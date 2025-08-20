Tula Rodríguez protagonizó conmovedoras escenas al ver las imágenes del asalto a una menor de edad en la avenida Caquetá, en San Martín de Porres. La escolar, que estaba a punto de subir a un bus de transporte público, fue atacada por un delincuente que le arrebató violentamente su celular. Producto del hecho, la niña terminó desmayándose en plena vía pública tras quedar en shock.

Frente a esto, Tula se mostró indignada en su cuenta de Instagram, cuestionando la indiferencia de las personas que, según las imágenes, no auxiliaron a la niña. “Estoy mirando esta noticia que te juro, me indigna. No puedo creerlo. Mira a este hijo de p… que le roba a una criatura, Dios mío, que puede ser mi hija”, expresó en un inicio la exvedette en sus historias mientras mostraba el video del asalto, que ocurrió el martes 19 de agosto.

“La niña se queda ahí, impactada, llorando. Y del micro nadie baja a auxiliarla. La pobre niña la han asaltado, y el micro se va. Dios mío, estoy indignada. Este señor, gloria a Dios, va y la atiende. Y de la impresión, quiero que miren aquí, se desmaya al estar en shock. ¿Qué está pasando en este país, cara..? No entiendo”, dijo indignada la conductora de televisión.

Tula Rodríguez se quiebra al ver imágenes de niña que se desmaya tras ser asaltada

Tula Rodríguez, casi al borde de las lágrimas, lamentó empezar su día con la triste noticia que evidencia cómo la inseguridad en el país afecta incluso a los menores de edad sin importar el género.

“Estoy indignada de que un delincuente pueda robarle a una criatura que se está yendo al colegio y que en ese micro nadie haya salido a auxiliarla, ni una mujer, nadie. Esa niña debe tener ¿10 años? Completamente en shock. El mundo cada día está peor”, manifestó la influencer, quien alzó la voz y exigió a las autoridades mano dura contra los delincuentes.

“Las leyes tienen que ser drásticas. Quien te roba se tiene que ir preso. Estoy harta de que con mis impuestos yo estoy manteniendo a todos esos delincuentes en la cárcel. Qué horrible empezar así la mañana, pobre criatura”, expuso.

