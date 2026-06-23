Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policias y militares sean procesados por la justicia ordinaria

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Nueva ley procrimen. El Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto de ley que establece que los delitos presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía durante el ejercicio de sus funciones sean procesados exclusivamente en los fueros militar y policial.

Con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 en abstención, la ley contó con la refrendación necesaria de parte del Congreso de la República. Ahora, de no ser observada por el presidente José María Balcázar, será promulgada en el diario oficial El Peruano. Bancadas como Fuerza Popular o Alianza para el Progreso fueron algunas de las que más votaron a favor de la medida.

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Debate en el Congreso

La iniciativa trajo posiciones en contra del proyecto. Flor Pablo fue una de las parlamentarias que discrepó del planteamiento.

“Lo que hace esta ley, es generar impunidad para ese mal policía. Que confiado en el fuero militar y policial, va a disparar a mansalva y matar. Esta es una ley más en contra de la ciudadanía que saca este Congreso. Esta ley va a generar impunidad y hacer que esos policías no respondan ante la ley”, indicó la congresista

Por su lado, Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) también indicó que esta iniciativa socavaría la confianza ciudadana.

“Ustedes como fujimoristas tienen la obligación de restaurar la confianza del pueblo. Y adaptarse a las necesidades democráticas que el pueblo exige es una de esas oblgiaciones. Ustedes van a ser gobierno, pero sean gobierno quitando la paja mala del trigo que han tenido en el Gobierno de Alberto Fujimori. No se puede seguir consolidando impunidad a favor de los uniformados que objetivamente tienen que ser juzgados”