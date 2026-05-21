Surge un nuevo banco en Perú: ¿cómo se llama y a qué clientes apunta? Esto dice la SBS

SBS autorizó la incorporación de un nuevo banco en Perú | Foto: Andina / Difusión

SBS autorizó la incorporación de un nuevo banco en Perú | Foto: Andina / Difusión

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció el registro oficial de un nuevo banco en el Perú. Se trata de una entidad que tiene más de 25 años de experiencia en el mercado financiero, una cartera de créditos superior a S/1.300 millones y una base de más de 260.000 clientes.

Asimismo, tiene un enfoque comercial dirigido a un sector específico de la población, por lo que se espera que su incorporación contribuya a fortalecer la competencia, promover la innovación y profundizar la inclusión financiera de miles de peruanos en el sistema.

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¿Cómo se llama el nuevo banco en el Perú?

La nueva entidad bancaria se denomina Banco Efectiva y surge luego de que la SBS autorizara su conversión, ya que hasta ahora operaba como Financiera Efectiva S.A., según la Resolución SBS N.° 01444-2026 del 20 de mayo.

La modificación de su tipo de licencia responde a la estrategia de crecimiento de la empresa, orientada a ampliar su ámbito de operación, fortalecer su posicionamiento competitivo y consolidar su modelo de negocio en el mercado financiero.

¿A qué clientes apunta el Banco Efectiva?

Según la SBS, en términos de enfoque comercial, la entidad mantendrá su especialización en el segmento de créditos minoristas y el desarrollo de productos pasivos. Además, su incorporación como entidad bancaria contribuirá a dinamizar la competencia, promover la innovación y profundizar la inclusión financiera en el sistema.

El organismo destacó que, durante el proceso de evaluación, valoró aspectos clave como la viabilidad del modelo de negocio, la idoneidad y experiencia de los accionistas y de la plana directiva, así como el cumplimiento de los requerimientos prudenciales en materia de solvencia y gestión integral de riesgos, conforme a la normativa vigente.

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