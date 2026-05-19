Una minera australiana invertirá U$S230 millones en este país de América Latina: el proyecto que promete transformar la región
El estudio de prefactibilidad confirma la viabilidad económica y ambiental del yacimiento, con una vida útil de más de 14 años y proyecciones de producción de 1,84 millones de onzas de oro.
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La minera australiana Challenger Gold anunció una inversión de US$232 millones para desarrollar el proyecto aurífero Hualilán, ubicado en la provincia de San Juan, en Argentina. El emprendimiento promete convertirse en uno de los desarrollos mineros más importantes de la región y generar más de 900 empleos directos durante su operación.
El estudio de prefactibilidad presentado por la compañía confirmó la viabilidad económica y ambiental del yacimiento, que ya cuenta con permisos oficiales aprobados. Además de la extracción de oro, el proyecto contempla la producción de plata y zinc, con una vida útil estimada en más de 14 años y millonarios ingresos para la economía argentina mediante exportaciones, regalías e impuestos.
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Según el estudio realizado por la consultora internacional Ausenco, el yacimiento posee una alta rentabilidad potencial gracias al precio internacional del oro y a sus bajos costos operativos. Las proyecciones indican que la mina podría producir cerca de 1,84 millones de onzas de oro equivalente durante toda su vida útil, además de millones de onzas de plata y toneladas de zinc.
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¿Cuáles serán los beneficios económicos y laborales del proyecto?
El desarrollo minero tendrá un fuerte impacto económico en San Juan y en el sector exportador argentino.
- Creación de más de 900 empleos directos.
- Generación de regalías provinciales millonarias.
- Ingreso de divisas mediante exportaciones de oro, plata y zinc.
- Impulso para proveedores y empresas regionales.
- Desarrollo de infraestructura energética y minera.
- Programas de capacitación técnica para trabajadores locales.
- Incremento de la actividad económica en comunidades cercanas.
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¿Cómo funcionará la explotación minera en Hualilán?
La operación fue diseñada para reducir costos y acelerar la producción inicial del yacimiento.
- Explotación mediante minería a cielo abierto.
- Uso de perforación, voladura y transporte con camiones.
- Implementación inicial de lixiviación en pilas.
- Producción temprana superior a 105.000 onzas anuales de oro equivalente.
- Construcción posterior de una planta de flotación convencional.
- Conversión del mineral en lingotes doré dentro del complejo minero.
- Posibilidad de ampliar la capacidad productiva en futuras etapas.