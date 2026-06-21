Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

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El megapuerto de Chancay superó los US$3.500 millones en exportaciones y generó más de S/1.000 millones en ingresos tributarios para el Estado peruano durante su primer año de operaciones, según informó el embajador de la República Popular China en el Perú, Song Yang.

Durante la conmemoración del primer aniversario del inicio de actividades del terminal portuario, el diplomático destacó el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Perú y China y aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento han superado las expectativas proyectadas para la infraestructura portuaria.

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Megapuerto de Chancay opera por encima de las expectativas en su primer año

El embajador Song Yang afirmó que el megapuerto de Chancay ha operado “arriba de las expectativas” previstas durante su primer año de funcionamiento. No obstante, señaló que aún se requiere el respaldo de la comunidad peruana para continuar impulsando el desarrollo del proyecto.

En declaraciones a la prensa, el representante diplomático manifestó su satisfacción por los resultados alcanzados y resaltó el papel estratégico del terminal. Según indicó, la infraestructura ha permitido abrir nuevas oportunidades comerciales gracias a sus tecnologías avanzadas, sus conexiones directas y su vinculación con los mercados de Asia-Pacífico.

Chancay obtuvo cifras récord de exportación y recaudación tributaria

De acuerdo con las cifras expuestas por Song Yang, el volumen de exportaciones gestionadas a través del megapuerto de Chancay superó los US$3.500 millones durante sus primeros 12 meses de operaciones.

Asimismo, señaló que la recaudación por ingresos tributarios para el Estado peruano sobrepasó los S/1.000 millones.

Estos resultados fueron presentados por el diplomático como una muestra del desempeño alcanzado por el terminal portuario desde su inauguración.

China destaca impacto económico del megapuerto de Chancay y generación de empleo local

El embajador chino sostuvo que el megapuerto está generando un impacto positivo en la economía de su zona de influencia, ubicada en el norte chico del país. Según explicó, el proyecto estaría contribuyendo a dinamizar la actividad económica local.

En materia de empleo, destacó que actualmente más del 50% de los trabajadores vinculados al proyecto provienen de la ciudad de Chancay. Además, reiteró el respaldo de China a la iniciativa al señalar que están satisfechos con este éxito del puerto de Chancay. “Felicito al puerto de Chancay. (Me) gustaría también confirmar nuestro apoyo y nuestra posición firme de compartir un futuro [...] con el pueblo hermano del Perú”, precisó.