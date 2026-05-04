HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Domingo Pérez confiesa todo sobre Roberto Sánchez, Antauro y Juntos por el Perú | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Minedu solicita S/119.5 millones para ampliar becas en medio de crisis financiera en Pronabec

La titular del Minedu, María Cuadros, solicitó al Congreso un crédito suplementario de S/105.5 millones para el programa Beca 18 y otros S/14 millones para la Beca Generación del Bicentenario, con el propósito de subsanar la situación financiera de Pronabec.

Minedu solicita S/119.5 millones para ampliar becas en medio de crisis financiera en Pronabec.
Minedu solicita S/119.5 millones para ampliar becas en medio de crisis financiera en Pronabec. | Composición LR/ Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La ministra de Educación, María Cuadros, solicitó al Congreso un crédito suplementario de S/105.5 millones para ampliar el programa Beca 18 y S/14 millones adicionales para financiar la Beca Generación del Bicentenario, con el objetivo de subsanar la situación financiera del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante su presentación ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, la titular del sector detalló que el monto permitirá atender a 5.316 nuevos becarios en Beca 18 y subvencionar entre 147 y 150 beneficiarios adicionales en la Beca Bicentenario.

TE RECOMENDAMOS

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

“Tenemos más de 60.000 becarios que continúan estudiando en Beca 18 y tenemos 283 estudiantes que están en Beca Bicentenario. Nos faltó el financiamiento para esa continuidad y también para las 20.000 nuevas becas que se había indicado que existirían”, detalló la ministra.

PUEDES VER: Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

lr.pe

Presión presupuestal: más becas, pero sin recursos suficientes

Cuadros aclaró que el presupuesto vigente sí cubre las 5.184 becas ya otorgadas en el proceso actual de Beca 18. Sin embargo, la demanda adicional responde a una nueva convocatoria que el Ejecutivo espera lanzar este año. En el caso de la Beca Generación del Bicentenario, indicó que, de aprobarse los recursos, también se abriría una convocatoria en 2026.

Como parte de las acciones realizadas, sostuvo que se hizo una transferencia de 77 millones para completar el financiamiento de los becarios que tienen continuidad. “Estos 77 millones fueron del presupuesto del Minedu. Luego se hizo una transferencia de 100 millones para 5.184 becas: 50 millones del presupuesto del Ministerio y 50 millones del Ministerio de Economía y Finanzas”, precisó.

Por su lado, el director ejecutivo de Pronabec, Enrique Chon Yamasato, reforzó este diagnóstico al advertir que el Estado no contaba, al inicio del año, con recursos suficientes para garantizar el sostenimiento de los 60.000 becarios activos de Beca 18. "No se contaba con recursos suficientes para garantizar el sostenimiento económico para solventar sus costos académicos y otros costos de mantenimiento y alimentación, entre otros”, señaló el funcionario.

Además, alertó que, de mantenerse el ritmo de crecimiento sostenido de los últimos tres años, el presupuesto requerido podría superar los S/2.900 millones.

PUEDES VER: CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

lr.pe

Director de Pronabec: "Es difícil que estas personas retornen al país”

Más allá del déficit, la ministra señaló que Pronabec enfrenta problemas estructurales, como la financiación de especialidades que no están alineadas con el mercado laboral peruano. “Son las becas más caras para estudios de posgrado en universidades del extranjero. No se cumple con la constitución de un fondo educativo”, sostuvo.

Asimismo, Cuadros indicó que “Cerca del 40% de becarios no ha retornado de manera permanente al país. De los 283 becarios beneficiados, el 67% se concentra en España, Estados Unidos y Reino Unido, de los 283 becarios, solo 16 se encuentran registrados en el Sisfoh: en condición de pobreza 12 y en condición de pobreza extrema 4 becarios”.

En ese contexto, Chon alertó "tenemos un porcentaje significativo de becarios egresados de estas becas de posgrado que no han retornado al país”. El director atribuyó esta situación a la falta de condiciones adecuadas en el mercado laboral peruano para absorber a estos profesionales altamente calificados. "Es difícil que estas personas retornen al país porque no encuentran las condiciones necesarias para insertarse en el mercado laboral", sostuvo ante la comisión.

PUEDES VER: Sunat acelera devoluciones del Impuesto a la Renta 2025 y ya abonó S/173 millones a personas naturales con saldo a favor

lr.pe

Reingeniería de Pronabec: cambios en condiciones para acceder a becas

Frente a este escenario, Cuadros anunció que Pronabec atraviesa un proceso de reingeniería que implica el rediseño tanto de Beca 18 como de la Beca Generación del Bicentenario.

Entre las principales medidas, priorizarán las becas de estudio en instituciones públicas, y se alineará la entrega de las subvenciones a las demandas nacionales, es decir, carreras alineadas con el Plan Nacional de Competitividad y los planes de desarrollo regionales.

Asimismo, señaló que buscarán fortalecer el cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú y se evalúa reinstaurar mecanismos como los avales solidarios y la obligación de dictado de cátedra para los beneficiarios.

Notas relacionadas
Ministra de Educación no asistió al Congreso para responder por crisis de becas en Pronabec

Ministra de Educación no asistió al Congreso para responder por crisis de becas en Pronabec

LEER MÁS
Gobierno no tiene como prioridad la educación: deja sin becas a 300 jóvenes peruanos

Gobierno no tiene como prioridad la educación: deja sin becas a 300 jóvenes peruanos

LEER MÁS
Más de 300 afectados por la falta de presupuesto para la Beca Generación del Bicentenario 2026

Más de 300 afectados por la falta de presupuesto para la Beca Generación del Bicentenario 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar este mes?

LEER MÁS
Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 4 de mayo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 4 de mayo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 3 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 3 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil

Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil

LEER MÁS
Petroperú nombra a nuevo presidente y queda a la espera de financiamiento privado de US$2.000 millones

Petroperú nombra a nuevo presidente y queda a la espera de financiamiento privado de US$2.000 millones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025