HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana
Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana     Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana     Partido Cienciano vs Atlético Mineiro EN VIVO por Copa Sudamericana     
Sociedad

Surge un nuevo banco en Perú: ¿cómo se llama y a qué clientes apunta? Esto dice la SBS

La nueva entidad bancaria tiene una experiencia de más de 25 años en el mercado financiero y un enfoque comercial dirigido a un sector específico de la población.

SBS autorizó la incorporación de un nuevo banco en Perú
SBS autorizó la incorporación de un nuevo banco en Perú | Foto: Andina / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció el registro oficial de un nuevo banco en el Perú. Se trata de una entidad que tiene más de 25 años de experiencia en el mercado financiero, una cartera de créditos superior a S/1.300 millones y una base de más de 260.000 clientes.

Asimismo, tiene un enfoque comercial dirigido a un sector específico de la población, por lo que se espera que su incorporación contribuya a fortalecer la competencia, promover la innovación y profundizar la inclusión financiera de miles de peruanos en el sistema.

TE RECOMENDAMOS

UNMSM EN CRISIS, MASAJES EN EL CONGRESO Y CITACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: conoce cuáles son

lr.pe

¿Cómo se llama el nuevo banco en el Perú?

La nueva entidad bancaria se denomina Banco Efectiva y surge luego de que la SBS autorizara su conversión, ya que hasta ahora operaba como Financiera Efectiva S.A., según la Resolución SBS N.° 01444-2026 del 20 de mayo.

La modificación de su tipo de licencia responde a la estrategia de crecimiento de la empresa, orientada a ampliar su ámbito de operación, fortalecer su posicionamiento competitivo y consolidar su modelo de negocio en el mercado financiero.

¿A qué clientes apunta el Banco Efectiva?

Según la SBS, en términos de enfoque comercial, la entidad mantendrá su especialización en el segmento de créditos minoristas y el desarrollo de productos pasivos. Además, su incorporación como entidad bancaria contribuirá a dinamizar la competencia, promover la innovación y profundizar la inclusión financiera en el sistema.

El organismo destacó que, durante el proceso de evaluación, valoró aspectos clave como la viabilidad del modelo de negocio, la idoneidad y experiencia de los accionistas y de la plana directiva, así como el cumplimiento de los requerimientos prudenciales en materia de solvencia y gestión integral de riesgos, conforme a la normativa vigente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿No puedes retirar tu CTS? Esta es la diferencia entre el saldo contable y saldo disponible para verificar el abono

¿No puedes retirar tu CTS? Esta es la diferencia entre el saldo contable y saldo disponible para verificar el abono

LEER MÁS
¿Atenderán los bancos el 1 de mayo? Conoce las opciones disponibles durante el feriado por el Día del Trabajador

¿Atenderán los bancos el 1 de mayo? Conoce las opciones disponibles durante el feriado por el Día del Trabajador

LEER MÁS
‘El Chimbotano’ cae en pleno robo agravado, a pocas horas de las elecciones generales

‘El Chimbotano’ cae en pleno robo agravado, a pocas horas de las elecciones generales

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS
Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

LEER MÁS
Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

Alcalde de Surco, Carlos Bruce, usa pistola eléctrica contra su asesor y desata polémica: “Fue completamente voluntaria”

LEER MÁS
Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50 y los horarios de atención

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50 y los horarios de atención

LEER MÁS
Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

Atención conductores: así será el ingreso a la Vía Expresa tras cierre de acceso en Plaza Grau

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025