focus

Puerto Rico será sede del Miss Universo 2026: el certamen celebrará su edición 75 en Latinoamérica

El evento tendrá lugar en noviembre del próximo año en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, prometiendo una edición especial y la participación de más de cien representantes internacionales.

Por cuarta vez en la historia del concurso, Puerto Rico se convertirá en sede del Miss Universe. Foto: AFP
Por cuarta vez en la historia del concurso, Puerto Rico se convertirá en sede del Miss Universe. Foto: AFP

Durante la gala del Miss Universo 2025, marcada por la expectativa de conocer quién alzaría la corona, se anunció que la próxima edición del certamen se realizará en Puerto Rico. La noticia fue confirmada por la gobernadora de dicho país, Jenniffer González, quien oficializó el regreso del concurso a Latinoamérica.

El anuncio tomó fuerza debido a la relevancia del próximo año. En 2026, el concurso cumplirá 75 años de historia, un hito que la organización decidió celebrar en una sede que ha jugado un papel importante dentro del certamen.

Puerto Rico vuelve a recibir el Miss Universo

De acuerdo a los registros del certamen, Puerto Rico es uno de los países con legado histórico dentro del concurso. La isla ya ha sido sede en tres ocasiones anteriores, por lo que la edición número 75 será su cuarta vez como anfitriona del evento de belleza. Para esta nueva ocasión, la cita será en noviembre del próximo año en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, popularmente conocido como 'El Choliseo'.

La decisión fue confirmada antes de que se anuncie a la representante mexicana Fátima Bosch como ganadora del Miss Universo 2025.

Será una edición especial por los 75 años del certamen

La organización Miss Universo explicó que el 2026 será una edición conmemorativa por tratarse del universo de diamante del concurso. El presidente de la organización, Raúl Rocha, señaló que la producción será especial y esperan reunir la mayor cantidad de delegadas para celebrar un año más del evento más reconocido del mundo.

Con esta elección, la también llamada ‘Isla del Encanto’ se preparará para recibir nuevamente a más de 100 representantes internacionales que, desde ya, ha generado expectativa entre seguidores del concurso.

