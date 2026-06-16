Gratificaciones para trabajadores CAS no serían completas este año: MEF defiende pago gradual hasta 2030

Desde el MEF, el ministro afirmó que la gradualidad busca evitar desequilibrios presupuestales en las entidades públicas. | Congreso del Perú

Desde el MEF, el ministro afirmó que la gradualidad busca evitar desequilibrios presupuestales en las entidades públicas. | Congreso del Perú

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En las últimas semanas del periodo unicameral del Congreso, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General para sustentar el proyecto de ley de crédito suplementario. La iniciativa incluye una polémica disposición que establece la aplicación gradual de las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS (Decreto Legislativo 1057).

Durante su exposición, el MEF defendió que estos beneficios se implementen progresivamente hasta 2030. Según argumentó la cartera, una aplicación inmediata podría comprometer las finanzas de numerosas entidades públicas y generar diferencias entre instituciones con distinta capacidad presupuestal.

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La posición del sector surge luego de las críticas de sindicatos y trabajadores CAS, quienes exigen que el beneficio se pague de manera íntegra desde julio de este año, tal como fue aprobado en la Ley N.° 32563.

Según se explicó, el objetivo de la gradualidad es garantizar que todas las entidades del Estado puedan cumplir con el pago de los nuevos beneficios laborales sin comprometer la continuidad de los servicios públicos. “No podemos permitir que unas entidades paguen y otras no”, señaló el MEF al justificar la propuesta, en referencia a las marcadas diferencias presupuestales entre ministerios, gobiernos regionales y municipalidades.

Gratificación para trabajadores CAS: beneficio completo recién llegaría en 2030

La propuesta incluida en el proyecto de ley de crédito suplementario plantea que las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la CTS, se otorguen de forma escalonada durante los próximos cinco años. El cronograma contempla el pago del 10% de la remuneración mensual en 2026, 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y, finalmente, el 100% en 2030.

De esta manera, un trabajador CAS con un sueldo de S/3.000 recibiría este julio una gratificación de S/300, monto que coincide con el mínimo establecido en la propuesta. Recién dentro de cuatro años percibiría una gratificación equivalente a un sueldo completo.

El Ejecutivo sostiene que la implementación inmediata tendría un elevado impacto fiscal. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, otorgar de manera plena las gratificaciones y la CTS a todos los trabajadores CAS demandaría más de S/3.000 millones para el sector público.

El costo fiscal detrás de la propuesta

Los cálculos del MEF indican que aplicar la ley sin gradualidad generaría un desfinanciamiento cercano a S/1.930 millones en el Gobierno Nacional, alrededor de S/795 millones en los gobiernos regionales y más de S/497 millones en los gobiernos locales.

Ante ese escenario, el ministerio considera que una implementación progresiva permitirá a las entidades adecuar sus presupuestos de forma gradual y evitar problemas para financiar planillas y otros gastos esenciales.

La propuesta también contempla que un decreto supremo establezca las condiciones, requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las gratificaciones y la CTS, incluyendo los pagos proporcionales o truncos cuando corresponda.

Pese a los argumentos del Ejecutivo, los gremios de trabajadores CAS mantienen su rechazo a la gradualidad y exigen que el beneficio se entregue en su totalidad desde este año, tal como fue aprobado por el Congreso y promulgado posteriormente por el Gobierno.