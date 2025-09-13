HOYSuscripcion LR Focus

Pan con Chicharrón gana el 'Mundial de Desayunos'
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis
Perú campeón del 'Mundial de desayunos': los mejores memes tras el truinfo peruano sobre la arepa venezolana

Perú es clave. El pan con chicharrón venció a la arepa y usuarios celebran con mucho orgullo el triunfo peruano en redes sociales.

"Perú es clave", es una de las reacciones más frecuentes tras ganar el 'Mundial de desayunos'.

Perú logró un importante reconocimiento tras ganarle a la arepa venezolana en el 'Mundial de desayunos', promovido por el streamer español Ibai Llanos. Los resultados oficiales de la votación en redes sociales fueron lanzados este sábado y cientos de peruanos compartieron su orgullo por la gastronomía peruana. Anteriormente, el platillo le ganó a la marraqueta de Chile y a los chilaquiles de México.

Los mejores memes del pan con chicharrón como el ‘mejor desayuno del mundo’

Usuarios compartieron su felicidad en TikTok, Instagram y X (antes Twitter) con divertidos memes luego de que el pan con chicharrón logró coronarse como el rey de los desayunos en el 'Mundial de desayunos'. La final estuvo muy reñida frente a la arepa de Venezuela.

Divertidos memes sobre la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. Foto: X

Divertidos memes sobre la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. Foto: X

Divertidos memes sobre la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. Foto: X

Divertidos memes sobre la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. Foto: X

Divertidos memes sobre la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. Foto: X

Divertidos memes sobre la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. Foto: X

Divertidos memes sobre la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. Foto: X

Divertidos memes sobre la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. Foto: X

De acuerdo a Ibai Lanos, el desayuno peruano se impuso con un total de 12.800.000 votos, frente a la arepa con 12.600.000. De esta forma, el Perú se hará acreedor a un amplio reconocimiento en redes sociales y al trofeo de una ‘sartén dorada’.

¿Cuál es el origen del pan con chicharrón?

El pan con chicharrón se originó en la época colonial con la introducción del cerdo. Sin embargo, su preparación varió al gusto criollo y se fue convirtiendo en un alimento muy popular. Luego el platillo se introdujo al desayuno peruano, especialmente en Lima. En la actualidad, se sirve con camote frito y salsa criolla.

