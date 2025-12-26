La situación de Tylor Chase, exfigura de Nickelodeon y recordado por su participación en 'Manual de supervivencia escolar de Ned', continúa generando preocupación. El exactor infantil inició un proceso para ingresar a rehabilitación luego de ser vinculado a presuntos destrozos en una habitación de hotel.

De acuerdo con la información difundida, el actor fue visto en condición de indigencia en los últimos meses, lo que encendió las alertas entre personas cercanas a su entorno, quienes buscaron ayuda profesional ante su delicado estado.

Tylor Chase es internado en rehabilitación tras presunto incidente

Jacob Harris, propietario de la barbería Shipwreck Barbershop en Riverside, California, lugar donde Chase solía permanecer, brindó detalles a TMZ sobre lo ocurrido. Según su testimonio, pudo verlo durante la Navidad tras abandonar una habitación de hotel que le había sido facilitada de manera temporal por su excompañero de elenco, Daniel Curtis Lee.

Harris indicó que el lugar quedó con severos daños, situación que llevó a tomar una decisión inmediata. “Tenía que hacer algo. Finalmente encontré un centro de crisis al que podía ir y pasar por una evaluación en el lugar”, declaró al citado medio.

Evaluación médica y traslado hospitalario de Tylor Chase

Tras la intervención, el exactor fue evaluado por profesionales del centro de crisis, quienes determinaron que requería atención especializada. Por ello, se dispuso su traslado a un hospital del área de Riverside para recibir cuidados médicos.

Según la información compartida, Chase permanecerá bajo observación durante 72 horas, periodo en el cual recibirá tratamiento antes de ser derivado a un centro de rehabilitación. Hasta el momento, no se ha confirmado el establecimiento al que será trasladado posteriormente.

Apoyo de exfiguras de Nickelodeon a Tylor Chase

La ayuda brindada por Harris se concretó luego de que Shaun Weiss, otra exestrella infantil que atravesó una situación similar, se comunicara con él para colaborar en la localización de Chase. Weiss incluso le ofreció alojamiento en el centro de recuperación Eleven 11, ubicado en San Clemente, California.

Por su parte, Devon Werkheiser, protagonista de 'Manual de supervivencia escolar de Ned', se pronunció sobre el caso de su excompañero: “Cualquiera que haya lidiado con una adicción severa y problemas de salud mental sabe que es una situación muy desafiante si la persona no quiere ayuda… Mi única esperanza es que, a partir de esta exposición, alguien con verdadera comprensión y recursos pueda intervenir, llevar a Tylor a tratamiento y ayudarlo a retomar el rumbo”.