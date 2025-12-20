La temporada 12 de la serie 'Al fondo hay sitio' llegó a su fin este viernes 19 de diciembre a través de un emocionante capítulo plagado de sorpresas. Es así que, uno de los momentos más 'shockeantes' fue el atentado al personaje Miguel Ignacio de las Casas, quien fue baleado por un desconocido dentro de su departamento en Las Lomas.

El popular 'Nachito' estaba disfrazado de Papá Noel y se alistaba para brindarle una sorpresa a su hijo Otto, cuando de manera inesperada, apareció entre las sombras una persona armada y disparó contra él. El fuerte sonido alertó a los Gonzáles que se encontraban reunidos a la espera de la Navidad, sin embargo, totalmente confundidos, creyeron que se trató de fuegos artificiales.

Atacan a Miguel Ignacio en final de la temporada 12 de AFHS

Tras ser víctima del ataque, el cuerpo herido de Miguel Ignacio acabó tendido en el piso del departamento con las luces apagadas. De repente, su teléfono celular comenzó a sonar al recibir una llamada, pero se activó la casilla de voz tras no ser atendida. ¿Quién fue la persona que atentó contra 'Nachito'?

De tal manera, el final de la temporada 12 acabó dejando en gran suspenso a los miles de seguidores, quienes ya plantean hipótesis de lo que podría suceder en la próxima temporada 2026. Se espera que en las próximas horas se revelen los niveles de rating que alcanzó este emocionante último episodio.

Otras sorpresas en el final de temporada de Al fondo hay sitio

Durante la edición del último episodio de la temporada 2025 de 'Al fondo hay sitio' también se develaron otros grandes momentos. Entre ellos se destacan el romántico y emotivo casamiento entre July y Cristóbal, la confesión de Jimmy a Yesenia, quien no pudo seguir ocultando que aún ama a Alessia.

Además, la impactante revelación de que Joel y Macarena sí se convertirán en padres, luego de que un mal diagnóstico le dijiera a la hija de Montalván que no podría ser madre.