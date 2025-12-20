HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Entretenimiento

Final de 'Al fondo hay sitio' temporada 12: Miguel Ignacio 'Nachito' fue víctima de atentado en su departamento

El final de temporada 2025 de la sintonizada serie estuvo llena de sorpresas, sin embargo, el inesperado ataque armado al popular 'Nachito' dejó en shock a seguidores. 

'Nachito' sufre ataque en final de temporada de AFHS. Foto: Composición LR/América TV
'Nachito' sufre ataque en final de temporada de AFHS. Foto: Composición LR/América TV

La temporada 12 de la serie 'Al fondo hay sitio' llegó a su fin este viernes 19 de diciembre a través de un emocionante capítulo plagado de sorpresas. Es así que, uno de los momentos más 'shockeantes' fue el atentado al personaje Miguel Ignacio de las Casas, quien fue baleado por un desconocido dentro de su departamento en Las Lomas.

El popular 'Nachito' estaba disfrazado de Papá Noel y se alistaba para brindarle una sorpresa a su hijo Otto, cuando de manera inesperada, apareció entre las sombras una persona armada y disparó contra él. El fuerte sonido alertó a los Gonzáles que se encontraban reunidos a la espera de la Navidad, sin embargo, totalmente confundidos, creyeron que se trató de fuegos artificiales.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: 'Al fondo hay sitio' temporada 12 capítulo final: a qué hora se estrena y cómo ver en vivo

lr.pe

Atacan a Miguel Ignacio en final de la temporada 12 de AFHS

Tras ser víctima del ataque, el cuerpo herido de Miguel Ignacio acabó tendido en el piso del departamento con las luces apagadas. De repente, su teléfono celular comenzó a sonar al recibir una llamada, pero se activó la casilla de voz tras no ser atendida. ¿Quién fue la persona que atentó contra 'Nachito'?

De tal manera, el final de la temporada 12 acabó dejando en gran suspenso a los miles de seguidores, quienes ya plantean hipótesis de lo que podría suceder en la próxima temporada 2026. Se espera que en las próximas horas se revelen los niveles de rating que alcanzó este emocionante último episodio.

PUEDES VER: Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

lr.pe

Otras sorpresas en el final de temporada de Al fondo hay sitio

Durante la edición del último episodio de la temporada 2025 de 'Al fondo hay sitio' también se develaron otros grandes momentos. Entre ellos se destacan el romántico y emotivo casamiento entre July y Cristóbal, la confesión de Jimmy a Yesenia, quien no pudo seguir ocultando que aún ama a Alessia.

Además, la impactante revelación de que Joel y Macarena sí se convertirán en padres, luego de que un mal diagnóstico le dijiera a la hija de Montalván que no podría ser madre.

Notas relacionadas
'Al fondo hay sitio' temporada 12 capítulo final: a qué hora se estrena y cómo ver en vivo

'Al fondo hay sitio' temporada 12 capítulo final: a qué hora se estrena y cómo ver en vivo

LEER MÁS
David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ultra Perú 2026: fecha, precios de entradas y DJs confirmados del festival

Ultra Perú 2026: fecha, precios de entradas y DJs confirmados del festival

LEER MÁS
Chechito denuncia que dueño de los Cómplices de la Cumbia patentó su nombre: “Que se busquen a otro”

Chechito denuncia que dueño de los Cómplices de la Cumbia patentó su nombre: “Que se busquen a otro”

LEER MÁS
Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro, musicales y actividades familiares

Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro, musicales y actividades familiares

LEER MÁS
Conciertos en Perú 2026: fechas, artistas confirmados y dónde comprar entradas

Conciertos en Perú 2026: fechas, artistas confirmados y dónde comprar entradas

LEER MÁS
Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Entretenimiento

Raphael en Perú 2026: fecha, precios y cuándo salen a la venta las entradas para el concierto del cantante español

Miss Cosmo 2025 final en vivo: a qué hora es el certamen con la peruana Kelin Rivera y cómo ver online el anuncio de la ganadora

Miss Cosmo 2025 EN VIVO: día, hora y cómo apoyar a Kelin Rivera con tu voto

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025