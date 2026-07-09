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Francia vs Marruecos EN VIVO: pronóstico, a qué hora y dónde ver el partido por los 4tos de final del Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto de la transmisión en vivo de este trascendental encuentro entre Francia y Marruecos por el pase a la semifinal de la Copa del Mundo.

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026.
Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LR
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Francia vs Marruecos EN VIVO | Se enfrentan este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que promete emociones y mucha expectativa. El partido se disputará en Boston y marcará un nuevo capítulo en la rivalidad entre ambas selecciones, luego del recordado cruce en las semifinales de Qatar 2022, donde los galos se impusieron por 2-0.

La selección francesa llega como una de las grandes favoritas al título y buscará mantenerse en carrera hacia una nueva final mundialista, mientras que Marruecos intentará volver a hacer historia y demostrar que su crecimiento en el fútbol internacional no fue casualidad.

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¿A qué hora se juega Francia vs Marruecos?

En territorio peruano, el duelo entre Francia y Marruecos se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

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¿Dónde ver Francia vs Marruecos por el Mundial 2026?

El duelo entre Francia vs Marruecos correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Francia vs Marruecos online gratis?

Si deseas ver Francia vs Marruecos online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de Francia vs Marruecos: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé.
  • Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Francia vs Marruecos: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Francia para este encuentro.

  • Betsson: gana Francia (1,60), empate (4,05), gana Marruecos (6,40)
  • Betano: gana Francia (1,62), empate (4,10), gana Marruecos (6,10)
  • Bet365: gana Francia (1,57), empate (3,80), gana Marruecos (6,50)
  • 1XBet: gana Francia (1,60), empate (4,08), gana Marruecos (6,86)
  • Caliente: gana Francia (1,57), empate (4,10), gana Marruecos (6,40)
  • Doradobet: gana Francia (1,61), empate (4,00), gana Marruecos (6,30)
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