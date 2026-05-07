Pedro Francke: “Lo histórico es que el fujimorismo nombró en el BCR a un presidente a su antojo y a directores políticos"

Pedro Francke sostiene que Keiko tuvo una fuerte intromisión política en el Banco Central de Reserva al nombrar directores sin perfil técnico. | La República

Pedro Francke sostiene que Keiko tuvo una fuerte intromisión política en el Banco Central de Reserva al nombrar directores sin perfil técnico. | La República

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La antesala de la segunda vuelta presidencial vuelve a poner bajo los reflectores la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR). En esta entrevista, el exministro de Economía Pedro Francke contrasta las trayectorias de la izquierda y el fujimorismo frente a la autoridad monetaria. En el frente económico, pide actuar de inmediato frente al alza de combustibles para evitar presiones inflacionarias y una posible recesión. También plantea una reforma tributaria que mire los impuestos a las sobreganancias mineras y revisión de exoneraciones tributarias a las agroexportadoras.

— En su última columna de opinión, sostiene que la Izquierda ha respetado la autonomía del BCR y que el fujimorismo más bien la ha vulnerado. En este escenario de segunda vuelta, ¿los peruanos deberíamos ver en una eventual victoria de Keiko un riesgo para la autonomía del ente emisor?

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Ella ha hablado de que quiere repetir lo que hizo el gobierno de su padre y se inspira en él, quien removió al presidente del Banco Central de Reserva y puso a alguien a su antojo para que gobernara todo el periodo de su dictadura, totalmente sometido. Entonces, si es verdad lo que ella dice, efectivamente debería tenerse en cuenta esa realidad histórica.

— ¿Y qué se ha hecho desde la izquierda?

En el caso del fujimorismo hay que recordar que, cuando tenía mayoría en el Congreso, designó dos directores cuyos nombramientos era absolutamente políticos. Por ejemplo, su anterior candidato a Vicepresidente y secretario de Fuerza Popular, (José) Chlimper. La intromisión política en ese caso está clarísima. Luego, en el caso de Rafael Rey, todos sabemos que no tenía ninguna idea y durante su periodo no se conoce que haya dado alguna opinión respecto a la política monetaria.

Por el lado de la izquierda, en mi caso propusimos un Directorio con tres directores de alto nivel profesional, que son los que nombra el Poder Ejecutivo. Y con Pedro Castillo y Mirta Vásquez, se ratificó a Julio Velarde por cinco años. Creo que ahí hay una señal clara de lo que se ha hecho. La trayectoria es mucho más importante que las palabras.

Discutir la política monetaria del BCR es propio de toda democracia

— Si un candidato plantea ciertas mejoras en la política monetaria, ¿dónde está la línea entre un debate legítimo sobre el rol del BCR y una intromisión que sí comprometa su autonomía?

Yo creo que no hay temas que deban estar vedados a la discusión ciudadana. La política económica, y en particular, la monetaria, pueden ser sujetos de discusión. Eso es lo más sano. Finalmente, la decisión la tomará el directorio del Banco Central de Reserva, como corresponde a su autonomía constitucional.

Por ejemplo, recientemente hay nombramientos en la Reserva Federal de Estados Unidos. Los candidatos al Directorio son evaluados en el Congreso y responden a preguntas sobre la política que piensan implementar. Pienso que discutir abiertamente la política económica y monetaria es propio de toda democracia. No puede haber temas fuera de la discusión democrática.

— Hay quienes plantean avanzar hacia objetivos múltiples en el rol del BCR, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos que incluye en su tarea al empleo. ¿Debería el Perú ir en esa dirección?

Yo creo que en la práctica el BCR, bajo la dirección de Julio Velarde, ya lo ha hecho. Por ejemplo, durante la pandemia apoyó el programa Reactiva, cuyo objetivo principal era evitar una quiebra masivas de empresas, la caída en demasía de la producción y resguardar la estabiidad del sistema financiero. Eso son temas legítimos. Eso va más allá del control de la inflación.

Hoy sabemos que no hay una división precisa entre objetivos e instrumentos. Por ejemplo, el Perú tiene ahora un problema de inflación que está subiendo por un choque de oferta. En ese caso, la política fiscal por esta coyuntura tiene un rol importante, por ejemplo, reduciendo precios del petróleo. Lo han hecho muchos países en el pasado. Entonces, los objetivos de la política económica exigen una cierta coordinación entre política fiscal y monetaria. Eso es un tema que tiene que plantearse.

— A la fecha no se ha activado ninguna medida clara desde el gobierno para paliar las consecuencias macroeconómicas de este conflicto. ¿Cuál debería ser la prioridad económica inmediata?

