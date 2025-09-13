HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis
EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     EN VIVO | Perú vs Portugal por Copa Davis     
Tendencias

Turistas austriacos celebran eufóricos el triunfo del pan con chicharrón peruano en el 'Mundial de desayunos': “Vencimos a Venezuela”

El streamer español Ibai Llanos anunció la victoria del pan con chicharrón el sábado 13 de septiembre, el cual obtuvo casi 13 millones de votos y 200.000 más que el desayuno venezolano.

Turistas europeos celebraron el triunfo del desayuno peruano en el evento de Ibai Llanos.
Turistas europeos celebraron el triunfo del desayuno peruano en el evento de Ibai Llanos. | Foto: composición LR/ibaillanos/polyrony

El pan con chicharrón se coronó campeón de la primera edición del ‘Mundial de desayunos’ tras vencer en la final a la arepa venezolana. Millones de peruanos, así como turistas extranjeros en el país, celebraron la victoria del tradicional plato luego del anuncio de Ibai Llanos.

En un video de TikTok, se pidió a dos ciudadanos de Austria su opinión sobre el desayuno peruano. Ellos no dudaron en alabar su sabor y estallaron de alegría cuando supieron que el pan con chicharrón había ganado la competencia virtual en la instancia final.

PUEDES VER: Venezolana tomó celular de taxista para votar por su país en el ‘Mundial de desayunos’ de Ibai Llanos y redes reaccionan: "Me niego a perder"

lr.pe

Tiktoker peruano celebra victoria del pan con chicharrón con turistas austriacos

El tiktoker PolyRony preguntó a una pareja austriaca en Perú si había probado el pan con chicharrón. Ellos no solo respondieron, sino que también destacaron el magnífico sabor del sánguche peruano. “Nunca en mi vida he probado algo así”, dijo el joven extranjero. Luego, el creador de contenido comentó a los visitantes que Perú había ganado el torneo organizado por Ibai Llanos.

Después, los tres celebraron la victoria del plato peruano con nieve artificial en spray sobre la arepa reina pepiada de Venezuela. Además, PolyRony anunció que les invitaría pan con chicharrón por la victoria, lo que generó otra celebración de la pareja extranjera con espuma en aerosol.

PUEDES VER: Este es el 'ostentoso' premio que Ibai le otorgó al Perú por ganar el 'Mundial de desayunos': "La levanto en honor a los peruanos"

lr.pe

Pan con chicharrón logra ganar el 'Mundial de desayunos' de Ibai

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

A mediodía del sábado 13 de septiembre, el streamer español anunció al campeón de la final del 'Mundial de desayunos'. Tras contar todos los resultados, Ibai confirmó la victoria peruana después de acumular 12,8 millones de votos. El pan con chicharrón sumó 6,5 millones en TikTok, 4,9 millones en Instagram y 1,4 millones en YouTube.

Notas relacionadas
¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

¡Pan con chicharrón es el campeón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai! Perú derrotó a la arepa venezolana en una votación muy reñida

LEER MÁS
Final del 'Mundial de Desayunos' HOY EN VIVO: el pan con chicharrón se corona campeón del desafío de Ibai Llanos

Final del 'Mundial de Desayunos' HOY EN VIVO: el pan con chicharrón se corona campeón del desafío de Ibai Llanos

LEER MÁS
Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

Ibai anuncia la fecha de cierre de las votaciones de la final Perú vs. Venezuela del 'Mundial de desayunos'

LEER MÁS
Revelan cómo se graban las escenas de ‘AFHS’ en el 'Petito' y fans reaccionan: "Viví engañado"

Revelan cómo se graban las escenas de ‘AFHS’ en el 'Petito' y fans reaccionan: "Viví engañado"

LEER MÁS
Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

Hinchas se visten de chanchitos en el Estadio Nacional para apoyar al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

LEER MÁS
Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

LEER MÁS
Perú campeón del 'Mundial de desayunos': los mejores memes tras el truinfo peruano sobre la arepa venezolana

Perú campeón del 'Mundial de desayunos': los mejores memes tras el truinfo peruano sobre la arepa venezolana

LEER MÁS
Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

LEER MÁS
Taxista se muestra frustrado tras recibir solo S/3,80 por viaje en aplicativo de taxi: "Explotado”

Taxista se muestra frustrado tras recibir solo S/3,80 por viaje en aplicativo de taxi: "Explotado”

LEER MÁS
Peruano muestra cuánto gana por cortar fierro de rompe muelle y sorprende: “La plata está en la calle, solo está para recoger”

Peruano muestra cuánto gana por cortar fierro de rompe muelle y sorprende: “La plata está en la calle, solo está para recoger”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Tendencias

Venezolana en España hace probar el pan con chicharrón a su compatriota y queda maravillado: "Una de las mejores en el mundo"

Hombre esconde a su perrita en una cobija como si fuera una bebé: “No era un lugar pet friendly”

Peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota