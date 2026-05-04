Minedu solicita S/119.5 millones para ampliar becas en medio de crisis financiera en Pronabec.

La ministra de Educación, María Cuadros, solicitó al Congreso un crédito suplementario de S/105.5 millones para ampliar el programa Beca 18 y S/14 millones adicionales para financiar la Beca Generación del Bicentenario, con el objetivo de subsanar la situación financiera del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Durante su presentación ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, la titular del sector detalló que el monto permitirá atender a 5.316 nuevos becarios en Beca 18 y subvencionar entre 147 y 150 beneficiarios adicionales en la Beca Bicentenario.

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“Tenemos más de 60.000 becarios que continúan estudiando en Beca 18 y tenemos 283 estudiantes que están en Beca Bicentenario. Nos faltó el financiamiento para esa continuidad y también para las 20.000 nuevas becas que se había indicado que existirían”, detalló la ministra.

Presión presupuestal: más becas, pero sin recursos suficientes

Cuadros aclaró que el presupuesto vigente sí cubre las 5.184 becas ya otorgadas en el proceso actual de Beca 18. Sin embargo, la demanda adicional responde a una nueva convocatoria que el Ejecutivo espera lanzar este año. En el caso de la Beca Generación del Bicentenario, indicó que, de aprobarse los recursos, también se abriría una convocatoria en 2026.

Como parte de las acciones realizadas, sostuvo que se hizo una transferencia de 77 millones para completar el financiamiento de los becarios que tienen continuidad. “Estos 77 millones fueron del presupuesto del Minedu. Luego se hizo una transferencia de 100 millones para 5.184 becas: 50 millones del presupuesto del Ministerio y 50 millones del Ministerio de Economía y Finanzas”, precisó.

Por su lado, el director ejecutivo de Pronabec, Enrique Chon Yamasato, reforzó este diagnóstico al advertir que el Estado no contaba, al inicio del año, con recursos suficientes para garantizar el sostenimiento de los 60.000 becarios activos de Beca 18. "No se contaba con recursos suficientes para garantizar el sostenimiento económico para solventar sus costos académicos y otros costos de mantenimiento y alimentación, entre otros”, señaló el funcionario.

Además, alertó que, de mantenerse el ritmo de crecimiento sostenido de los últimos tres años, el presupuesto requerido podría superar los S/2.900 millones.

Director de Pronabec: "Es difícil que estas personas retornen al país”

Más allá del déficit, la ministra señaló que Pronabec enfrenta problemas estructurales, como la financiación de especialidades que no están alineadas con el mercado laboral peruano. “Son las becas más caras para estudios de posgrado en universidades del extranjero. No se cumple con la constitución de un fondo educativo”, sostuvo.

Asimismo, Cuadros indicó que “Cerca del 40% de becarios no ha retornado de manera permanente al país. De los 283 becarios beneficiados, el 67% se concentra en España, Estados Unidos y Reino Unido, de los 283 becarios, solo 16 se encuentran registrados en el Sisfoh: en condición de pobreza 12 y en condición de pobreza extrema 4 becarios”.

En ese contexto, Chon alertó "tenemos un porcentaje significativo de becarios egresados de estas becas de posgrado que no han retornado al país”. El director atribuyó esta situación a la falta de condiciones adecuadas en el mercado laboral peruano para absorber a estos profesionales altamente calificados. "Es difícil que estas personas retornen al país porque no encuentran las condiciones necesarias para insertarse en el mercado laboral", sostuvo ante la comisión.

Reingeniería de Pronabec: cambios en condiciones para acceder a becas

Frente a este escenario, Cuadros anunció que Pronabec atraviesa un proceso de reingeniería que implica el rediseño tanto de Beca 18 como de la Beca Generación del Bicentenario.

Entre las principales medidas, priorizarán las becas de estudio en instituciones públicas, y se alineará la entrega de las subvenciones a las demandas nacionales, es decir, carreras alineadas con el Plan Nacional de Competitividad y los planes de desarrollo regionales.

Asimismo, señaló que buscarán fortalecer el cumplimiento del Compromiso de Servicio al Perú y se evalúa reinstaurar mecanismos como los avales solidarios y la obligación de dictado de cátedra para los beneficiarios.