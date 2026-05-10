Osinergmin: recategorización tarifaria del gas natural permitirá a bomberos y ollas comunes ahorrar más del 50% en combustible

Ollas comunes y compañías de bomberos en Lima, Callao e Ica accederán a tarifa más económica de gas natural. | Foto: La República/IA

Ollas comunes y compañías de bomberos en Lima, Callao e Ica accederán a tarifa más económica de gas natural. | Foto: La República/IA

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La reducción de gastos mensuales para miles de organizaciones sociales que utilizan gas natural será posible tras la recategorización aprobada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La medida se aplicará en Lima, Callao e Ica y permitirá que entidades vinculadas al apoyo alimentario y al bienestar social accedan a una tarifa más económica del recurso energético.

El beneficio se extiende también a las compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ubicadas en estas jurisdicciones, con el objetivo de mejorar sus condiciones operativas y fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

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Ahorro en combustible y recategorización tarifaria IP

La disposición incorpora a comedores populares, comités de vaso de leche, ollas comunes, clubes de madres, centros materno-infantiles y cocinas familiares a la categoría tarifaria IP, destinada a instituciones públicas. Esta incorporación permitirá que dichas organizaciones accedan a condiciones tarifarias más favorables para el consumo de gas natural.

Según Osinergmin, “la recategorización facultará el acceso a condiciones superiores para el consumo de gas natural”, lo que supone un ahorro estimado superior al 50% frente a combustibles sustitutos, principalmente el balón de gas licuado de petróleo (GLP).

Acceso al gas natural y fortalecimiento del servicio de emergencia

La decisión fue adoptada tras un análisis técnico orientado a viabilizar el acceso al hidrocarburo para entidades que brindan apoyo alimentario y servicios sociales a poblaciones vulnerables. Con ello, se busca facilitar el uso de una fuente energética más económica y eficiente.

Asimismo, la medida fortalece el rol que cumplen las compañías de bomberos, al garantizar mejores condiciones para el abastecimiento energético que requieren sus operaciones. Este acceso contribuye directamente a la seguridad pública y a la continuidad de los servicios de atención de emergencias.

Tarifas eléctricas SEIN y actualización de costos 2026

En cumplimiento de la normativa sobre actualización de tarifas eléctricas, Osinergmin efectuó la revisión mensual correspondiente. Entre enero y mayo de 2026, las tarifas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional registraron una variación acumulada de 1,07% para usuarios domiciliarios y de 0,06% para los sectores comercial e industrial.

Durante mayo, el SEIN reportó ajustes promedio de costos de 2,68% para el sector domiciliario y 2,99% para el ámbito comercial e industrial. Esta variación responde a la validación de los costos de generación por la actualización de contratos de licitaciones debido a la fluctuación del tipo de cambio, así como a cambios en los valores de transmisión vinculados a indicadores económicos como el IPM, la paridad cambiaria y las cotizaciones de metales.