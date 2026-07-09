Destituyen a Procurador de la Contraloría por “criticar” a su jefa María Caruajulca

Exprocurador también señaló que su salida fue impulsada por el congresista Raúl Doroteo. Foto: composición LR

Exprocurador también señaló que su salida fue impulsada por el congresista Raúl Doroteo. Foto: composición LR

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El procurador asignado a la Contraloría General de la República, Amado Enco Tirado, fue destituido intempestivamente del cargo por la titular de la Procuraduría General del Estado, María Caruajulca Quispe, por la supuesta causal de "pérdida de confianza".

De acuerdo con una publicación en su cuenta de X, Amado Enco señala que el congresista Raúl Doroteo Carbajo fue quien promovió su salida como procurador de la Contraloría.

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“Un congresista de apellido Doroteo, guiado por su ignorancia, busca con la Procuradora General del Estado (María Caruajulca Quispe) cesarme en el cargo de Procurador de la Contraloría General de la República, puesto al que accedí por concurso público”, escribió Enco el 8 de julio, un día antes de la publicación del mandato que lo cesa en el cargo, firmado, precisamente, por Caruajulca.

“No le temo a las tropelías del poder. Sigan adelante”, señaló.

Después de que la Procuraduría difundió la decisión de apartar a Amado Enco, el exprocurador dio a entender que el motivo sería el desacuerdo con la procuradora María Caruajulca, muy cuestionada por su inacción ante graves casos de corrupción en los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

"Vaya Procuradora General (María Caruajulca), así responde a los procuradores que nos atrevemos a cuestionar su pésima gestión. Espero que el gobierno entrante tome cartas en el asunto y reforme el sistema para concretar de una vez la tan ansiada autonomía funcional de los procuradores públicos.”, escribió Enco en X.

No es el primer caso.

El 5 de septiembre de 2025, María Caruajulca destituyó a la procuradora del Caso Lava Jato, Susana Carrión, por presión del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y congresistas de dicho partido.

Fue Carrión quien solicitó al Poder Judicial la inclusión de Renovación Popular como tercero civilmente responsable por haber recibido fondos ilegales de constructoras brasileñas Odebrecht y OAS cuando se denominaba Solidaridad Nacional bajo el mando del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

Durante el conflicto entre la concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, López Aliaga exigió a la procuradora Carrión que actuara conforme a la estrategia legal de los abogados extranjeros contratados por el exalcalde limeño. Pero Carrión se negó porque era incompatible con sus funciones.

Carrión difundió chats intercambiados con López Aliaga en los que este le exigía acciones que no le correspondían e incluso la amenazó con denunciarla. La procuradora María Caruajulca cedió a las demandas de López Aliaga y destituyó a Silvana Carrión.

Para justificar su decisión, María Caruajulca emitió un informe que evalúa las acciones de la Procuraduría de la Contraloría, en el que Amado Enco ejerció funciones desde el 6 de enero de 2023.

De acuerdo con el reporte, entre los años 2016 y 2025, la Procuraduría de la Contraloría formuló 2.565 denuncias civiles contra funcionarios públicos ante el sistema judicial y consiguió 194 resoluciones a favor en 10 años.

El documento no indica cuál sería la responsabilidad del exprocurador Enco, ya que estuvo en el cargo tres años.