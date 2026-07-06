Autos eléctricos en Perú: ¿por qué las ventas suben 86% pero seguimos rezagados en la región?

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El mercado de vehículos electrificados en Perú atraviesa uno de sus mejores momentos. Entre enero y junio de 2026 se vendieron 8.285 unidades entre híbridas y eléctricas, un crecimiento de más de 86% frente a las 4.446 registradas en el mismo periodo del año anterior. Solo en seis meses ya se alcanzó el 81% de todo lo comercializado durante 2025, por lo que todo apunta a que este año cerrará con un nuevo récord para el sector.

El avance resulta aún más evidente cuando se compara con años anteriores. En 2019 apenas se vendían 366 vehículos electrificados en todo el país. Seis años después, el mercado cerró 2025 con 10.239 unidades, un volumen 28 veces mayor que muestra cómo una tecnología que hasta hace poco era considerada de nicho empieza a abrirse espacio entre más consumidores.

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"La electromovilidad ha dejado de ser un nicho y está entrando en una etapa de adopción masiva", señaló Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Perú vendió 8,285 vehículos electrificados entre enero y junio de 2026.

Los híbridos aún concentran el 84% del mercado, pero los eléctricos enchufables ganan participación

Aunque el crecimiento alcanza a todas las tecnologías, el mercado todavía está dominado por los híbridos convencionales (HEV). Sin embargo, las cifras revelan que los vehículos con mayor nivel de electrificación empiezan a ganar espacio de forma gradual.

En junio de 2022, los HEV representaban el 88,2% de las ventas de vehículos electrificados. Cuatro años después, esa participación se redujo a 83,9%. En paralelo, los eléctricos a batería (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV), que requieren conectarse a un punto de carga, elevaron su participación conjunta de 11,8% a 16,1%.

Este cambio responde, en parte, a una mayor oferta de marcas y modelos, así como a precios más competitivos que hace algunos años. También influye que los consumidores conocen cada vez mejor las ventajas de estas tecnologías, como el ahorro en combustible, menores costos de mantenimiento y una menor huella ambiental.

"El mercado peruano todavía está dominado por los híbridos, pero empieza a moverse gradualmente hacia tecnologías de mayor electrificación", explicó Morisaki.

Perú vende ocho veces menos vehículos electrificados que Colombia

El crecimiento del mercado peruano se distancia del avance que muestran otros países de la región. Durante el primer semestre de 2026, Colombia comercializó más de 69.000 vehículos electrificados, alrededor de ocho veces el volumen registrado en Perú durante el mismo periodo.

La diferencia también se refleja en la participación dentro del mercado automotor. Mientras en Perú los vehículos electrificados representan cerca del 6% de las ventas totales, en Colombia alcanzan el 44%, impulsados por políticas públicas e incentivos que favorecen su adopción. Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y México también muestran una mayor penetración que el mercado peruano.

Colombia comercializó más de 69,000 vehículos electrificados, ocho veces el volumen vendido en Perú en el mismo periodo.

Esta brecha no responde únicamente a una mayor conciencia ambiental o a una oferta más amplia de modelos. El principal factor es la existencia de incentivos sostenidos para reducir el costo de compra y de uso de estos vehículos, una política que varios países de la región aplican desde hace años y que Perú aún no ha implementado.

A ello se suman otros obstáculos que continúan limitando el crecimiento del mercado, como el mayor precio frente a un vehículo de combustión equivalente, la escasa infraestructura de carga disponible en ciudades y carreteras, y la ausencia de una estrategia nacional de electromovilidad que marque una hoja de ruta para el sector.

"El reto del Perú no es demostrar que la electromovilidad funciona; el mercado ya lo está demostrando. El verdadero desafío es crear las condiciones para que más peruanos puedan acceder a estas tecnologías y acelerar una transición que otros países de la región ya vienen liderando", concluyó Morisaki.