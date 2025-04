Masificación del gas: una promesa pendiente que el Sur del Perú reclama

La masificación del gas natural en el Perú es una iniciativa que ha enfrentado una serie de obstáculos en los últimos años. Diversos anuncios del Poder Ejecutivo para ampliar el acceso de este recurso energético a las regiones del sur no han conseguido los resultados esperados. Mientras tanto la población cusqueña, sigue pagando hasta más de S/60 por un balón de gas.

“En Cusco pagamos el gas más caro a nivel de Latinoamérica. Está llegando a S/64 el balón, cuando hace cinco o seis meses atrás estaba S/48 o S/50. Pero, si vamos al mismo Megantoni donde sale el gas, ahí está casi S/140 o S/150. Eso es algo injusto y por eso, exigimos con prioridad la conclusión del Gasoducto Sur Peruano (GSP)”, indicó a este medio Juan Castillo, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC).

Precisamente, este gremio junto a diversas organizaciones sociales se movilizaron el último 10 de abril con el objetivo de exigir la ejecución inmediata de esta obra paralizada desde el 2017 por casos de corrupción. Su avance físico quedó en un 37% y por lo menos, hay tres arbitrajes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado peruano.

Reactivar Gasoducto Sur

Para el Ministerio de Energía y Minas, la demanda ciudadana de reactivar el Gasoducto Sur no parece ser una prioridad debido a sus problemas legales y al tiempo que los ductos han permanecido sin uso. El trasfondo de este asunto sería darle luz verde al proyecto que propuso TGP para tender un gasoducto por la costa sur, afirma Juan Castillo.

Dicha preocupación es absolutamente comprensible en opinión de Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro. No obstante, enfatiza que, en algún momento, debería construirse tanto el GSP como el Gasoducto Costero para hacer una especie de anillo energético. Es decir, se tendrían dos vías de evacuación del gas de Camisea.

“Lo ideal en este caso, sería construir un anillo energético, dentro del cual estaría el Gasoducto costero. Primero, habría que construir el Gasoducto Sur Peruano que garantizaría la vía de evacuación en caso de que falle el actual gasoducto. Si solo hacemos el costero, sería una prolongación del actual gasoducto de Camisea”, agregó.

Por su parte, Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Minem, sostuvo que las opciones planteadas por el gobierno, las empresas privadas y las autoridades locales se pueden complementar, siempre cuando se elabore un plan integral y se prioricen proyectos a corto plazo que atiendan las necesidades energéticas de la población.

“Tenemos que separar y complementar proyectos de manera paralela, pero siempre priorizando en primera etapa el más rápido. Sin embargo, se confunden temas porque no se ha explicado bien. Cada día que la gente no tiene gas, al menos en ciudades altoandinas, está perdiendo dinero, que ya gastan en su balón de GLP, su recibo eléctrico y las medicinas por no tener calefacción”,arguyó.

¿Qué hace el Ejecutivo al respecto? Recientemente, firmaron un convenio de colaboración con Proinversión para el desarrollo de proyectos de procesamiento que comprende la instalación de una Planta de Fraccionamiento en La Provincia de La Convención (Cusco) y el transporte de gas natural por ductos en regiones del Sur. En seis meses, se contaría con un estudio viable y la preinversión concluida, según el titular del MEF José Salardi.

Sobre esta propuesta, Aurelio Ochoa considera que es una mecida más de la agencia estatal “para calmar las aguas en el sur”. Asimismo, recuerda que, en abril del 2018, se contrató a la empresa inglesa Mott Mac Donald para que haga una revisión integral del GSP, cuyo informe hasta el momento no ha sido publicado.

“Quien está meciendo al país es Proinversión porque ellos tienen el informe completo de Mott MacDonald. Ahora, quieren un nuevo informe cuando vamos a ingresar a un escenario electoral. Han tenido tantos años y ahora piden seis meses para realizar un estudio. ¿Qué estudio? Si ya está hecho”.

Retos para la masificación

A marzo del 2025, los usuarios residenciales de gas natural ascendieron a 2 millones 405.907, según datos oficiales de Osinergmin. La mayoría de las conexiones se encuentran en la concesión de Lima Metropolitana y el Callao que cuenta con más de 1,9 millones (54%). No obstante, la realidad regional evidencia una disparidad asociada a la ausencia de infraestructura: norte (16%), Sur oeste (5%) e Ica (37%), revela el último informe de Promigas.

Según el economista y asesor de la Asociación de Promoción de Gas Natural en Perú, Jorge Chumpitaz, uno de los principales obstáculos para la masificación, que solo llega a 10 regiones, es que no hay gasoductos. Y es que resulta limitante transportar el gas por camiones o tener una planta regasificadora que demanda altos costos.

“La cuestión de fondo es que la masificación del gas solo se podrá conseguir con una red de ductos que estaba concebido en el proyecto de Gasoducto Sur Andino porque eso permitiría tener un solo precio, tanto para las pequeñas empresas, agroindustria, vehículos, casas, grandes industrias, entre otras”, aseveró.

Mientras no se tenga control sobre los bienes del GSP, Erick García sostiene que es arriesgado prometer su reactivación. No obstante, enfatiza la necesidad de avanzar con otras prioridades como incentivar la fabricación de mini plantas de gas natural de forma descentralizada, cambiar el esquema de construcción de ductos a través de una iniciativa de ley y modificar los modelos de regulación.

Otro asunto pendiente es resolver el destino del proyecto de ley que nivela la tarifa de gas natural con el fin de que el precio final del consumidor sea el mismo en Lima como en el resto de regiones. De acuerdo con Aurelio Ochoa, este Parlamento no tiene la voluntad de aprobar esta iniciativa que viabilizaría la descentralización industrial.

“Parece que el Congreso no lo va a aprobar porque continúa esta limitación respecto al volumen del consumo de gas. Es decir, hasta los pequeños negocios o consumidores. Sin embargo, sería positivo que lo apruebe porque permitiría la instalación de industrias en las provincias y con ello, se prorratearía la tarifa del gas para tener una uniforme a nivel país, como ocurre en otros sitios”, anotó.

En los últimos años, se ha registrado una notable disminución de nuestras reservas probadas de gas natural, ya que no se están realizando actividades de exploración para reponerlas. Si en el 2014 se contabilizaban 14,6 trillones de pies cúbicos, hoy hay cerca de 7,8 TFC. A ello hay que sumarle un 30% de las reservas del lote 58 que iniciará su producción en el primer trimestre del próximo año. El resultado final es 10 TFC.

“En el Perú se están reduciendo las reservas. No hay inversiones de los privados que tienen los lotes petroleros ni se prioriza la exploración. Si esta tendencia sigue así, el futuro del gas natural es realmente sombrío. Las experiencias internacionales nos dicen que tenemos que contar con un sistema de ductos”, sentenció.