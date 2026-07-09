HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Carlos Rivera: "Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente por pedir amnistía en crímenes horrendos"

El abogado especialista en derechos humanos cuestionó el dictamen de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que busca aplicar la Ley de Amnistía para favorecer a un exjefe militar procesado por desaparición forzada y homicidio calificado.

Carlos Rivera, abogado de IDL, rechaza solicitud de Patricia Benavides para blindar a exmilitar procesado por delitos contra los DD.HH.
Carlos Rivera, abogado de IDL, rechaza solicitud de Patricia Benavides para blindar a exmilitar procesado por delitos contra los DD.HH. | IDL
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio Público ha sentado un precedente alarmante para la función fiscal. Bajo la jefatura de Patricia Benavides Vargas, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal emitió un dictamen donde solicita a la Corte Suprema la aplicación de la amnistía a favor de Luis Edgardo Paz Cárdenas, coronel en situación de retiro procesado por delitos de desaparición forzada y homicidio calificado.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Patricia Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente al ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado", advirtió Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, en diálogo con La República.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

Para Rivera, esta acción representa un retroceso constitucional, pues la fiscal ha preferido omitir la existencia de fallos recientes del propio Tribunal Constitucional —que cuestionan la validez de estas leyes— para alinearse con una agenda política de turno.

Durante la entrevista, el experto también señaló que el dictamen era "deficiente", ya que carece de sustento doctrinario y busca, de forma oportunista, alinearse con el gobierno entrante.

Asimismo, el letrado advirtió que si la Corte Suprema acepta el dictamen, "se abriría la puerta a la impunidad", lo que permitiría la liberación de personas con sentencias condenatorias por violaciones a los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional de perseguir el delito, no de obstruir la justicia.

Además, Rivera detalló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha consolidado una jurisprudencia clara y unánime que invalida las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad. Por ende, ignorar estos estándares internacionales y los pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional sitúa al Ministerio Público en una posición de "repudio" frente a la comunidad jurídica internacional.

Respecto al impacto de esta medida, Rivera señaló que afecta directamente a las familias de las víctimas.

"Esto significa un desaire. a quienes han dedicado décadas a la búsqueda de la verdad. En un caso de desaparición forzada, un defensor de derechos humanos de Huancavelica logró una sentencia condenatoria contra un coronel que era el jefe político militar de la zona. Él está condenado, está en su casa, pero está condenado”, explicó.

Para el abogado, el aval de la fiscalía a esta norma, calificada por él como una 'ley pro-crimen', vulnera el derecho a la justicia en casos de delitos de lesa humanidad."

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carlos Rivera advierte riesgo de impunidad en protestas si militares son juzgados ante fuero castrense

Carlos Rivera advierte riesgo de impunidad en protestas si militares son juzgados ante fuero castrense

LEER MÁS
Director de IDL cuestiona a Alejandro Muñante por pedir eliminar las fiscalías de DDHH: “Es sinónimo de impunidad”

Director de IDL cuestiona a Alejandro Muñante por pedir eliminar las fiscalías de DDHH: “Es sinónimo de impunidad”

LEER MÁS
Así fue el emotivo reencuentro de Carlos Rivera y ex integrantes de 'La Academia' en la Arena Ciudad de México

Así fue el emotivo reencuentro de Carlos Rivera y ex integrantes de 'La Academia' en la Arena Ciudad de México

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Grupo de Trabajo de la ONU concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomienda su liberación

Grupo de Trabajo de la ONU concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomienda su liberación

LEER MÁS
Congreso aprueba en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal

Congreso aprueba en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal

LEER MÁS
Patricia Benavides solicita a Corte Suprema aplicar ley de amnistía a exjefe militar por violaciones de DD.HH.

Patricia Benavides solicita a Corte Suprema aplicar ley de amnistía a exjefe militar por violaciones de DD.HH.

LEER MÁS
Los reciclados de Keiko Fujimori que integran los equipos de transferencia del gobierno

Los reciclados de Keiko Fujimori que integran los equipos de transferencia del gobierno

LEER MÁS
Juntos por el Perú negocia con Buen Gobierno para liderar Congreso con respaldo de Ahora Nación y Obras

Juntos por el Perú negocia con Buen Gobierno para liderar Congreso con respaldo de Ahora Nación y Obras

LEER MÁS
Freddy Solano renuncia a su cargo de ministro de Trabajo tras cuestionamientos por presunto certificado falso

Freddy Solano renuncia a su cargo de ministro de Trabajo tras cuestionamientos por presunto certificado falso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025