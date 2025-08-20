HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Entretenimiento

Tula Rodríguez al borde de las lágrimas tras ver asalto a escolar en SMP y explota de indignación: “No puedo creerlo"

Tula Rodríguez se quebró al ver las fuertes imágenes de una menor de edad que terminó desmayada tras sufrir un violento asalto en San Martín de Porres. 

Tula Rodríguez es la conductora de 'Bueno, bonito, bravazo' de TV Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Tula Rodríguez es la conductora de 'Bueno, bonito, bravazo' de TV Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Tula Rodríguez protagonizó conmovedoras escenas al ver las imágenes del asalto a una menor de edad en la avenida Caquetá, en San Martín de Porres. La escolar, que estaba a punto de subir a un bus de transporte público, fue atacada por un delincuente que le arrebató violentamente su celular. Producto del hecho, la niña terminó desmayándose en plena vía pública tras quedar en shock.

Frente a esto, Tula se mostró indignada en su cuenta de Instagram, cuestionando la indiferencia de las personas que, según las imágenes, no auxiliaron a la niña. “Estoy mirando esta noticia que te juro, me indigna. No puedo creerlo. Mira a este hijo de p… que le roba a una criatura, Dios mío, que puede ser mi hija”, expresó en un inicio la exvedette en sus historias mientras mostraba el video del asalto, que ocurrió el martes 19 de agosto.

“La niña se queda ahí, impactada, llorando. Y del micro nadie baja a auxiliarla. La pobre niña la han asaltado, y el micro se va. Dios mío, estoy indignada. Este señor, gloria a Dios, va y la atiende. Y de la impresión, quiero que miren aquí, se desmaya al estar en shock. ¿Qué está pasando en este país, cara..? No entiendo”, dijo indignada la conductora de televisión.

PUEDES VER: Tula Rodríguez vive preocupante momento al llevar a su hija al hospital por fuerte infección: "Pila de medicinas"

lr.pe

Tula Rodríguez se quiebra al ver imágenes de niña que se desmaya tras ser asaltada

Tula Rodríguez, casi al borde de las lágrimas, lamentó empezar su día con la triste noticia que evidencia cómo la inseguridad en el país afecta incluso a los menores de edad sin importar el género.  

“Estoy indignada de que un delincuente pueda robarle a una criatura que se está yendo al colegio y que en ese micro nadie haya salido a auxiliarla, ni una mujer, nadie. Esa niña debe tener ¿10 años? Completamente en shock. El mundo cada día está peor”, manifestó la influencer, quien alzó la voz y exigió a las autoridades mano dura contra los delincuentes.

“Las leyes tienen que ser drásticas. Quien te roba se tiene que ir preso. Estoy harta de que con mis impuestos yo estoy manteniendo a todos esos delincuentes en la cárcel. Qué horrible empezar así la mañana, pobre criatura”, expuso.

PUEDES VER: Tula Rodríguez genera controversia al no 'reconocer' reciente logro académico de su hija: "Ese es tu trabajo"

lr.pe

Tula muestra su enojo por la gran cantidad de feriados en Perú

Tula Rodríguez se volvió viral semanas atrás tras expresar su incomodidad por la cantidad de feriados que tiene el Perú a lo largo del año, en especial por el 6 de agosto, fecha en la que se conmemora la Batalla de Junín. “No seamos vagos”, declaró muy molesta la conductora de televisión.

"Luego no tenemos plata. La gente tiene que producir", sostuvo. Además, criticó que por culpa de esos días libres, los niños no asistían al colegio y deben recuperar las clases. "No debería haber tantos feriados", sentenció.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

LEER MÁS
Tula Rodríguez genera polémica tras rechazar la cantidad de feriados en el Perú y se muestra furiosa: "No seamos vagos"

Tula Rodríguez genera polémica tras rechazar la cantidad de feriados en el Perú y se muestra furiosa: "No seamos vagos"

LEER MÁS
Tula Rodríguez vive preocupante momento al llevar a su hija al hospital por fuerte infección: "Pila de medicinas"

Tula Rodríguez vive preocupante momento al llevar a su hija al hospital por fuerte infección: "Pila de medicinas"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

Melissa Klug habla por primera vez tras ser sentenciada a pagarle S/ 1 millón a Jefferson Farfán: “Me tiene que pagar la vida”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

Gisela Valcárcel interrumpe programa en vivo para advertir a Lady Guillén sobre futura boda con su esposo: "Christian no puede"

LEER MÁS
Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

LEER MÁS
Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

Expareja de Paul Michael lo acusa de ser un padre ausente y advierte a Pamela López: “Él está donde está la plata”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beto Ortiz queda desconcertado tras episodios de agresión de Greissy Ortega por parte de Ítalo Villaseca en 'El valor de la verdad'

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

Entretenimiento

Elías Montalvo lanza misteriosa respuesta sobre supuesto romance con Paul Michael: “Le he causado inseguridades”

Viena será sede de Eurovisión 2026: todo sobre el concurso de canciones europeo más popular del mundo

Rebeca Escribens queda en shock por tremendo desplante de Pamela Franco en pleno programa en vivo: "¿Me está huyendo?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota