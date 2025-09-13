¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

Perú ganó el 'Mundial de desayunos' de Ibai: venció a la arepa venezolana en una votación cerrada | Foto: composición LR

El pan con chicharrón venció a la arepa venezolana en una reñida votación organizada por Ibai Llanos en sus redes sociales, y fue proclamado como el nuevo campeón del 'Mundial de desayunos'. A través de un reciente video publicado en sus redes sociales, el streamer español comunicó que el tradicional desayuno peruano se impuso con un total de 12.800.000 votos, mientras que la arepa reina pepiada alcanzó los 12.600.000.

La consagración del pan con chicharrón peruano a nivel mundial

El momento más esperado fue anunciado por el creador de la competición, Ibai Llanos, quien felicitó a la gastronomía peruana por hacer posible la consagración del plato representante en el 'Mundial de desayunos'. Asimismo, el creador de contenido elogió al pan con chicharrón y se mostró sorprendido por el gran apoyo que recibió durante la competición.

Como homenaje al flamante campeón del 'Mundial de desayunos', Ibai Llanos se cubrió con la bandera 'bicolor' mientras escuchaba el himno nacional del Perú para resaltar su consagración como referente de la gastronomía latinoamericana y mundial.

La peculiar sartén dorada como trofeo al flamante campeón del 'Mundial de desayunos'

Durante su discurso, el streamer español Ibai Llanos elogió la gastronomía peruana y presentó la ‘sartén dorada’, el trofeo simbólico que distingue al Perú como el país más votado en la competición mundial.

Con palabras de agradecimiento, el influencer español destacó las gastronomías de otros países participantes en el 'Mundial de desayunos'; sin embargo, volvió a resaltar que el pan con chicharrón acaparó la atención de miles de cibernautas en todo el mundo y que, para muchos, el desayuno peruano es el más sabroso, aunque reconoció también otras preferencias culinarias.

¿Habrá un 'Mundial de comidas'?

En tono sarcástico y humorístico, Ibai Llanos insinuó la posibilidad de organizar una nueva competición llamada 'Mundial de comidas', aunque de inmediato la descartó por completo.