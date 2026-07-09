Congreso debate crédito suplementario de S/9.596 millones mientras busca destrabar las gratificaciones CAS

Tras más de dos horas de debate, la Comisión Permanente acordó un cuarto intermedio para incorporar los pedidos de los congresistas. | Congreso del Perú

Tras más de dos horas de debate, la Comisión Permanente acordó un cuarto intermedio para incorporar los pedidos de los congresistas. | Congreso del Perú

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La Comisión Permanente del Congreso inició este jueves el debate del proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario de S/9.596 millones, una herramienta que permite incorporar recursos adicionales al presupuesto público para atender gastos que no estaban previstos al inicio del año. La iniciativa busca financiar inversiones, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y respaldar la transición hacia el próximo gobierno.

La sesión, que sería la última del actual Parlamento unicameral, reabrió la discusión sobre este beneficio luego de que la Comisión de Presupuesto retirara del dictamen la disposición que planteaba reconocer de manera gradual las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS.

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Esa decisión respondió a las observaciones formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advirtió que la propuesta no contaba con una fuente de financiamiento permanente y podía generar un mayor impacto sobre las cuentas fiscales. Ante ese escenario, el grupo de trabajo se comprometió a elaborar una alternativa que permitiera avanzar con el beneficio sin poner en riesgo la sostenibilidad del presupuesto público.

Durante la sustentación del nuevo dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto (APP), aseguró que el objetivo sigue siendo que ningún trabajador CAS quede excluido del pago de gratificaciones.

"En el aspecto laboral estamos ratificando que la Comisión propone que ningún trabajador con contrato CAS se quede sin gratificación. Y de este debate saldrá una fórmula que permita consensuadamente determinar cuál va a ser la forma de su implementación", sostuvo.

Pese a ello, tras más de dos horas de intervenciones de congresistas de distintas bancadas, Soto solicitó un cuarto intermedio hasta las 9:00 p.m. para consensuar una nueva versión del texto junto con el equipo técnico del MEF e incorporar los planteamientos formulados durante el debate.

Crédito suplementario financiará obras, elecciones y recursos para gobiernos regionales

Durante la exposición, Soto explicó que el crédito suplementario permitirá evitar la paralización de proyectos de inversión pública en distintas regiones del país y asegurar el soporte logístico para las Elecciones Regionales y Municipales de octubre del 2026.

El legislador indicó que el pedido de recursos responde, además, a un déficit operativo que viene afectando áreas consideradas prioritarias, como los servicios de salud, la administración de justicia, la seguridad ciudadana y el sistema educativo.

Uno de los principales componentes de la iniciativa es el fortalecimiento de los presupuestos regionales y municipales. El artículo 27 del proyecto autoriza a los gobiernos subnacionales a incorporar S/5.435 millones provenientes de mayores ingresos por canon, sobrecanon y regalías. Estos recursos corresponden principalmente a la distribución de ingresos generados por actividades extractivas, como la minería y los hidrocarburos, y solo pueden destinarse a proyectos de inversión y obras públicas.

Los S/4.160 millones restantes del crédito suplementario se financiarán mediante S/2.900 millones de recursos ordinarios del Tesoro Público y S/1.260 millones obtenidos a través de la emisión de bonos soberanos, mecanismo mediante el cual el Estado obtiene financiamiento en el mercado para cubrir necesidades presupuestales.

"La verdadera responsabilidad fiscal no radica en congelar el presupuesto ante la realidad, sino en gestionar los recursos con eficiencia", sostuvo Soto durante su intervención.

Congreso plantea ajustes al dictamen mientras insiste en incluir las gratificaciones para trabajadores CAS

Aunque el respaldo al crédito suplementario fue mayoritario, el debate estuvo marcado por una serie de pedidos para incorporar proyectos específicos de infraestructura en diferentes regiones del país.

El congresista Flavio Cruz (Perú Libre) solicitó destinar recursos para mejorar instituciones educativas en Puno, mientras que Maricarmen Alva (Acción Popular) pidió garantizar financiamiento para la Beca Generación del Bicentenario, programa que permite a estudiantes peruanos realizar estudios de posgrado en universidades del extranjero.

PUEDES VER: Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

En tanto, Roberto Kamiche (APP) y Luis Aragón (Acción Popular) plantearon incluir obras de agua potable y alcantarillado en Vilcashuamán (Ayacucho), el distrito de Singa (Huánuco) y la provincia de Jaén (Cajamarca).

Por su parte, Jorge Morante (Somos Perú) solicitó priorizar el mejoramiento de establecimientos de salud en Caballococha y Santa Rosa, en la región Loreto. A ello se sumaron los pedidos de Karol Paredes (Avanza País) y Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular), quienes plantearon financiar la construcción de puentes en San Martín y Junín, respectivamente.

Todos estos planteamientos serán evaluados durante el cuarto intermedio solicitado por la Comisión de Presupuesto, que trabajará con el equipo técnico del MEF en una nueva versión del dictamen antes de que la Comisión Permanente reanude la discusión.