¡La espera terminó para los seguidores peruanos de Laura Pausini en Lima! La plataforma Joinnus ha revelado oficialmente los precios de las entradas para el esperado concierto que la artista italiana ofrecerá en la capital de Perú en 2026. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus fanáticos, quienes ya se preparan para asegurar sus boletos en la preventa que inicia este martes 7 de octubre. Como parte de los beneficios exclusivos, los clientes del BBVA podrán acceder a descuentos especiales durante esta etapa anticipada.

Los precios de las entradas para Laura Pausini en Lima 2026 arrancan desde S/200 en la preventa, lo que convierte este show en una de las propuestas más accesibles dentro del circuito internacional. El concierto en vivo forma parte de su nueva gira mundial 'Yo canto World Tour', que promete un recorrido por sus grandes éxitos y nuevas producciones.

¿Cuáles son los precios de las entradas y zonas para el concierto de Laura Pausini en Lima 2026?

Atención, fanáticos de Laura Pausini: ya hay zonas y precios confirmados para su esperado regreso a Lima. El concierto se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2026 en el Arena 1, ubicado en la Costa Verde, y contará con tres ubicaciones habilitadas para el público: Platinum, VIP y General.

Laura Pausini en Perú 2026: precios de entradas confirmados. Foto: Joinnus

Joinnus, la ticketera oficial del evento, confirmó este viernes 2 de octubre que los boletos tendrán precios diferenciados según la etapa de compra. Durante la preventa, habrá tarifas especiales con descuentos exclusivos, mientras que en la venta general se aplicarán los precios completos.

Zonas Preventa BBVA Precio full Platinum S/520 S/650 VIP S/360 S/450 General S/200 S/250

¿Cuándo es la preventa de entradas para el concierto de Laura Pausini en Lima 2026?

Según información oficial de Joinnus, la preventa de entradas para el concierto de Laura Pausini en Lima 2026 estará habilitada desde el martes 7 hasta el miércoles 8 de octubre de 2025, o hasta agotar stock. Esta etapa exclusiva está dirigida únicamente a clientes del BBVA, quienes podrán acceder a un 20% de descuento sobre el precio regular en todas las zonas disponibles: Platinum, VIP y General.

Finalizada la preventa, la venta general comenzará el jueves 9 de octubre de 2025 y se mantendrá activa hasta el día del concierto, programado para el sábado 18 de abril de 2026 en el Arena 1. En esta fase, los boletos podrán adquirirse con cualquier tarjeta o medio de pago autorizado por la ticketera. Joinnus ha confirmado que toda la gestión se realizará a través de su plataforma oficial, por lo que se recomienda a los fans estar atentos para asegurar sus entradas antes de que se agoten.