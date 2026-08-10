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Silvia Cornejo pone fin a 11 años de relación con Jean Paul Gabeteau tras polémico ampay de su esposo: “Estoy embarazada”

Exmodelo Silvia Cornejo anunció que está embarazada de su segundo hijo con Jean Paul Gabeteau y, posteriormente, confirmó la ruptura definitiva de su matrimonio con el empresario.

Silvia Cornejo tiene un hijo en común con Jean Paul Gabeteau. Foto: Composición LR/Instagram.
Silvia Cornejo tiene un hijo en común con Jean Paul Gabeteau. Foto: Composición LR/Instagram.
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Luego de que 'Amor y fuego' emitiera las imágenes del polémico ampay de Jean Paul Gabeteau, quien fue captado besando a la madre de su hija, Analía Jiménez, la exconductora de televisión Silvia Cornejo anunció el fin de su relación con el empresario, después de 11 años juntos y tras haberse casado en noviembre de 2024.

La exmodelo se comunicó en vivo durante una llamada telefónica con el programa de Rodrigo González 'Peluchín'. Según contó, se enteró de las imágenes apenas unos minutos antes de comunicarse con el espacio de televisión. Sin embargo, no solo confirmó el fin de su relación, sino que también reveló que está embarazada de su todavía esposo, Jean Paul Gabeteau.

"Sí, estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él. Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos", declaró.

PUEDES VER: Jean Paul Gabuteau es captado besando a su expareja tras rumores de embarazo de su esposa Silvia Cornejo

lr.pe

Silvia Cornejo anuncia la ruptura de su relación con Jean Paul Gabeteau

Silvia Cornejo se comunicó con 'Amor y fuego' luego de que el programa emitiera el polémico ampay de Jean Paul Gabeteau y Analía Jiménez, quienes, según 'Peluchín', se encerraron en un baño durante varios minutos y se despidieron con un beso en la boca mientras se encontraban en un evento. "Me cayó como un balde de agua fría", señaló la presentadora de 39 años.

Además, Cornejo aclaró que jamás volverá a tener una relación con el empresario y que esta historia no se repetirá. La exmodelo tomó esta decisión pese a que, en anteriores ocasiones, su esposo cometió actos de infidelidad que ella terminó perdonando. Según explicó, lo hizo porque estaba enamorada.

PUEDES VER: Silvia Cornejo es captada junto a su esposo Jean Paul Gabuteau divirtiéndose tras polémico ampay con exnovia

lr.pe

Ampay de Jean Paul Gabeteau y Analía Jiménez

Pese a que Silvia Cornejo está embarazada, Jean Paul Gabeteau se reunió con la madre de su hijo, Analía Jiménez, y protagonizó varias escenas de besos durante un evento en el que ambos fueron captados nuevamente muy cercanos.

El conductor Rodrigo Gonzales 'Peluchín' aseguró que las imágenes no fueron complicadas de conseguir para su equipo de trabajo, ya que el empresario en ningún momento intentó ocultarse ni evitó mostrarse junto a su expareja. Incluso, ambos se besaron en público y no en un lugar privado.

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