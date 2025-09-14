El piloto peruano aprovechó su vuelo para pedir votaciones a favor de Perú en el 'Mundial de desayunos'. | Foto: composición LR/ TikTok/@rominabasurtorodr

Perú venció a Venezuela y se consagró campeón del 'Mundial de desayunos'. Tras una competencia reñida en redes sociales donde ambos países quedaron empatados por varios días e incluso la nación de la capital gastronómica de Sudamérica llegó a estar en desventaja, el pan con chicharrón logró superar a la arepa venezolana con más de 12 millones de votos.

Para conseguir que el pan con chicharrón se consagre como el mejor desayuno del mundo en este evento organizado por Ibai Llanos, muchos creadores de contenido y personajes de espectáculo alentaron a votar por este típico desayuno peruano. Sin embargo, uno de los gestos que más llamó la atención en TikTok fue el de un piloto de una reconocida aerolínea chilena, quien en pleno vuelo pidió a los pasajeros apoyar con su voto para que este emparedado nacional se lleve el título.

Piloto pide a pasajeros de avión votar por el pan con chicharrón en pleno vuelo

Horas antes de cerrarse las votaciones, un piloto de una empresa chilena en Perú, aprovechó para pedirle a los pasajeros votar por el pan con chicharrón en la competencia de Ibai Llanos. Así se mostró en un video publicado por la cuenta de TikTok @rominabasurtorodr.

"Hoy se juega la final del 'Mundial de desayunos', Nuestro querido pan con chicharrón peruano está compitiendo para ser el campeón mundial del desayuno. Todavía hay tiempo para votar hasta el mediodía, así que los invitamos a apoyar al Perú que nos une y nos llena de orgullo", se le escucha decir.

Este insólito hecho impresionó no solo a los pasajeros, quienes aplaudieron el mensaje y el apoyo del tripulante al Perú, sino también de cientos de usuarios en TikTok. "Traducción: voten o nos estrellamos, gracias", "Por eso y muchas cosas más, somos los mejores en gastronomía", "Los peruanos somos unidos cuando se trata de defender lo nuestro", "Ese piloto vale un Perú", "Perú es clave hasta en el cielo", "Así de intensos somos", "Así, sí dan ganas de viajar", "Ese piloto es peruano", son algunos de los mensajes que se lee en redes.