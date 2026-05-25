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Ciencia

China desafía a Estados Unidos en carrera hacia la Luna: lanzó misión Shenzhou-23 con astronauta que pasará un año en el espacio

La misión Shenzhou-23 refuerza el objetivo de Pekín de enviar humanos al satélite antes de 2030, mientras desarrolla nuevas naves, módulos de aterrizaje y una futura estación lunar internacional.

El avance de China coincide con el desarrollo del programa Artemis de la NASA y los ensayos de SpaceX, en un escenario donde las principales potencias aceleran planes para volver a la Luna
El avance de China coincide con el desarrollo del programa Artemis de la NASA y los ensayos de SpaceX, en un escenario donde las principales potencias aceleran planes para volver a la Luna | Foto: composición LR/AFP
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China dio un paso más en su estrategia de llevar humanos a la Luna antes de 2030. La nave Shenzhou-23 despegó desde el Centro Espacial de Jiuquan, logró acoplarse con éxito a la estación Tiangong tras unas 3,5 horas de vuelo y abrió la posibilidad de que uno de sus tripulantes permanezca un año completo en órbita, algo inédito para el programa espacial chino. La misión busca estudiar los efectos físicos y psicológicos de estancias prolongadas fuera de la Tierra, una condición necesaria en futuros viajes lunares o incluso hacia Marte.

La tripulación está integrada por el comandante Zhu Yangzhu, el piloto Zhang Zhiyuan y Li Jiaying, exsuperintendente de policía y primer astronauta procedente de Hong Kong que participa en una misión espacial china. Según la transmisión estatal, las primeras palabras de Li desde el espacio fueron: “Me siento bien”. La Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China informó que “los astronautas se encuentran en buen estado y el lanzamiento ha sido un éxito total”.

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Shenzhou-23 impulsa el plan de China para llegar a la Luna

La misión se convierte en una pieza central del proyecto de China para ejecutar un alunizaje tripulado esta década. Pekín confirmó además pruebas futuras de Mengzhou, nave diseñada con el fin de sustituir a Shenzhou en vuelos lunares. También prevé construir el primer módulo de la Estación Internacional de Investigación Lunar antes de 2035.

El programa espacial chino avanza mientras Estados Unidos desarrolla las misiones Artemis con apoyo de la NASA, SpaceX y empresas privadas. Washington apunta a regresar a la superficie lunar en 2028. Pekín insiste en que no compite. Zhou Yaqiang, ingeniero sénior de la agencia espacial china, afirmó: “No competimos con otros países en el espacio. Cuando los astronautas aterricen en la Luna, será una gran hazaña para toda la humanidad”.

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Astronauta chino pasará un año en órbita por primera vez

La identidad del tripulante que permanecerá 12 meses en Tiangong aún no está definida. La selección dependerá de evaluaciones médicas y psicológicas durante la misión. Los otros integrantes regresarían después de aproximadamente seis meses.

Expertos consideran que el reto principal será la exposición prolongada a microgravedad y radiación. El astrofísico Richard de Grijs explicó que una misión de este tipo puede provocar “pérdida de densidad ósea, atrofia muscular, alteraciones del sueño y fatiga psicológica”. Añadió que una estancia anual obliga tanto a los astronautas como al equipamiento a operar bajo condiciones muy distintas a las de las misiones anteriores.

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China acelera su programa lunar frente a la NASA y Artemis

El lanzamiento ocurre mientras la carrera espacial adquiere un nuevo impulso. China prepara la misión Chang’e-7 al polo sur lunar y continúa pruebas del cohete Long March-10 y del módulo de aterrizaje Lanyue, elementos destinados a futuras expediciones humanas.

Al mismo tiempo, la NASA desarrolla nuevas fases del programa Artemis tras la misión Artemis II, en tanto SpaceX sigue ensayando su nave Starship. Pekín sostiene que la estación Tiangong funcionará como plataforma de entrenamiento y validación tecnológica con el fin de reducir riesgos antes de intentar el objetivo más ambicioso: colocar astronautas chinos sobre la Luna.

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