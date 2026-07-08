Partidos del Mundial 2026 por América TV: horarios para ver los 4tos de final por señal abierta en Perú
Empieza la etapa más emocionante del Mundial 2026. Revisa qué partidos se podrán ver de forma gratuita en América TV por señal abierta en todo el Perú.
- ¿Quién es el árbitro argentino que dirigirá Francia vs Marruecos y genera polémica antes de los cuartos del Mundial 2026?
- Francia - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los 4tos de final del Mundial 2026
Los 4tos de final del Mundial 2026 generan mucha expectativa entre los hinchas peruanos. América TV confirmó la transmisión de dos partidos en señal abierta de dicha instancia, entre los que destaca la presencia de Lionel Messi.
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias a través del canal 4. Además, esta señal contará con los duelos restantes de la competición: semifinales y final.
PUEDES VER: Mohamed Salah sobre el arbitraje del Argentina - Egipto en el Mundial 2026: "Fue la voluntad de Dios; todo el mundo vio lo que pasó"
Partidos de 4tos de final que transmitirá América TV
La afición peruana podrá ver en acción a Lamine Yamal frente a la poderosa Bélgica. Por otra parte, América TV cerrará su cobertura con el duelo entre Argentina y Suiza.
Viernes 10 de julio
- España vs Bélgica
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, América tvGO
Sábado 11 de julio
- Argentina vs Suiza
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: América TV, América tvGO, YouTube de América
PUEDES VER: El desafiante mensaje del DT de Suiza para Argentina antes de los cuartos de final del Mundial 2026: "No es invencible"
Programación de 4tos de final del Mundial 2026
Los partidos de 4tos del Mundial 2026 se llevarán a cabo entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio.
- Francia vs Marruecos | jueves 9 de julio | 3.00 p. m.
- España vs Bélgica | viernes 10 de julio | 2.00 p. m.
- Noruega vs Inglaterra | sábado 11 de julio | 4.00 p. m.
- Argentina vs Suiza | sábado 11 de julio | 8.00 p. m.
¿Dónde ver los partidos de los 4tos de final del Mundial 2026?
La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 online está a cargo de la señal de DSports y los servicios de streaming DGo y Paramount+. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República.