CTS y gratificaciones CAS: Congreso retira propuesta de gradualidad del MEF

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La Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso retiró del predictamen del proyecto de ley de crédito suplementario la disposición que planteaba aplicar de manera gradual las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), proponía que estos beneficios se implementaran de forma progresiva hasta 2030.

El anuncio fue realizado por el presidente de la comisión, Alejandro Soto, quien informó que la decisión respondió al pedido de varios congresistas. De esta manera, el grupo de trabajo optó por retirar el artículo que modificaba los alcances de la Ley N.° 32563, norma aprobada por el propio Congreso y que reconoce a los trabajadores CAS el derecho a recibir gratificaciones y CTS.

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La comisión decidió excluir del predictamen la propuesta del Ejecutivo para aplicar de forma gradual la medida, luego de los cuestionamientos de gremios sindicales y congresistas, que consideraban que dicha fórmula recortaba un derecho previamente reconocido. Frente a ello, Soto Reyes aseguró que elaborarán una nueva propuesta que permita garantizar el pago de la gratificación sin dejar de considerar el impacto sobre las cuentas fiscales.

Comisión elimina pago escalonado que reducía la gratificación al 10% este 2026

La propuesta del Ejecutivo establecía que las gratificaciones y la CTS no se pagarían de manera íntegra desde este año. En su lugar, se planteaba un cronograma progresivo que comenzaba con un pago equivalente al 10% de la remuneración en 2026 (con un monto mínimo de S/300), para luego incrementarse al 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y alcanzar el 100% recién en 2030.

Ese esquema quedó fuera del predictamen luego de que la Comisión de Presupuesto decidiera retirar la disposición. Según explicó Alejandro Soto, la medida fue adoptada tras recoger los cuestionamientos formulados por distintos integrantes del grupo de trabajo, quienes consideraron que la propuesta del MEF restringía los beneficios establecidos por la Ley N.° 32563.

La eliminación del artículo representa un revés para la iniciativa del Ejecutivo y mantiene vigente el marco legal aprobado por el Congreso respecto al reconocimiento de las gratificaciones y la CTS para los trabajadores del régimen CAS.

MEF defendía gradualidad hasta el 2030 para reducir el impacto sobre las finanzas públicas

Cuando presentó la iniciativa a mediados de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas sostuvo que la implementación progresiva respondía a criterios de sostenibilidad fiscal. De acuerdo con el sector, autorizar el pago íntegro de las gratificaciones y la CTS desde este año podría generar diferencias entre entidades públicas con distinta disponibilidad presupuestaria, ya que algunas tendrían recursos suficientes para cumplir con la obligación y otras requerirían financiamiento adicional.

El MEF argumentó que el cronograma permitía ordenar el gasto público y asegurar que todas las entidades pudieran asumir estos beneficios sin comprometer el equilibrio de las cuentas fiscales. Sin embargo, esta posición fue rechazada por organizaciones sindicales de trabajadores CAS, que calificaron la propuesta como un recorte a un derecho ya adquirido y realizaron movilizaciones para exigir el cumplimiento íntegro de la ley.