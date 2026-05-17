Sueldos en Perú 2026: se revelan los puestos con mayores pretensiones salariales ¿cuáles lideran el ranking?, según Bumeran

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Las expectativas salariales de los trabajadores peruanos este 2026 muestran variaciones moderadas, de acuerdo con el más reciente Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran. En abril, el salario promedio requerido se ubicó en S/3.398 mensuales, con un leve avance de 0,05% frente al mes previo.

En la variación interanual, el estudio evidencia un crecimiento de 5,52%, lo que refleja una tendencia de ajuste progresivo en las aspiraciones salariales. Sin embargo, en el acumulado del año se registra una caída de 1,08%, mostrando que el comportamiento del mercado laboral no fue completamente uniforme durante el periodo analizado.

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Negocios Internacionales, QA y Finanzas: puestos con mayores pretensiones salariales en Perú 2026

Los puestos vinculados a Negocios Internacionales se posicionan como los de mayor pretensión salarial en el nivel de jefe o supervisor, al alcanzar S/10.000 mensuales, según el reporte de Bumeran. Este resultado refleja la alta valoración de perfiles orientados a gestión global, comercio exterior y toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones.

En el caso de los perfiles semi senior y senior, el área de Testing/QA/QC lidera las expectativas salariales con S/5.500 mensuales, lo que evidencia la importancia de los procesos de control de calidad y aseguramiento en entornos tecnológicos y corporativos. Por su parte, en el nivel junior, Finanzas Internacionales destaca con una pretensión de S/4.000, posicionándose como una de las áreas de ingreso con mayor proyección salarial desde etapas tempranas.

Sueldos por nivel de experiencia en Perú 2026: jefe, senior y junior

El informe de Bumeran detalla una estructura salarial claramente diferenciada según el nivel de seniority. En los cargos de jefe o supervisor, la remuneración promedio requerida alcanza los S/5.542 mensuales, reflejando la mayor responsabilidad en la toma de decisiones, gestión de equipos y liderazgo operativo.

En los perfiles semi senior y senior, la expectativa salarial promedio se ubica en S/3.444 mensuales, mientras que los puestos junior registran S/2.306. Esta diferencia evidencia una progresión salarial alineada con la experiencia laboral y la especialización técnica, donde el crecimiento profesional impacta directamente en las aspiraciones económicas de los postulantes.

Brecha salarial de género y participación laboral en Perú 2026

El estudio de Bumeran también revela una brecha salarial de género de 9,21% en abril, ya que los hombres solicitan en promedio S/3.505 mensuales, mientras que las mujeres requieren S/3.209. Esta diferencia evidencia una disparidad persistente en las expectativas salariales entre ambos grupos.

Además, el reporte indica que la participación femenina representa el 41,66% del total de postulaciones, frente al 58,34% de los hombres. Sin embargo, la presencia de mujeres disminuye conforme aumenta el nivel jerárquico: en cargos junior alcanzan el 45,75%, en semi senior y senior baja a 33,99%, y en jefaturas solo llega al 27,66%, frente al 72,34% de participación masculina.