Minem supervisa proyectos de infraestructura eléctrica con Hidrandina en el norte: ¿En qué regiones se ejecutan las inversiones?

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El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, viajó a Trujillo para supervisar in situ el avance de los proyectos de inversión ejecutados por Hidrandina, orientados a mejorar la infraestructura eléctrica, ampliar la cobertura del servicio y fortalecer la calidad del suministro en La Libertad, Áncash y Cajamarca.

Durante la visita técnica, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) encabezó una reunión de trabajo con funcionarios de la empresa, donde recibió una exposición de los principales proyectos de transmisión, electrificación rural y modernización del alumbrado público, además de las metas de expansión previstas para este y los próximos años. Tras ello, reafirmó el compromiso de su gestión de respaldar e impulsar estas iniciativas estratégicas para el crecimiento regional.

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Gobierno impulsa proyectos eléctricos en La Libertad, Áncash y Cajamarca

La visita permitió revisar el avance de proyectos considerados clave para mejorar la calidad del suministro eléctrico en La Libertad, Áncash y Cajamarca. Las iniciativas están orientadas a fortalecer la infraestructura y ampliar la cobertura del servicio en la zona de concesión de Hidrandina.

Tras conocer los planes y metas de expansión, el ministro Waldir Ayasta reiteró el compromiso del Gobierno de impulsar estas inversiones estratégicas por su impacto en el desarrollo económico y social de las regiones.

Hidrandina promueve modernización LED con inversión de S/51 millones

En el marco de la visita, la gerente regional de Hidrandina, Magaly Salazar Ruiz, resaltó la capacidad operativa de la empresa. "La empresa pública opera 11 centrales hidroeléctricas, 46 subestaciones eléctricas y más de 19.000 subestaciones de distribución", afirmó la ejecutiva”.

Asimismo, indicó que como parte del proceso de modernización del alumbrado público se proyecta alcanzar al cierre de 2026 una cobertura del 54% con iluminación LED en toda su concesión, mediante una inversión de S/51 millones. Destacó que “esta infraestructura permite fortalecer la continuidad y cobertura del servicio eléctrico y reafirma el compromiso de la empresa con la modernización del sistema”.

La jornada contó además con la participación del presidente del directorio del Grupo Distriluz, Magno García Torres, y del gerente general, Nilton Olazábal Yenque.

Proyectos eléctricos potencian la cobertura y servicio en el norte

Durante la reunión técnica se detallaron los proyectos de transmisión eléctrica y electrificación rural que ejecuta la empresa, así como las metas de expansión previstas para los próximos años.

Estas iniciativas buscan garantizar la continuidad del servicio, ampliar la cobertura eléctrica y acompañar el crecimiento y desarrollo de las regiones del norte del país.