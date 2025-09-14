HOYSuscripcion LR Focus

Tula Rodríguez reacciona a triunfo de Perú en 'Mundial de desayunos' y desata risa en redes: "Se me salía la pipí de los nervios"

La actriz Tula Rodríguez bailó y festejó la victoria del pan con chicharrón frente a la arepa venezolana en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos y su peculiar reacción generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Tula Rodriguez festejó la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos.
Tula Rodriguez festejó la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos. | Foto: composición LR/TikTok/@tulaperu

Tras un reñido enfrentamiento, el pan con chicharrón de Perú se alzó el campeón del 'Mundial de desayunos' organizado por el creador de contenido, Ibai Llanos. Con tan solo 200.000 votaciones a favor, superó a la arepa venezolana. Muchos peruanos, figuras del espectáculo y hasta extranjeros celebraron este triunfo de la gastronomía nacional. Una de ellas fue Tula Rodríguez, quien no dudó en publicar en redes sociales su reacción tras el anuncio de la victoria del tradicional sánguche peruano.

"No aguanto más. Apúrate", se le oye decir a la expresentadora de televisión mientras veía el video publicado por el youtuber español de los resultados de la competencia. Sin embargo, tras conocer que Perú logró llevarse el título de campeón, festejó eufóricamente con un peculiar baile mientras entonaba la popular canción del pan con chicharrón.

PUEDES VER: Turistas austriacos celebran eufóricos el triunfo del pan con chicharrón peruano en el 'Mundial de desayunos': “Vencimos a Venezuela”

lr.pe

"Era hoy Ramón": Tula Rodríguez festeja victoria del pan con chicharrón en 'Mundial de desayuno'

La popular actriz se mostró emocionada al enterarse de que el pan con chicharrón fue condecorado como el mejor desayuno en la competencia organizada por Ibai Llanos. Con su característico estilo, celebró con alegría y recordó al periodista Daniel Peredo con la emblemática frase: “Era hoy, Ramón”.

"Pan con chicharrón, pan con chicharrón, Valentina. ¡Ganamos! ¡Era hoy, Ramón! ¡Ganamos! La sartén dorada. Ojo, el mejor restaurante del mundo ahorita es Maido y el año pasado fue Central. Todos 100% 'perucho', car***", se le escucha decir.

PUEDES VER: Perú campeón del 'Mundial de desayunos': los mejores memes tras el truinfo peruano sobre la arepa venezolana

lr.pe

En la descripción de su video publicado en su cuenta de TikTok, contó que se encontraba muy nerviosa por conocer los resultados, pero sabía que el pan con chicharrón se alzaría con el título. "Se me salía la pipí de nervios ¡Ganamos, car***! Nuestro pan con chicharrón no tiene competencia", se lee.

El clip rápidamente se popularizó en redes sociales y muchos usuarios no dudaron en sentirse identificados, pues aseguraron que celebraron de la misma manera. "Ibai tiene que ver esta reacción", "Por fin podré dormir tranquila", "Al menos en la comida ganamos, en el fútbol no pasa nada", "Mis lágrimas salieron al enterarme del resultado", "Así también estaba gritando yo", "La reacción más real", "Esa misma reacción tuvimos con mi familia", son algunos de los comentarios que se lee.

