Turistas austriacos celebran eufóricos el triunfo del pan con chicharrón peruano en el 'Mundial de desayunos': “Vencimos a Venezuela”
El streamer español Ibai Llanos anunció la victoria del pan con chicharrón el sábado 13 de septiembre, el cual obtuvo casi 13 millones de votos y 200.000 más que el desayuno venezolano.
El pan con chicharrón se coronó campeón de la primera edición del ‘Mundial de desayunos’ tras vencer en la final a la arepa venezolana. Millones de peruanos, así como turistas extranjeros en el país, celebraron la victoria del tradicional plato luego del anuncio de Ibai Llanos.
En un video de TikTok, se pidió a dos ciudadanos de Austria su opinión sobre el desayuno peruano. Ellos no dudaron en alabar su sabor y estallaron de alegría cuando supieron que el pan con chicharrón había ganado la competencia virtual en la instancia final.
Tiktoker peruano celebra victoria del pan con chicharrón con turistas austriacos
El tiktoker PolyRony preguntó a una pareja austriaca en Perú si había probado el pan con chicharrón. Ellos no solo respondieron, sino que también destacaron el magnífico sabor del sánguche peruano. “Nunca en mi vida he probado algo así”, dijo el joven extranjero. Luego, el creador de contenido comentó a los visitantes que Perú había ganado el torneo organizado por Ibai Llanos.
Después, los tres celebraron la victoria del plato peruano con nieve artificial en spray sobre la arepa reina pepiada de Venezuela. Además, PolyRony anunció que les invitaría pan con chicharrón por la victoria, lo que generó otra celebración de la pareja extranjera con espuma en aerosol.
Pan con chicharrón logra ganar el 'Mundial de desayunos' de Ibai
A mediodía del sábado 13 de septiembre, el streamer español anunció al campeón de la final del 'Mundial de desayunos'. Tras contar todos los resultados, Ibai confirmó la victoria peruana después de acumular 12,8 millones de votos. El pan con chicharrón sumó 6,5 millones en TikTok, 4,9 millones en Instagram y 1,4 millones en YouTube.