La prioridad inmediata es tratar de estabilizar y reducir el precio de los combustibles, que está muy alto por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Todo indica que es un problema que tiene para cierto rato.

El Estado tiene instrumentos como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, o reducir temporal de impuestos a los combustibles. Eso tiene un costo fiscal, por lo que debe acompañarse de medidas para mejorar la recaudación tributaria. Pero es urgente, porque el alza de la gasolina tiene efectos inflacionarios y recesivos muy importante y que no puede dejarse de lado. Este año es fundamental.

— ¿Eso incluiría subsidios focalizados?

Podría ser, pero el problema es más amplio. Por ejemplo, el uso del fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para el gas doméstico es una medida complementaria. En transporte se podrían evaluar medidas específicas, pero eso requiere un análisis más detallado por sector.

— Muchas veces la estabilidad del BCR se asocia a Julio Velarde, pero él mismo ha remarcado que hay una meritocracia detrás del banco. ¿Qué tan sólida es la institucionalidad más allá de las personas?

La meritocracia del BCR es un activo nacional muy importante. Pero el eje central está en el directorio, en la gobernanza. La clave es que tenga reglas y composición que aseguren su autonomía. Hasta ahora ha funcionado bien, pero siempre se pueden plantear mejoras.

— ¿Existe el riesgo de que ciertos actores económicos influyan en las expectativas del mercado durante este proceso electoral? Por ejemplo, una plataforma de inversión vinculada a un grande grupo económico ha sugerido mover fondos al exterior por incertidumbre política.

Si alguien tiene mucho capital y patrimonio, puede decidir moverlo. Eso en el Perú está permitido. No es particularmente relevante a través de qué plataforma se haga.

Lo que sí me preocupa es que algunos gremios empresariales respalden discursos fraudistas generando más inestabilidad política e impugnando el resultado electoral que los observadores internacionales han dicho que aquí no ha habido fraude. Eso genera más inestabilidad política y es muy malo para la democracia.

— El presidente de la Confiep descartó fraude. ¿Saluda esa declaración?

Decir que no ha habido fraude me parece importante en estas circunstancias. Es la realidad. Eso fortalece la confianza democrática. Esa verdad es importante reconocer.

Francke propone reforma tributaria con sobreganancias mineras

— El MEF proyecta términos de intercambio históricamente altos y un crecimiento alrededor de 3%, pero sin gran dinamismo. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno que asuma en julio para no desperdiciar este ‘viento a favor’ externo?”

Bueno, es verdad la ventaja de los términos de intercambio y eso se debería aprovechar a mi juicio con un impuesto a las sobreganancias mineras, que tienen hoy ganancias extraordinarias, pero por otro lado el otro asunto crítico es el precio del petróleo que implica un choque inflacionario y recesivo ¿Qué quiere decir? Que los precios suben, el costo de transporte sube y eso hace que la mayoría de familias tengan que consumir menos. Y me parece que eso no se está tomando en cuenta.

Si no hay medidas me parece que eso puede ser un efecto importante que se sentiría en parte este año y posiblemente hasta el otro año. Creo que una medida esencial es combatir los precios del petróleo, de los combustibles, que genera inflación y reduce consumo.

— En orden de prioridad ¿Cuáles son los tres principales retos también económicos que debería asumir el próximo gobierno?

Uno, actuar frente al alza de combustibles para evitar inflación y recesión no se desarrollen. Dos, hay que hacer una reforma tributaria, incluyendo impuesto a sobreganancias mineras para recuperar ingresos para el Estado.

El tercer gran reto es abrir oportunidades económicas para jóvenes y pequeñas empresas mediante crédito y asistencia técnica. De tal manera que la prosperidad económica tenga una base mucho más amplia que la que tiene ahora.

— El Consejo Fiscal advierte una posible pérdida del grado de inversión hacia 2031 por las leyes de gasto. ¿Cómo corregir la senda?

Creo que debería haber un cambio. No deberían admitirse aprobación de leyes que están desequilibradas. Si el Congreso quiere aumentar el gasto, debe señalar de dónde van a salir los ingresos. Eso es posible: eliminar las exoneraciones a las grandes agroexportadoras, aplicar impuestos a sobreganancias mineras y mejorar impuestos al capital.

El sistema tributario peruano es muy injusto y tiene un espacio para ampliarse.

— ¿Las exoneraciones tributarias generan inversión?

No. No hay evidencia. Ni en Perú ni internacionalmente se ha demostrado que generen inversión.

— Sobre Petroperú, ¿qué medidas deberían tomarse?

Recién estoy empezando a analizar el tema. Prefiero no opinar sin conocerlo a fondo.