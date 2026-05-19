HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Mundo

Una minera australiana invertirá U$S230 millones en este país de América Latina: el proyecto que promete transformar la región

El estudio de prefactibilidad confirma la viabilidad económica y ambiental del yacimiento, con una vida útil de más de 14 años y proyecciones de producción de 1,84 millones de onzas de oro.

Challenger Gold invertirá 232 millones de dólares en el proyecto aurífero Hualilán en Argentina.
Challenger Gold invertirá 232 millones de dólares en el proyecto aurífero Hualilán en Argentina. | Foto: Dall-E
Escuchar
Resumen
Compartir

La minera australiana Challenger Gold anunció una inversión de US$232 millones para desarrollar el proyecto aurífero Hualilán, ubicado en la provincia de San Juan, en Argentina. El emprendimiento promete convertirse en uno de los desarrollos mineros más importantes de la región y generar más de 900 empleos directos durante su operación.

El estudio de prefactibilidad presentado por la compañía confirmó la viabilidad económica y ambiental del yacimiento, que ya cuenta con permisos oficiales aprobados. Además de la extracción de oro, el proyecto contempla la producción de plata y zinc, con una vida útil estimada en más de 14 años y millonarios ingresos para la economía argentina mediante exportaciones, regalías e impuestos.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA DE LOS NOMBRES: LO QUE DICE EL TUYO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Según el estudio realizado por la consultora internacional Ausenco, el yacimiento posee una alta rentabilidad potencial gracias al precio internacional del oro y a sus bajos costos operativos. Las proyecciones indican que la mina podría producir cerca de 1,84 millones de onzas de oro equivalente durante toda su vida útil, además de millones de onzas de plata y toneladas de zinc.

PUEDES VER: Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

lr.pe

¿Cuáles serán los beneficios económicos y laborales del proyecto?

El desarrollo minero tendrá un fuerte impacto económico en San Juan y en el sector exportador argentino.

  • Creación de más de 900 empleos directos.
  • Generación de regalías provinciales millonarias.
  • Ingreso de divisas mediante exportaciones de oro, plata y zinc.
  • Impulso para proveedores y empresas regionales.
  • Desarrollo de infraestructura energética y minera.
  • Programas de capacitación técnica para trabajadores locales.
  • Incremento de la actividad económica en comunidades cercanas.

PUEDES VER: El único país del mundo con 4 regiones naturales está en Sudamérica: ofrece más que costa, sierra y selva desde hace 148 años

lr.pe

¿Cómo funcionará la explotación minera en Hualilán?

La operación fue diseñada para reducir costos y acelerar la producción inicial del yacimiento.

  • Explotación mediante minería a cielo abierto.
  • Uso de perforación, voladura y transporte con camiones.
  • Implementación inicial de lixiviación en pilas.
  • Producción temprana superior a 105.000 onzas anuales de oro equivalente.
  • Construcción posterior de una planta de flotación convencional.
  • Conversión del mineral en lingotes doré dentro del complejo minero.
  • Posibilidad de ampliar la capacidad productiva en futuras etapas.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corea del Sur busca fortalecerse en Sudamérica al firmar acuerdo clave con un país para proyectos de tecnología e innovación

Corea del Sur busca fortalecerse en Sudamérica al firmar acuerdo clave con un país para proyectos de tecnología e innovación

LEER MÁS
La playa de 5 km en un país de América Latina que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de América Latina que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

LEER MÁS
Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

Trump asegura pactos millonarios con China, pero Pekín guarda silencio tras la cumbre con Xi Jinping

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

LEER MÁS
India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

India elige a un país de América Latina para abrir una nueva embajada y fortalecer sus relaciones de cooperación y comercio

LEER MÁS
Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

Japón planea construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor de la Luna para enviar energía limpia a la Tierra

LEER MÁS
Corea del Sur busca fortalecerse en Sudamérica al firmar acuerdo clave con un país para proyectos de tecnología e innovación

Corea del Sur busca fortalecerse en Sudamérica al firmar acuerdo clave con un país para proyectos de tecnología e innovación

LEER MÁS
Esta es la potencia militar que desafía a Estados Unidos y China con su nuevo caza supersónico KF-21

Esta es la potencia militar que desafía a Estados Unidos y China con su nuevo caza supersónico KF-21

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025