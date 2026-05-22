En WhatsApp se difundió entre distintos grupos y usuarios un enlace que dirigía a una supuesta nota periodística de La República. En ella se afirmaba que una entrevista realizada por Beto Ortiz al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, había sido eliminada de internet. Según la publicación, el presidente de la entidad era confrontado por el periodista, quien señalaba haberse beneficiado económicamente de un supuesto aplicativo. Luego, la nota desarrollaba los aparentes beneficios de dicha plataforma.

Sin embargo, se trata de contenido falso difundido a través de una web que imita las características y el diseño del portal de La República. Además, la publicación fue elaborada con elementos ficticios e imágenes generadas mediante inteligencia artificial, con el objetivo de captar la atención del lector, generar confianza y persuadirlo de ingresar sus datos en una plataforma utilizada para cometer estafas.

Se trata de una web que imita la página de La República

El enlace utilizado para difundir la supuesta entrevista no correspondía al dominio oficial de La República, cuyo sitio legítimo es www.larepublica.pe. Por el contrario, los estafadores emplearon una dirección web distinta.

Este sitio imitaba la apariencia y estructura de una nota periodística para aparentar legitimidad. Sin embargo, al hacer clic en los supuestos apartados, enlaces u otras publicaciones, ninguno dirigía a contenido real o funcional, lo que evidenciaba que se trataba de una página diseñada para engañar a los usuarios.

Además, la nota falsa atribuía la autoría al periodista Erick Torres, de La República; sin embargo, la fotografía de perfil utilizada no coincidía con la imagen real del redactor.

Izquierda: nota falsa que utiliza una imagen incorrecta del periodista Erick Torres. / Derecha: publicación de La República en la que se observa la fotografía real del periodista.

Imágenes utilizadas en la web falsa fueron generadas con IA

La noticia falsa utilizó como sustento de la supuesta entrevista entre Ortiz y Velarde una serie de fotografías que el equipo de Verificador de La República identificó como generadas con inteligencia artificial. Para ello, se empleó la herramienta especializada Hive-Moderation, que cuenta con un sistema de detección de contenido generado por IA y analiza patrones de manipulación en imágenes mediante algoritmos de reconocimiento y análisis de textura.

El aplicativo determinó que las cuatro fotografías evaluadas de la entrevista falsa presentan probabilidades de haber sido creadas con inteligencia artificial de 99,9%, 99,3%, 89,8% y 100%, respectivamente.

La herramienta de Hive-Moderation determinó que las cuatro fotografías fueron generadas con IA

BCRP señaló que no recomienda inversiones al público

En un comunicado publicado el 18 de noviembre de 2025, el BCRP señaló que la entidad no recomienda formas de inversión e instó a los usuarios a proteger su información personal y verificar siempre las fuentes oficiales.

Asimismo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), recomienda a la ciudadanía no hacer clic en mensajes sospechosos que redirigen a páginas falsas donde se solicita información personal, como contraseñas o números de tarjetas de crédito o débito.

Cabe señalar que, al hacer clic en los enlaces hipervinculados dentro de la página falsa, estos redirigían a sitios no oficiales que solicitaban credenciales y datos bancarios. Desde La República instamos a la ciudadanía a verificar la información para evitar ser víctima de estafas.