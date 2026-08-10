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Ciencia

Una corriente crucial para el clima global desconcierta a científicos: descubren que no funciona como se creyó durante décadas

El estudio revela que la conexión entre la corriente de Agulhas y la AMOC es más compleja de lo que se creía, lo que obliga a revisar teorías climáticas aceptadas.

Investigadores analizan la Fuga de Agulhas, cuestionando el modelo clásico sobre la regulación térmica del planeta y su relación con la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC).
Investigadores analizan la Fuga de Agulhas, cuestionando el modelo clásico sobre la regulación térmica del planeta y su relación con la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC). | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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Investigadores científicos cuestionan el modelo clásico sobre la regulación térmica del planeta tras analizar la Fuga de Agulhas, una corriente oceánica que transporta masas salinas desde el océano Índico hasta el Atlántico en el extremo sur africano. Un estudio publicado en Nature Geoscience demuestra que la conexión entre este flujo hídrico y la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC) resulta sustancialmente más intrincada de lo previsto por la comunidad académica. Ese avance obliga a revisar las teorías climáticas aceptadas durante décadas, puesto que el intercambio de agua entre ambas cuencas operaba conceptualmente como un regulador determinante de los patrones marinos globales.

El descubrimiento adquiere vital trascendencia debido al rol de la AMOC en el reparto planetario de calor, carbono, nutrientes y recursos hídricos. Si bien este mecanismo transfiere fluidos cálidos hacia el norte y retorna corrientes gélidas por el fondo marino, los autores aclaran que los datos recientes no sugieren una paralización del sistema ni prueban un colapso inminente: "cuestiona, específicamente, cuánto depende de la entrada de aguas procedentes de Agulhas bajo diferentes condiciones climáticas". Esta perspectiva inédita redefine la comprensión científica sobre el comportamiento del Atlántico ante distintas fases del cambio ambiental global.

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¿Por qué la corriente crucial para el clima global no afecta a la AMOC como afirmaba la ciencia?

Un paradigma oceanográfico sostuvo que la Fuga de Agulhas fortalecía la circulación de vuelco meridional del Atlántico (AMOC) mediante el transporte de masa cálida y salina desde el océano Índico. La alta concentración de sal incrementa la densidad marina, factor que estimula el hundimiento de corrientes profundas en el Atlántico Norte.

A fin de examinar esa teoría, los expertos estudiaron sedimentos de hace 3,4 millones de años extraídos en la Meseta de Agulhas, cerca del sur africano. El examen de fósiles de dinoflagelados y biomarcadores orgánicos facilitó la reconstrucción de las temperaturas del Plioceno tardío. La utilización de este periodo geológico —con marcas térmicas globales 3 °C superiores a la era preindustrial— sirvió como laboratorio natural para medir las variaciones oceánicas.

Los resultados revelaron una paradoja: frente a una etapa fría, la transferencia de agua hacia el Atlántico cayó drásticamente; sin embargo, la formación de corrientes profundas septentrionales se intensificó. La evidencia quiebra la relación directa de causa y efecto, pues un menor aporte salado no desencadena de forma inevitable el debilitamiento de la AMOC en cualquier contexto del planeta.

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¿Sobrevivirá la corriente AMOC al calentamiento global tras este inédito hallazgo oceánico?

Los especialistas descubrieron una vasta reestructuración marítima. Tras contrastar señales de Sudáfrica con registros del golfo de México, el Caribe y múltiples áreas del Atlántico, Francien Peterse, experta de la Universidad de Utrecht, detalló textualmente: "La coincidencia de patrones nos permitió interpretar el fenómeno como una reorganización de la termoclina a escala de cuenca, y no simplemente como una anomalía regional".

Ese avance científico tampoco descarta la relevancia de Agulhas, pues el intercambio hídrico entre los mares Índico y Atlántico impacta nuestra circulación global. Evidencias del Pleistoceno tardío muestran oscilaciones salinas vinculadas a la AMOC; no obstante, la reciente premisa resulta matizada. El vigor de dicha conexión depende del clima, frentes acuáticos y posición continental en cada era, lo cual quita protagonismo a ciertos mecanismos físicos bajo circunstancias diferentes.

Por tales motivos, los autores previenen que esos eventos milenarios jamás prueban una supuesta inmunidad de la AMOC ante el actual calentamiento global. Nuestro sistema moderno enfrenta factores distintos, como aportes fluviales desde latitudes altas, al tiempo que múltiples simulaciones proyectan severas modificaciones en la circulación de vuelco conforme sube la temperatura terrestre. Predecir un escenario futuro exige evaluar simultáneamente salinidad, agua dulce, fronteras térmicas e interacciones conjuntas, sin atribuir tal comportamiento a un único detonante.

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