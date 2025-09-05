HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tula Rodríguez impacta al 'confrontar' a su padre Don Tulo por posible infidelidad a su madre: "Viejo pend..."

¡Le dijo de todo! Tula Rodríguez 'desenmascaró' a su padre en un video que publicó en sus redes sociales y lo 'encaró' al descubrir una posible traición a su madre hace varios años con una mujer en Huaral.

Tula Rodríguez volvió a generar polémica en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La popular conductora Tula Rodríguez ha vuelto a generar revuelo en redes sociales tras compartir un video en su cuenta de Instagram en el que protagoniza un curioso momento con su padre, 'Don Tulo'. En las imágenes, la también actriz sorprende a su progenitor con una incómoda, pero aparentemente 'fuerte' pregunta: “¿Tú le has sacado la vuelta a mi mamá?”, lo que desató una reacción inmediata y algo tajante por parte de él. “Pregúntale a tu mamá, pues”, respondió, a lo que Tula recordó que su madre falleció hace varios años. Ante ello, su padre cerró el intercambio con una frase que dejó a más de uno impactado: “Entonces, ya no me preguntes nada”.

Este tipo de contenido no es ajeno al estilo comunicacional de Tula Rodríguez, quien suele compartir en sus redes sociales videos con un toque de humor y espontaneidad. Ya en anteriores ocasiones ha causado polémica al publicar escenas cotidianas con su hija, Valentina Carmona, en las que simula regaños, reclamos o reglas estrictas del hogar.

PUEDES VER: Tula Rodríguez al borde de las lágrimas tras ver asalto a escolar en SMP y explota de indignación: 'No puedo creerlo'

lr.pe

Tula Rodríguez decepcionada de su padre por aparente infidelidad a su madre

Luego del inesperado intercambio con su padre, Tula Rodríguez decidió indagar más sobre el tema y llamó a su hermana en busca de respuestas. Durante la conversación telefónica, que también fue compartida en redes sociales, Tula expresó su desconcierto: “Hermana, me acabo de enterar de algo (...)”.

Para sorpresa de muchos, su hermana confirmó que ya tenía conocimiento de una supuesta infidelidad: “Yo solo me enteré una vez, pero, claro, él lo negó ‘hasta la Fiscalía’”, comentó con cierta ironía, dejando entrever que la situación no era completamente nueva para algunos miembros de la familia.

Con visible molestia, Tula reaccionó llamando “viejo pend...” a su padre, mientras continuaba escuchando las declaraciones de su hermana. Esta última añadió que no solo había sospechas de una relación extramarital, sino también de un posible vínculo fuera de Lima. “Yo sabía de una y también de Huaral (...) mi mamá también sospechaba, pero mi papá siempre ha sido muy inteligente para engañar”, afirmó.

