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Economía

CTS 2026: Sunafil supervisa a más de 20 mil empresas para verificar el depósito hasta el 15 de mayo ¿qué pasa si no cumplieron?

La Sunafil remitió cartas inductivas a 23.971 empleadores para verificar el cumplimiento del depósito de la CTS de mayo. La entidad busca identificar posibles incumplimientos en sectores con más denuncias laborales.

Sunafil inicia supervisión a 23.971 empleadores por depósito de CTS de mayo.
Sunafil inicia supervisión a 23.971 empleadores por depósito de CTS de mayo. | Composición LR/IA
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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició una acción de supervisión dirigida a 23.971 empleadores a nivel nacional con el objetivo de verificar el cumplimiento del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuyo plazo venció el 15 de mayo.

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Como parte de esta medida, la entidad remitió cartas inductivas a empresas de distintos sectores económicos para solicitar información relacionada con el depósito de este beneficio laboral. Los empleadores cuentan con un plazo de 10 días hábiles para remitir la información requerida, periodo próximo a concluir.

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CTS 2026: Sunafil solicita información sobre depósitos realizados

Las comunicaciones enviadas por Sunafil contienen información sobre la CTS y recuerdan que el plazo para efectuar el depósito culminó el 15 de mayo. Además, incluyen un formulario que debe ser completado por los empleadores seleccionados.

Entre las preguntas que deben responder figuran la fecha en que se realizó el depósito de la CTS, el número de trabajadores registrados en planilla, la cantidad de empleados que recibieron el beneficio y datos relacionados con la hoja de liquidación. Una vez completado el formulario, los empleadores deberán enviar una captura de pantalla que acredite el registro de la información. En caso de dificultades para completarlo, podrán remitir un archivo de Excel mediante la Casilla Electrónica en formato PDF.

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Sectores económicos con más denuncias por pago de CTS

Del total de empleadores incluidos en esta acción, 12.081 corresponden a medianas y grandes empresas. Dentro de este grupo, el 45,4% pertenece al sector comercio al por mayor y menor, mientras que el 15,4% corresponde a transportes y almacenamiento.

Asimismo, el 15,2% pertenece al sector servicios inmobiliarios, empresariales y alquileres; el 15,0% a industrias manufactureras; el 6,5% al sector construcción; y el 2,4% a hoteles y restaurantes. Adicionalmente, fueron consideradas 11.923 pequeñas empresas del sector servicios inmobiliarios, empresariales y alquileres. Según la información difundida, estos sectores fueron seleccionados por concentrar la mayor cantidad de denuncias relacionadas con el pago de la CTS y la entrega de boletas.

Cartas inductivas de Sunafil no implican sanciones

Sunafil precisó que las cartas inductivas constituyen una comunicación preventiva y orientadora dirigida a los empleadores como parte de las acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sociolaboral.

La finalidad de estos documentos es prevenir posibles incumplimientos de las normas laborales o de seguridad y salud en el trabajo, así como orientar a los empleadores para que regularicen voluntariamente sus obligaciones laborales. No obstante, la entidad señaló que las cartas inductivas no implican acciones fiscalizadoras ni sanciones. Sin embargo, la información recopilada podrá ser considerada en futuras actuaciones inspectivas que Sunafil realice en el marco de sus competencias.

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