Partidos del Mundial 2026 por América TV: horarios para ver los 4tos de final por señal abierta en Perú

Los 4tos de final del Mundial 2026 empezarán este jueves 9 de julio. Foto: composición LR/FIFA/América TV

Los 4tos de final del Mundial 2026 empezarán este jueves 9 de julio. Foto: composición LR/FIFA/América TV

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Los 4tos de final del Mundial 2026 generan mucha expectativa entre los hinchas peruanos. América TV confirmó la transmisión de dos partidos en señal abierta de dicha instancia, entre los que destaca la presencia de Lionel Messi.

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias a través del canal 4. Además, esta señal contará con los duelos restantes de la competición: semifinales y final.

Partidos de 4tos de final que transmitirá América TV

La afición peruana podrá ver en acción a Lamine Yamal frente a la poderosa Bélgica. Por otra parte, América TV cerrará su cobertura con el duelo entre Argentina y Suiza.

Viernes 10 de julio

España vs Bélgica

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, América tvGO

Sábado 11 de julio

Argentina vs Suiza

Hora: 8.00 p. m.

Canal: América TV, América tvGO, YouTube de América

Programación de 4tos de final del Mundial 2026

Los partidos de 4tos del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.

Francia vs Marruecos | jueves 9 de julio | 3.00 p. m.

España vs Bélgica | viernes 10 de julio | 2.00 p. m.

Noruega vs Inglaterra | sábado 11 de julio | 4.00 p. m.

Argentina vs Suiza | sábado 11 de julio | 8.00 p. m.

¿Dónde ver los partidos de los 4tos de final del Mundial 2026?

La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 online está a cargo de la señal de DSports y los servicios de streaming DGo y Paramount+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República.