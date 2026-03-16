¿Problemas con tu jefe? 7 de cada 10 peruanos pensó en renunciar por mala relación laboral

7 de cada 10 peruanos pensó en renunciar por mala relación con su jefe. | Difusión

7 de cada 10 peruanos pensó en renunciar por mala relación con su jefe. | Difusión

Un mal ambiente laboral puede afectar directamente la satisfacción de los trabajadores y su decisión de permanecer en un empleo. En ese contexto, la relación con los superiores continúa siendo un factor clave en la permanencia laboral.

En Perú, el 72% de los trabajadores ha considerado renunciar a su empleo debido a una mala relación con su jefe, según el estudio Líderes o Jefes elaborado por el portal de empleo Bumeran. La cifra representa un aumento de un punto porcentual frente a 2025 y de 12 puntos respecto a 2024.

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En Perú, el 72% de los trabajadores ha considerado renunciar a su empleo debido a una mala relación con su jefe

La tendencia también se repite en otros países de la región. En Chile, el 83% afirmó haber pensado en renunciar por la relación con su superior; en Argentina, el 73%; en Panamá, el 71%; y en Ecuador, el 62%.

Estos resultados se desprenden del estudio, en el que participaron 3.081 trabajadores y especialistas en recursos humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, y que analiza la percepción del liderazgo dentro del entorno laboral.

Más de la mitad de trabajadores no considera líderes a sus superiores

Además, en el caso peruano, el 53% de los trabajadores no considera a su superior un líder, lo que supone un incremento de cuatro puntos porcentuales frente a 2025, cuando esta percepción alcanzaba el 49%.

“El estudio reafirma que la relación con el jefe sigue siendo un factor clave en la decisión de permanencia laboral. El hecho de que el 53% no considere a su jefe un líder revela una brecha importante entre lo que los equipos esperan y el liderazgo que perciben”, señaló Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint.

El 53% de los trabajadores no considera a su superior un líder.

El 48% mantiene una visión negativa de sus superiores

En Perú, el 52% de los trabajadores tiene una percepción positiva de sus líderes, mientras que el 48% mantiene una visión negativa. No obstante, la percepción favorable ha disminuido cuatro puntos porcentuales respecto a 2025, cuando alcanzaba el 56%.

Entre quienes tienen una opinión negativa, el 47% señala que no recibe el apoyo esperado de su jefe, el 44% considera que su superior es demasiado autoritario, y el 42% afirma que no está dispuesto a enseñar ni acompañar al equipo en su desarrollo.

En contraste, las cualidades más valoradas en un líder son escuchar a su equipo y contribuir a su crecimiento profesional, aspecto mencionado por el 60% de los encuestados. Además, el 58% destaca la importancia de la confianza y la autonomía en el trabajo.

Entre quienes tienen una opinión negativa, el 47% señala que no recibe el apoyo esperado de su jefe.

El 90% de los trabajadores peruanos cree tener potencial de liderazgo

A pesar de las críticas hacia sus superiores, el 90% de los trabajadores en Perú considera que tiene las cualidades necesarias para convertirse en líder. Esta percepción también se observa en otros países de la región: Ecuador y Panamá registran un 92%, Chile un 87% y Argentina un 81%.

Asimismo, el 95% de los encuestados afirma que le gustaría asumir un rol de liderazgo. Entre las principales motivaciones destacan contribuir al crecimiento de la empresa, asumir mayores responsabilidades y apoyar el desarrollo profesional de otros miembros del equipo.

Entre las principales motivaciones destacan contribuir al crecimiento de la empresa.

La percepción crítica también se refleja entre los especialistas en recursos humanos. El 61% considera que el liderazgo en su organización es regular o deficiente, mientras que el 39% lo califica como bueno o excelente.

Para los profesionales de RR. HH., un buen líder se distingue principalmente por el clima laboral que genera en su equipo, indicador señalado por el 72%. Otros factores clave son la satisfacción y compromiso del equipo (65%) y los resultados alcanzados (61%).